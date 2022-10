Comment les concepteurs de sentiers rendent-ils les sentiers de randonnée naturels ?

Concevoir un sentier de randonnée semble assez simple : il doit emmener une personne d’un point A à un point B, traverser une nature pittoresque et durer des années d’usure. Et pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, les sentiers l’ont fait sans trop de conception intentionnelle.

Mais au fur et à mesure que les sentiers sont passés d’un mode de transport essentiel à une destination récréative, la façon dont nous les construisons a également changé. Désormais, caché dans chaque sentier se trouve un langage de conception soigneusement conçu d’angles, d’alignement et de matériaux qui les rendent agréables pendant des générations.

Regardez notre vidéo pour entendre l’écologiste des sentiers Jeffrey Marion expliquer comment ces principes fonctionnent et pourquoi ils sont plus importants que jamais.

