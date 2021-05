Comment les conservateurs sont devenus le parti de la classe ouvrière

je

je ne l’ai pas cru au début. Il a fallu beaucoup de temps pour l’absorber et le comprendre. Cela semble tellement contraire à tout ce que nous avons toujours su sur la politique en Grande-Bretagne que cela nécessite un grand ajustement de notre vision du monde. Le lien entre classe et vote a été inversé. Les gens sont désormais plus susceptibles de voter pour les conservateurs s’ils appartiennent à la classe ouvrière que s’ils appartiennent à la classe moyenne – et inversement pour les travaillistes.

Ce n’est qu’aux élections de la semaine dernière que ce fait est soudainement devenu un élément de base de l’analyse politique. Mais lorsque Hartlepool, un nom qui pourrait aussi bien signifier «toujours travailliste» en ancien norrois, est tombé aux mains des conservateurs de Boris Johnson, tout le monde savait que quelque chose se passait. Et quand le parti travailliste a gagné Chipping Norton aux élections du conseil local le même jour, et les mairies de l’ouest de l’Angleterre et du Cambridgeshire et Peterborough, nous savions que le monde avait été bouleversé.

La réalisation commençait depuis un certain temps. Lorsque le parti travailliste a remporté Canterbury et Kensington en 2017, c’était comme si le sol bougeait sous nos pieds; et quand il a perdu tant de sièges de classe ouvrière dans le nord et les Midlands en 2019. Je savais que l’association entre classe et vote s’était affaiblie depuis 2005. À chaque élection depuis lors, corrélation déclinée, jusqu’à ce qu’il semble complètement disparaître en 2019, avec certains sondeurs tels que YouGov suggérant qu’il était allé en sens inverse.