Comment les configurations de travail à domicile ont changé

Il y a eu un moment en avril 2020 où le désinfectant pour les mains était rare, le temps était abondant et peut-être pour se distraire de la peur et de l’incertitude d’une pandémie qui faisait rage, ceux qui ont eu la chance d’être coincés à la maison ont pris plaisir à juger les maisons des autres, qui étaient également coincés. M. Taylor et son amie Jessie Bahrey ont commencé à publier leurs jugements sur Twitter. Les célébrités se sont précipitées pour obtenir de meilleurs scores Room Rater, équipant leurs maisons de plantes, d’affiches et de la copie obligatoire de « The Power Broker » de Robert Caro.