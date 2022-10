Comment les clubs embauchent un nouvel entraîneur

Le processus de limogeage d’un manager, ou d’un entraîneur-chef (découvrez la différence entre les deux ici), n’est jamais facile mais lorsqu’il s’agit de trouver un remplaçant, les choses se compliquent encore plus. La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur ce qui se passe lorsqu’un club décide de se séparer de son patron et que les événements ont tendance à se dérouler de manière simplifiée du début à la fin. Quand ils commencent à chercher une nouvelle recrue, cela devient un peu moins stéréotypé.

Il n’y a jamais deux processus d’embauche identiques, mais voici une idée générale du fonctionnement de la chronologie. Considérez-le comme un guide des “meilleures pratiques” – bien que dans le monde fou du football, les choses se déroulent rarement comme prévu.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Communiquez le départ et lancez la recherche

Une fois que la décision a été prise de se séparer d’un entraîneur-chef – l’épreuve (telle que décrite dans l’article précédent) se prolonge généralement tard dans la nuit – l’équipe de communication du club est la première à sortir des pièges pour publier une déclaration qui reflète idéalement un départ amical et ordonné. Avant d’appuyer sur “ENVOYER”, tout le personnel clé doit être informé car vous ne voulez pas qu’il en entende parler dans les journaux ou les médias sociaux.

2 Connexe

À ce stade, les personnes chargées de diriger la recherche d’un remplaçant – selon la structure du club, cela pourrait être soit le directeur sportif, le directeur général, le propriétaire ou le président – ​​auront déjà mis les roues en mouvement. Le temps presse généralement, en particulier lorsqu’un nouveau rendez-vous est nécessaire à la mi-saison, et bien qu’il s’agisse de l’une des décisions les plus importantes qu’un club puisse prendre, la procédure est presque exclusivement lancée à la hâte.

Bien qu’il y ait presque toujours une sorte de processus de sélection pour déterminer la bonne personne pour le poste, le besoin de hâte augmente certainement la pression et l’élément de risque impliqué.

Les cibles potentielles peuvent avoir été identifiées bien à l’avance, mais l’annonce d’un poste vacant attire toujours une multitude de candidatures entrantes d’agents ou même de candidats s’adressant directement (par expérience personnelle, le moment record d’une demande entrante est de six minutes après l’annonce du licenciement !)

Les emplois de direction dans le football sont si rares que la disponibilité d’un poste attrayant ne laisse aux entraîneurs sans emploi d’autre choix que d’être proactifs. Au plus haut niveau, la probabilité qu’une personne demande tôt ou soit activement promue par un agent finisse par décrocher le poste est mince. Même s’il vaut toujours la peine de parcourir la boîte de réception pour voir quels noms sont intéressés, les meilleurs clubs ont invariablement une liste pré-déterminée de candidats clairement identifiés.

Manchester City a eu une bonne idée de vouloir faire venir Pep Guardiola en 2016. Barrington Coombs/Getty Images

Identifier les candidats

A moins que l’entraîneur idéal n’ait déjà été désigné, avec des chiffres approximatifs convenus pour le salaire et/ou la rémunération, le directeur sportif serait chargé de contacter les représentants des candidats les plus attractifs.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Le profil des cibles varierait évidemment en fonction de la situation du club : si vous luttez contre la relégation en deuxième partie de saison, l’attrait d’embaucher un entraîneur expérimenté ayant fait ses preuves dans la gestion de la pression est tentant, alors qu’une fin de -le limogeage saisonnier peut permettre d’orienter la recherche vers une solution à plus long terme.

Dans la plupart des cas, cependant, la recherche est guidée par une idée stratégique claire (style de jeu, principes) — avec le développement à long terme du club à l’esprit. L’embauche par Manchester City de Pep Guardiola et Arsenal faisant venir Mikel Arteta sont deux bons exemples ici où cela a bien fonctionné.

Bien que les jours qui suivent un limogeage puissent sembler calmes de l’extérieur, ils sont sans doute les plus occupés et les plus difficiles de la carrière d’un directeur sportif – même les hauteurs chaotiques d’une fenêtre de transfert occupée peuvent sembler tranquilles en comparaison. N’oubliez pas que pendant que la recherche se déroule, le directeur sportif doit également soutenir le personnel de l’arrière-boutique qui a pris le relais dans l’intérim et, au milieu de la frénésie d’une saison en cours avec des matchs qui arrivent vite et un résultat toujours requis, il n’y a pas de temps gaspiller.

Établir le premier contact

Le personnel de soutien peut s’occuper de passer au crible les CV entrants, mais l’administration du premier contact avec les noms de la liste restreinte est gérée de première main par le directeur sportif (ou, dans certains cas, le PDG).

Malgré la course contre la montre, un peu de patience ici pourrait payer. Les plus grands noms de l’entreprise sont naturellement difficiles à obtenir mais, du point de vue de la négociation, laisser l’agent d’un entraîneur faire le premier pas n’est pas un inconvénient. Vous ne voulez pas paraître trop enthousiaste et le fait d’avoir des options renforce évidemment votre position.

Des réunions et des entretiens – sans aucune condition – doivent être organisés, ce qui implique une planification et une coordination méticuleuses. Vous devrez probablement trouver un lieu approprié pour organiser plusieurs entretiens, une suite d’hôtel ou une salle de réunion discrète étant des lieux communs. Des tactiques sont également nécessaires pour essayer d’empêcher les candidats de se rencontrer dans le hall (ce qui s’est produit à plusieurs reprises), par exemple en s’assurant que le club est responsable du transport vers le lieu ou en ayant différentes entrées disponibles.

jouer 1:43 Mauricio Pedroza et Rodrigo Faez discutent de la position de Xavi en tant que manager de Barcelone avant El Clasico dimanche.

Démarrer le processus d’entretien

Avec des dossiers complets constitués sur tous les candidats, le directeur sportif viserait à réunir une petite sélection pour la réduire à deux ou trois noms à présenter au conseil d’administration ou au propriétaire. (Il convient de souligner que si certains propriétaires préfèrent garder un profil bas pendant les phases initiales de la recherche, d’autres peuvent vouloir participer de manière décalée, voire conduire eux-mêmes l’ensemble du processus avec l’aide d’agents de confiance.)

En étant bien préparé, en s’accordant grossièrement sur les conditions financières, ainsi qu’en ayant une idée claire des idées tactiques et méthodologiques de l’interviewé, les points de discussion de la première réunion sont finement affinés. Le candidat – quelle que soit sa stature ou ses réalisations passées – doit également offrir une présentation complète mais brève de son approche du coaching et de la gestion.

Alors que certains gèrent mieux une entrevue que d’autres, les premières impressions, l’affabilité et les traits de personnalité comptent dans ce contexte. Un directeur sportif aura également des références rigoureusement vérifiées qui devraient l’aider à comprendre si le candidat s’intégrera au club et s’il est quelqu’un avec qui il serait bon de travailler au quotidien.

Être sous pression pour prendre un rendez-vous rapidement, avec seulement un court laps de temps pour acquérir une connaissance approfondie du candidat, signifie que de mauvais appels peuvent être faits à ce stade. C’est pourquoi la préparation est primordiale et la personne qui mène la recherche doit être un bon juge de caractère.

Respirez, réfléchissez, répondez à quelques questions

Une fois les entretiens préliminaires terminés, il est temps d’assimiler ce que vous avez appris au cours des 24 heures précédentes. Vous aurez beaucoup de questions à répondre. À quel point le candidat veut-il vraiment le poste ? Ils sont peut-être exceptionnellement forts sur le terrain d’entraînement et dans la gestion du jeu, mais ont-ils les compétences interpersonnelles pour aller avec ? Sont-ils un chercheur de conflit ou quelqu’un de nature collaborative ? Comment vont-ils gérer la pression qui accompagne un poste de haut niveau ? Et qu’en est-il des médias ; sont-ils capables de bien représenter le club à l’extérieur ? Dans le cas d’un candidat étranger, peut-il faire face aux défis culturels de travailler dans un environnement différent et surmonter toute barrière linguistique ?

Un candidat (souvent le plus en vue) peut également insister pour amener son propre personnel de coulisses avec lui. Dans son événement, vous devez considérer comment cela correspond au budget et comment cela affecterait les membres actuels de l’équipe d’entraîneurs. S’il s’agit d’un deal-breaker, ou si cela causerait des bouleversements indus au club, il est peut-être préférable de dire non.

En fin de compte, le candidat idéal n’existe pas. En fin de compte, il s’agit de prioriser, d’additionner les points positifs et négatifs, et de tenir compte de votre intuition (à ne pas sous-estimer, mais souvent tourner en dérision).

Présentez vos découvertes

Après un examen approfondi, des références croisées et éventuellement la consultation de certaines sources externes fiables – ce qui n’est ni rare ni une mauvaise décision – il est temps de présenter un bref résumé des entretiens préliminaires au propriétaire ou au conseil d’administration.

Certains clubs pourraient faire confiance au jugement du directeur sportif et les laisser passer aux étapes suivantes. Cependant, le plus souvent, il leur sera demandé de programmer une dernière série d’entretiens avec la poignée de candidats sélectionnés.

Ceux qui sont encore en lice seront naturellement prêts à être transportés par avion là où le propriétaire ou les membres du conseil d’administration qui doivent prendre la décision finale peuvent se trouver à ce moment-là.

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a pris en charge la recherche pour embaucher Graham Potter de Brighton. Mike Hewitt/Getty Images

Embarquez le propriétaire

Avant ces réunions finales, le propriétaire/conseil d’administration est généralement bien informé des procédures passées. Dans certains cas, le choix du directeur sportif peut s’avérer être une simple formalité, le propriétaire voulant juste avoir l’opportunité d’évaluer la future recrue avant qu’une décision finale ne soit prise. Dans d’autres cas, les candidats peuvent être invités à refaire leur présentation devant des personnes différentes.

En règle générale, cependant, cet ensemble de réunions prend généralement une orientation différente. Il y a moins de petits détails techniques ou tactiques, l’accent étant mis sur le propriétaire décrivant la vision globale du club et, potentiellement, un changement vers des discussions sur les ambitions, les objectifs communs et les dépenses de transfert potentielles.

Le candidat n ° 1 – bien qu’il ne soit jamais ouvertement discuté, une compréhension de l’ordre hiérarchique des candidats est presque toujours établie – pourrait également tester le propriétaire en lui lançant des questions à peine voilées sur les licenciements passés ou les controverses précédentes.

Comme lors de la première rencontre, l’ambiance autour de la table est primordiale. Alors que l’entraîneur-chef relève du directeur sportif, il est également obligatoire que le propriétaire ou le président se sente à l’aise qu’une relation de travail fonctionnelle puisse être établie.

Une fois que les candidats sont conduits dans des endroits appropriés – encore une fois, avoir plus d’un hôtel à disposition est pratique – un débriefing interne évaluant les avantages et les inconvénients des candidats s’ensuit. Dans la plupart des cas, une décision est susceptible d’être prise, ou ne sera pas loin.

Faire une offre

Sauf apparition d’un nouveau problème, le directeur sportif ou directeur général contacterait le représentant du candidat retenu pour faire une offre.

Une réunion – généralement tenue dans un hôtel, un restaurant ou même dans les bureaux du club – était rapidement programmée. Bien que la durée du contrat ait déjà été établie, certaines parties doivent être discutées telles que le salaire, les primes et les implications fiscales potentielles. D’autres avantages tels que le logement, le transport, etc. sont normalement réglés de manière raisonnablement fluide.

Annoncer la nouvelle recrue et se concentrer sur l’avenir

Une fois convenu, l’équipe des communications prend le relais lorsque le nouvel entraîneur-chef est présenté au personnel du club, suivi d’une annonce officielle et d’une conférence de presse d’introduction. Après une période mouvementée, place à la stabilité et à la concentration sur le terrain alors que le directeur sportif aide le nouvel entraîneur à s’installer au club. Ensuite, il s’agira directement des cibles qu’ils devraient viser lors de la prochaine fenêtre de transfert.