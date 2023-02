Comment les conservateurs se remettent-ils de la sottise conservatrice? Rejoignez notre événement exclusif

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Je Parti conservateur fait face à un dernier scandale sordide et cette fois-ci, il se résume en grande partie aux affaires fiscales personnelles de nos députés.

Le Premier ministre Rishi Sunak a été contraint de limoger le président du parti Nadhim Zahawi pour ses affaires fiscales, bien qu’il ait déclaré plusieurs jours avant qu’il n’y ait plus rien à dire sur la question.

Les arrangements fiscaux des hauts fonctionnaires sont devenus un domaine de plus en plus dangereux pour les conservateurs depuis que The Independent a révélé l’année dernière que l’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murty, avait revendiqué le statut de non-domicile alors que Sunak était chancelier.

Cela survient alors que Jeremy Hunt a été contraint de confirmer qu’il n’avait jamais payé de pénalité fiscale au HMRC. La réponse du chancelier est venue pour la troisième fois, ayant refusé de répondre deux fois lorsque la question lui a été posée après son discours de Londres Bloomberg.

Interrogé par BBC News pour clarifier s’il avait déjà payé une pénalité HMRC, M. Hunt a déclaré: «Je ne commente normalement pas mes propres dossiers fiscaux. Mais, je suis chancelier, donc, pour mémoire : je n’ai pas payé d’amende HMRC.

Alors, où tout cela nous mène-t-il ? À quel point devrions-nous nous préoccuper de nos députés et de leurs affaires fiscales personnelles? Où les dernières allégations de sleaze laissent-elles le parti conservateur et à quoi ressemble son avenir ? Et qu’en est-il de la confiance du pays dans nos politiciens ?

Rejoignez-nous pour les dernières nouvelles Les Indépendants série d’événements virtuels “Comment les conservateurs se remettent-ils de la sottise conservatrice ?”, où nous discuterons de tout cela et nous verrons ce que les conservateurs pourraient réserver à la nation dans le prochain budget.

Rejoignez-nous pour une discussion d’une heure animée par notre commentateur politique en chef John Rentoul. Il sera rejoint par notre rédacteur en chef adjoint et ancien rédacteur économique, Sean O’Grady, David Gauke, ancien Lord Chancelier, député travailliste de Birmingham Yardley, Jess Phillips et un associé principal des experts comptables Blick Rothenberg.

L’événement aura lieu le 15 février sur Zoom et débutera à 18h30.