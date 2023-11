Comment les cloud privés remodèlent le secteur technologique

getty

Dans le monde de la technologie, les tendances vont et viennent, mais l’adoption rapide du cloud computing reste une constante. Depuis de nombreuses années, le mantra est « le cloud d’abord », avec les plateformes de cloud public en tête. Cependant, nous assistons à un changement dans l’industrie avec le retour des solutions de cloud privé et l’avenir semble se diriger vers un monde multi-cloud. Cette résurgence remet en question la domination des cloud publics et nous amène à nous demander s’il s’agit simplement de la prochaine tendance ou d’une décision stratégiquement judicieuse.

Le puissant cloud et l’émergence de l’informatique privée

Les technologies cloud ont révolutionné le paysage commercial, simplifié leur adoption et sont devenues partie intégrante des entreprises modernes. Pourtant, le regain d’intérêt pour les solutions de cloud privé introduit une nouvelle perspective. Les organisations et les experts reconsidèrent les cloud privés pour leurs avantages stratégiques dans divers scénarios, ainsi que pour de nouvelles applications, notamment l’IA. Examinons les principaux avantages des cloud privés :

1. Prévisibilité des coûts

Les plateformes de cloud public offrent de la flexibilité, mais elles s’accompagnent souvent de coûts imprévisibles et, dans certains cas, de dépenses inutiles. En revanche, les cloud privés offrent une prévisibilité des coûts, ce qui permet aux organisations d’allouer des ressources en fonction des besoins réels. Cela permet d’éviter des factures inattendues liées à des ressources surprovisionnées, ce qui change la donne pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs budgets informatiques ou à contrôler leurs coûts.

2. Confidentialité et conformité des données

La résurgence des cloud privés est largement due à l’importance croissante accordée à la confidentialité et à la conformité des données. Avec des violations de données de plus en plus fréquentes et des réglementations telles que le RGPD et la HIPAA de plus en plus strictes, il devient essentiel pour les entreprises de garder le contrôle de leurs données. Les cloud privés offrent une solution en permettant aux organisations de conserver les données au sein de leur infrastructure ou dans un environnement dédié hébergé par des fournisseurs de confiance. Cela garantit que les données sensibles restent sécurisées et conformes aux réglementations.

3. Sécurité améliorée

La sécurité a toujours été une préoccupation majeure des entreprises, et les cloud privés offrent une couche de contrôle supplémentaire pour assurer cette sécurité. Avec les cloud privés, les organisations peuvent mettre en œuvre des mesures de sécurité et des contrôles d’accès personnalisés pour protéger leurs données et applications. Ce niveau de contrôle est particulièrement attrayant pour les secteurs où une sécurité renforcée n’est pas négociable, comme la finance, la santé et le gouvernement.

4. Optimisation des performances

Les cloud privés permettent aux organisations d’affiner leur infrastructure pour des performances optimales. Ceci est crucial pour les applications nécessitant des performances élevées, telles que les simulations scientifiques, le rendu vidéo et la modélisation financière. Les cloud privés permettent aux entreprises d’adapter leur infrastructure pour répondre à des besoins de performances spécifiques, garantissant ainsi le bon fonctionnement des charges de travail critiques.

5. Stratégies hybrides et multi-cloud

De nombreuses organisations adoptent des stratégies hybrides et multi-cloud pour combiner les avantages des cloud publics et privés. Les cloud privés jouent un rôle central dans ces stratégies, en fournissant un environnement sécurisé et contrôlé pour les données et applications sensibles, tandis que les cloud publics offrent évolutivité et flexibilité pour les charges de travail moins critiques. Cette approche hybride permet aux entreprises de trouver un équilibre entre contrôle et agilité, ainsi que d’équilibrer les coûts.

6. Informatique de pointe

L’essor de l’informatique de pointe, où le traitement des données s’effectue plus près de la source des données, entraîne également la résurgence des cloud privés. L’infrastructure de cloud privé peut être déployée en périphérie pour prendre en charge les applications nécessitant une faible latence et une fiabilité élevée qui font de plus en plus partie de nos vies, telles que les appareils IoT, les véhicules autonomes et les villes intelligentes.

Adopter la tendance du cloud va-et-vient

Les cloud privés ne sont pas des reliques du passé ; ils ont toujours été là. L’intérêt renouvelé pour les cloud privés découle de l’évolution du paysage économique, de la hausse des coûts du cloud et des conséquences actuelles des décisions technologiques passées. Certains experts du secteur ont préconisé dès le début l’adoption du cloud intelligent et des stratégies hybrides. À mesure que les entreprises intègrent des cloud privés dans leurs stratégies informatiques, elles peuvent profiter du meilleur des deux mondes : la sécurité et le contrôle de l’infrastructure privée et l’évolutivité et la flexibilité des cloud publics. La technologie continue d’évoluer et il est évident que les cloud privés ont trouvé leur place en tant qu’atout précieux dans la boîte à outils informatique moderne.

