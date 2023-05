Comment les compagnies aériennes américaines gagnent 7 milliards de dollars par an grâce aux bagages enregistrés

Selon le Bureau of Transportation Statistics, les compagnies aériennes américaines ont enregistré des revenus de frais de bagages de plus de 6,7 milliards de dollars l’an dernier. Compagnies aériennes américaines a gagné à lui seul près de 1,4 milliard de dollars grâce aux bagages enregistrés, ce qui représente plus de 2 % des revenus du transporteur en année pleine.

Pendant des décennies, la plupart des bagages ont volé gratuitement, mais ces dernières années, les frais ont augmenté, ce qui a stimulé les résultats des transporteurs nationaux.

« Il y a beaucoup de complexité derrière ce qui permet de s’assurer que le sac d’un passager arrive à destination avec lui », a déclaré Kirk Pilliner, directeur général des opérations de bagages pour Delta Air Lines.

À l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, plus de 30 miles de tapis roulants, une armée de 2 000 travailleurs et une flotte de remorqueurs d’aéroport transportent des sacs du terminal à l’avion pour s’assurer que les passagers retrouvent leurs bagages à destination.

Les transporteurs américains ont transporté plus de 470 millions de bagages de passagers l’an dernier.

Alors, quelles mesures les compagnies aériennes prennent-elles pour éviter la perte de bagages et comment Delta Airlines déplacer 100 000 bagages par jour dans l’aéroport le plus fréquenté du monde ? CNBC a jeté un coup d’œil dans les coulisses de l’opération de bagages de Delta à Atlanta pour le savoir.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.