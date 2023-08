Comment les consommateurs à court d’argent justifient les achats de luxe

À presque tous les égards, les Américains sont financièrement tendus. Pourtant, nous proposons de nouvelles façons de justifier des achats coûteux.

La dernière façon, inventée « maths fille« , décompose le prix d’un article par le coût par usure. Si vous utilisez un sac à main coûteux tous les jours pendant un an, par exemple, cela pourrait ne vous coûter que quelques dollars à chaque fois que vous le portez.

Alternativement, acheter quelque chose en solde signifie non seulement que vous dépenserez moins, mais la différence peut être considérée comme de l' »argent trouvé », qui peut être utilisé pour autre chose.

Alors que le terme est né d’une vision peu flatteuse des femmes et de leurs finances, la dernière tendance de TikTok vise à recadrer le récit autour des indulgences de luxe.

En plus de la façon dont ces achats sont rationalisés, il existe également une psychologie à laquelle le mode de paiement est utilisé.

Le fait d’acheter des achats importants en espèces, par exemple, les rend plus faciles à oublier car il n’y a pas de trace écrite, selon un récent papier par Christopher Bechler et Szu-chi Huang à la Graduate School of Business de Stanford.

Cela fonctionne bien pour « un achat indulgent qui ne se sent pas super justifiable », a déclaré Bechler.

Sinon, les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’achat immédiat, payent plus tard pour étaler le coût de leur « thérapie au détail » avec de petits versements.