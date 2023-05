Comment les clauses de non-concurrence coûtent aux Américains 300 milliards de dollars par an

Au milieu de la multitude de documents qu’un nouvel employé reçoit au cours du processus d’intégration, un document pourrait avoir une incidence sur les futurs changements de carrière d’une personne : c’est ce qu’on appelle une non-concurrence.

« Une clause de non-concurrence est une clause contractuelle entre un travailleur et un employeur qui limite la capacité du travailleur à accepter ou à rechercher un autre emploi ou à créer sa propre entreprise pendant une certaine période de temps ou dans un lieu géographique après la fin de l’emploi », déclare Milana Dostanitch, avocate en droit du travail chez Lipsky Lowe LLP.

Le débat sur l’utilisation et l’abus de la non-concurrence a atteint son paroxysme, la Federal Trade Commission proposant une nouvelle interdiction de la non-concurrence. L’interdiction empêcherait de futures non-concurrences d’être émises, tout en annulant tous les contrats existants. La FTC estime qu’une interdiction de non-concurrence élargirait les opportunités de carrière pour 30 millions d’Américains et augmenterait les salaires de près de 300 milliards de dollars par an.

Des contrats de non-concurrence ont d’abord été accordés aux cadres supérieurs comme moyen de protéger les secrets commerciaux. Aujourd’hui, la non-concurrence peut être trouvée dans presque toutes les industries en Amérique. Il est estimé que 18% des travailleurs américains sont liés par des contrats de non-concurrence.

« Le Congrès a donné à la FTC le pouvoir de vérifier les méthodes de concurrence déloyales », a déclaré la présidente de la FTC, Lina Khan, dans une interview de janvier 2023 avec CNBC. « Ils nous ont dit que nous pouvions le faire de différentes manières, en intentant des poursuites, mais aussi en imposant des règles, en édictant des règles à l’échelle du marché. Nous sommes donc convaincus que le texte et la structure de la loi FTC nous donnent clairement le pouvoir de fais ça. »

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la bataille de la FTC pour interdire les contrats de non-concurrence