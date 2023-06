Comment les conseils d’une mère mourante ont aidé des enfants à survivre dans la jungle pendant 40 jours

« J’ai faim » et « ma mère est morte » ont été les premiers mots prononcés par les quatre enfants disparus depuis 40 jours dans la jungle colombienne lorsqu’ils ont été retrouvés, ont déclaré dimanche des membres du groupe de secours lors d’une interview télévisée.

Après avoir erré seuls pendant plus d’un mois, les enfants indigènes Huitoto – âgés de 13, 9, 5 et 1 an – ont été secourus et transportés par avion hors de l’Amazonie vendredi, et se rétablissaient deux jours plus tard dans un hôpital militaire de la capitale. Bogota.

Interrogés dimanche sur la chaîne de télévision publique RTVC, les membres du groupe initial pour retrouver les enfants, eux-mêmes membres de la population autochtone, ont raconté les premiers instants après avoir rencontré les enfants.

« La fille aînée, Lesly, avec le petit dans ses bras, a couru vers moi. Lesly a dit: » J’ai faim « », a déclaré Nicolas Ordonez Gomes, l’un des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage.

« L’un des deux garçons était allongé. Il s’est levé et m’a dit : ‘Ma mère est morte.' »

« Nous avons immédiatement enchaîné avec des mots positifs, disant que nous étions amis, que nous étions envoyés par la famille, le père, l’oncle. Que nous étions de la famille ! » Ordonez Gomes ajouté.

Dans une vidéo publiée dimanche qui montrait les enfants peu de temps après leur découverte, les enfants semblaient émaciés par le temps passé dans la nature.

Leurs sauveteurs sont vus chanter, fumer du tabac – une plante considérée comme sacrée par de nombreux habitants de la jungle – et faire la fête.

Les quatre enfants étaient perdus dans la jungle depuis le 1er mai, lorsque le Cessna 206 dans lequel ils voyageaient s’est écrasé.

Le pilote avait signalé des problèmes de moteur quelques minutes seulement après avoir décollé d’une région amazonienne profonde connue sous le nom d’Araracuara sur le trajet de 350 kilomètres (217 milles) jusqu’à la ville de San Jose del Guaviare.

Les corps du pilote, de la mère des enfants et d’un autre adulte ont tous été retrouvés sur le site de l’accident, où l’avion était assis presque à la verticale dans les arbres.

Le père des enfants, s’adressant à la presse dimanche devant l’hôpital, a déclaré que sa femme avait été grièvement blessée dans l’accident du 1er mai, mais qu’elle n’était décédée que quatre jours plus tard, ses enfants à ses côtés.

« La seule chose que (Lesly, 13 ans) a éclaircie pour moi, c’est qu’en fait, sa mère était en vie depuis quatre jours », a déclaré Manuel Miller Ranoque aux journalistes.

« Avant qu’elle ne meure, leur mère leur a dit quelque chose comme : ‘Les gars, sortez d’ici. Vous allez voir le genre d’homme qu’est votre père, et il va vous montrer le même genre d’amour que j’ai montré. toi.' »

Magdalena Mucutuy, la mère des enfants, était une dirigeante autochtone.

C’est en partie grâce aux connaissances locales des enfants et des adultes autochtones impliqués dans la recherche aux côtés des troupes colombiennes que les jeunes ont finalement été retrouvés vivants malgré les menaces de jaguars et de serpents, et les averses incessantes qui les ont peut-être empêchés d’entendre d’éventuels appels de parties de recherche.

« La survie des enfants est un signe de la connaissance et de la relation avec l’environnement naturel qui est enseignée dès le ventre de la mère », selon l’Organisation nationale des peuples indigènes de Colombie.

Graines, fruits, racines

Les enfants ont mangé des graines, des fruits, des racines et des plantes qu’ils ont identifiées comme comestibles du fait de leur éducation dans la région amazonienne, a déclaré à l’AFP Luis Acosta de l’Organisation nationale indigène de Colombie.

Le ministre de la Défense Ivan Velasquez, qui leur a rendu visite à l’hôpital avec le président Gustavo Petro, a déclaré qu’ils se remettaient, mais qu’ils ne pouvaient pas encore manger d’aliments solides.

Les deux plus jeunes enfants, maintenant cinq et un ans, ont passé leurs anniversaires dans la jungle, tandis que Lesly, l’aînée à seulement 13 ans, les a guidés à travers l’épreuve.

« C’est grâce à elle, son courage et son leadership, que les trois autres ont pu survivre, avec ses soins, sa connaissance de la jungle », a déclaré Velasquez.

Le général Pedro Sanchez, qui a dirigé l’opération de recherche, a attribué aux Autochtones impliqués dans l’effort de sauvetage le mérite d’avoir retrouvé les enfants.

« Nous avons retrouvé les enfants : miracle, miracle, miracle ! a-t-il déclaré aux journalistes.

Le chef de l’armée, Helder Giraldo, a déclaré que les sauveteurs avaient parcouru plus de 2 600 kilomètres (1 650 miles) pour localiser les enfants. « Quelque chose qui semblait impossible a été réalisé », a déclaré Giraldo sur Twitter.

En plus des jaguars, des serpents et d’autres prédateurs, la région abrite également des groupes armés de trafiquants de drogue.

Petro a vanté le succès comme une « rencontre de connaissances autochtones et militaires » qui avait démontré une « voie différente vers une nouvelle Colombie ».

