Comment les commentateurs de droite poussent la désinformation sur le lait cru

Les autorités sanitaires avertissent les Américains de ne pas boire de lait cru, car la grippe aviaire se propage par les vaches américaines. Mais certaines personnalités médiatiques et influenceurs suggèrent à tort que le produit est sûr, voire plus sain, que le lait traditionnel. Et les ventes augmentent.

Les commentateurs de sites comme Infowars, Gab et Rumble se sont fait de plus en plus entendre au sujet du lait cru ces dernières semaines. Ils considèrent que les inquiétudes accrues du gouvernement concernant les dangers sont excessives.

« Ils disent : ‘La grippe aviaire dans le lait !’ La grippe aviaire dans le lait ! Oh, c’est la chose la plus effrayante !’ », a déclaré Owen Shroyer dans l’épisode du 29 avril de son podcast « War Room » d’Infowars. Il a ajouté : « Ils vont simplement rendre le lait cru illégal. C’est de cela qu’il s’agit.

Les responsables de la santé publique avertissent depuis longtemps les Américains des graves risques pour la santé que peut entraîner la consommation de lait cru au lieu du lait pasteurisé, qui est chauffé pour tuer les bactéries, virus et autres germes. Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention ont découvert plus de 200 des épidémies de maladies liées au lait non pasteurisé de 1998 à 2018, entraînant 2 645 maladies, 228 hospitalisations et trois décès.