Comment les comptes Twitter liés au gouvernement chinois cachent leurs traces

Aujourd’hui, le CNS et ces journaux communautaires d’immigrés co-publient souvent des articles, et le CNS invite les cadres des publications à visiter la Chine pour une conférence appelée le Forum sur les médias mondiaux en langue chinoise. Certaines de ces publications ont souvent été accusées d’être contrôlées ou même détenues par le CNS, le principal exemple étant China Press, une publication basée en Californie.

Alors que les médias entrent dans l’ère numérique, il y a de plus en plus de preuves que ces publications de la diaspora étrangère ont des liens étroits avec le CNS. Sinoing (également connu sous le nom de Beijing Zhongxin Chinese Technology Development ou Beijing Zhongxin Chinese Media Service), une filiale en propriété exclusive de CNS, est le développeur de 36 sites Web d’information de ce type sur six continents, selon le rapport Nisos. Il a également créé des applications mobiles pour près d’une douzaine de ces points de vente, y compris le South America Overseas Chinese Press Network, qui possède les trois comptes Twitter. Ces applications sont également particulièrement invasives en matière de collecte de données, indique le rapport Nisos.

Dans le même temps, dans un poste d’embauche pour un responsable des médias sociaux à l’étranger, CNS a explicitement écrit dans la description de poste que le travail consistait à « créer et gérer des comptes de niveau moyen et des comptes secrets sur des plateformes sociales à l’étranger ».

Il n’est pas clair si les trois comptes Twitter identifiés dans ce rapport sont exploités par le CNS. S’il s’agit bien d’une opération secrète, le travail a été un peu trop bien fait. Bien qu’ils publient plusieurs fois par jour, deux des comptes ont des abonnés à un chiffre, tandis que l’autre compte environ 80 abonnés, dont quelques vrais diplomates chinois dans les pays hispanophones. La plupart des messages ont reçu un engagement minimal.

Le manque de succès est cohérent avec les campagnes de propagande chinoises sur les réseaux sociaux dans le passé. En avril dernier, Google a identifié plus de 100 000 comptes dans « un réseau d’influence spam lié à la Chine », mais la majorité des comptes avaient 0 abonné et plus de 80% de leurs vidéos avaient moins de 100 vues. Twitter et Facebook ont ​​également identifié des tentatives infructueuses similaires dans le passé.

De tous les acteurs étatiques qu’elle a étudiés, dit Quincoses, la Chine est le moins direct en ce qui concerne les intentions de ces réseaux. Ils pourraient jouer le long jeu, dit-elle.

Ou peut-être qu’ils n’ont tout simplement pas compris comment gérer efficacement des comptes Twitter secrets.

Selon Quincoses, ces comptes n’ont jamais fait partie de ceux que Twitter qualifie de médias financés par le gouvernement (une pratique qu’il a abandonnée en avril). Cela pourrait être lié à la popularité limitée des comptes ou aux efforts qu’ils ont déployés pour dissimuler leurs liens avec les médias d’État chinois.