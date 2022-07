Comment les comptes ABLE, les fiducies pour les besoins spéciaux fonctionnent ensemble et diffèrent

En raison des coûts astronomiques des soins et du soutien – souvent plus de 100 000 dollars par an – la plupart des personnes handicapées auront besoin d’une aide gouvernementale telle que le revenu de sécurité supplémentaire et Medicaid. Cependant, ils doivent soigneusement mettre leurs actifs à l’abri pour ne pas être exclus de ces programmes. C’est là qu’interviennent les fiducies pour les besoins spéciaux et les comptes ABLE.

Les fiducies pour besoins spéciaux expliquées

Il existe deux types de fiducies pour besoins spéciaux : Tierce personne: “Ce type de fiducie est financé avec les parents [or others’] l’argent, uniquement pour les besoins de l’enfant et ne sera jamais au nom de l’enfant », a déclaré Charles Italiano, directeur adjoint de Westchester Disabled On the Move, à Yonkers, New York. « Après le décès des parents, les fonds vont à quelqu’un d’autre que l’enfant.”

Cette fiducie est créée avec les propres actifs de l'individu pour protéger tout revenu, qu'il soit gagné ou hérité, afin de ne pas dépasser les limites de revenus et d'actifs de Medicaid. Les distributions doivent être approuvées par le fiduciaire, et tous les fonds restants après le décès de l'individu peuvent être réclamés par Medicaid, si la personne était un bénéficiaire, a-t-il déclaré. Les fiducies pour les besoins spéciaux ne peuvent pas être utilisées pour certaines dépenses de base couvertes par les programmes gouvernementaux, a déclaré le planificateur financier agréé Mike Walther, fondateur d'Oak Wealth Advisors à Northbrook, dans l'Illinois. Il s'agit notamment des produits d'épicerie, qui sont couverts par le programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire ; frais médicaux, couverts par Medicaid; et les frais de logement, pris en charge par le SSI.

Comme les programmes gouvernementaux ne couvrent pas toutes les dépenses liées à ces catégories, les comptes ABLE peuvent être utilisés pour payer les insuffisances.

Qu’est-ce qu’un compte ABLE ?

Comptes ABLEdéfinis comme des “comptes d’épargne fiscalement avantageux qui peuvent financer les dépenses liées à l’invalidité”, peuvent être utilisés pour un large éventail de “dépenses d’invalidité admissibles», qui désignent généralement les dépenses qui aident l’individu « à maintenir ou à améliorer sa santé, son indépendance ou sa qualité de vie ». Ceux-ci peuvent couvrir n’importe quoi pour le bénéfice de l’individu, comme un ordinateur, des appareils de communication, l’éducation, la formation, la gestion financière, les services de soutien, la technologie d’assistance, la nourriture (restaurants, plats préparés), les dépenses de logement de base (loyer, versements hypothécaires, services publics de base) et plus, selon Michael Beloff, associé et Consultant agréé en besoins spéciaux avec Belvedere Wealth Partners à Stamford, Connecticut. Points importants concernant les comptes ABLE Le titulaire du compte handicapé doit avoir été diagnostiqué avant l’âge de 26 ans.

L’individu a toujours le contrôle, contrairement à la fiducie pour les besoins spéciaux, où le fiduciaire prend les décisions.

Les comptes ABLE sont peu coûteux et faciles à mettre en place et peuvent être financés immédiatement avec de petits montants.

Les particuliers doivent passer par un site Web d’État pour ouvrir un compte ABLE et, selon l’État, les distributions (paiements) peuvent être exécutées sous la forme d’un compte courant, d’une carte de débit ou via une demande directe. — DN En vertu de la loi fédérale actuelle, un fiduciaire peut effectuer une distribution d’une fiducie pour besoins spéciaux à un compte ABLE pour payer les factures de l’individu. Semblable à une fiducie de première partie, le solde du fonds ABLE peut être réclamé par Medicaid au décès d’un bénéficiaire de Medicaid. “Tous les États n’ont pas de comptes ABLE, mais les habitants de ces États peuvent en ouvrir un dans les États où les non-résidents sont autorisés”, a déclaré Walther. “Et c’est OK pour magasiner.” Voici une matrice de comparaison de comptes ABLE dans différents États, avec l’aimable autorisation d’Oak Wealth Advisors.