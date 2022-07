Comment les cinq gestes de Jussie Smollett ont détruit le canular élaboré du crime de haine de la star d’Empire, selon des experts en langage corporel

VOICI les cinq gestes que la star de l’Empire, Jussie Smollett, a révélés et qui ont déchiré son canular de crime de haine élaboré, selon des experts en langage corporel.

Ils prétendent avoir des preuves solides que l’acteur hollywoodien en disgrâce a menti entre ses dents à plusieurs reprises.

Les experts en langage corporel affirment que Jussie Smollett a menti aux téléspectateurs à plusieurs reprises Crédit : AP

La star disgraciée d’Empire a affirmé qu’il avait été battu dans un crime de haine raciste devant son domicile de Chicago en 2019 Crédit : La Méga Agence

Ils ont parcouru une foule d’interviews mettant en vedette une étoile déchue et ont identifié les moments où il a menti à la caméra.

La célébrité de 40 ans a fait la une des journaux en 2019 lorsqu’il a affirmé que deux hommes masqués l’avaient battu et lui avaient laissé un nœud coulant autour de la tête avant de crier “c’est le pays MAGA” près de son Chicago.

L’agression présumée a fait de Smollett la victime de la haine de la suprématie blanche dans l’Amérique de Donald Trump.

Mais lorsque la police a commencé à enquêter sur les allégations, elle a rapidement découvert que l’acteur avait payé deux associés pour organiser l’attaque dans le but de l’aider à progresser dans sa carrière.

Smollett a finalement été accusé d’avoir menti à la police, mais a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs qui l’ont vu se libérer.

Des mois plus tard, les flics ont rouvert l’affaire et ont fourni des preuves qui ont conduit l’acteur de Mighty Ducks à être reconnu coupable d’avoir menti à la police et d’avoir provoqué une conduite désordonnée.

Maintenant, une équipe d’experts en comportement, linguistique et psychologie révèle les signes révélateurs qui exposent Smollett – qui a fait face à 150 jours derrière les barreaux – comme un menteur dans un nouveau documentaire Discovery + intitulé Jussie Smollett: A Fake It Special.

À L’AISE AVEC LE NŒUD

Capturé à la caméra, le comportement de Smollett était suspect dès le départ.

Dans les images de la caméra corporelle de la police filmées immédiatement après l’attaque apparente – avec un nœud coulant encore visible autour du cou – Smollett joue le rôle de la victime.

Mais le discours de Smollett a donné de minuscules indices sur sa tromperie, comme le souligne le professeur Archer.

“L’invitation à le prendre [the noose] off vient de l’officier de police, et la réponse de Jussie Smollett est ‘oui, je le fais'”, explique-t-elle.

“C’est long de garder quelque chose qui va être extrêmement offensant pour n’importe qui, sans parler de quelqu’un de l’ethnie de Jussie Smollett.”

Pour la psychologue judiciaire Kerry Daynes, le comportement de Smollett est étrangement détendu pour quelqu’un qui vient de se faire agresser.

“Il semble étrangement à l’aise avec ce nœud coulant”, dit-elle.

“Je ne peux pas penser à quelque chose qui serait plus répugnant pour un homme noir que cette corde autour de son cou, vous voudriez naturellement juste vous l’enlever.”

TON DU DISCOURS

L’expert en langage corporel, le Dr Cliff Lansley, a déclaré que Smollett avait fait quatre gestes alarmants en trois secondes lors d’une interview sur Instagram, ce qui suggérait fortement qu’il essayait de tromper son public.

La star d’Alien: Covenant a déclaré à l’auteur américain Marc Lamont Hill qu’il “n’aurait jamais fait cela”, faisant référence à la fabrication de l’attaque, lors du chat en direct sur Instagram.

Mais le Dr Lansley a déclaré que ces trois secondes de séquences révélaient Smollett.

“Il y a une certaine sévérité avec ses sourcils baissés. Il n’est pas en colère ici. Il essaie de faire valoir un point fort, mais pendant qu’il essaie de faire valoir ce point fort, ce qui contrecarre cela, c’est son langage corporel”, a-t-il déclaré.

Les acteurs font des déclarations énergiques et exhortent les téléspectateurs à croire qu’un tel acte de fabrication était au-delà de lui.

“Je ne ferais rien de tel… Je suis un homme noir, amoureux du même sexe, orgueilleux – à tort – un homme qui mène avec sa noirceur. La dernière chose que je veux faire est d’être dépeint comme une victime “.

Cela correspond à d’autres images de Smollett décrivant ce qui s’est passé cette nuit-là.

En repensant à l’enregistrement, la professeure de linguistique Dawn Archer a déclaré : “Nous avons une réponse d’une minute cinquante-six secondes, et à l’intérieur de celle-ci, nous obtenons “et puis” cinq fois et “alors” cinq fois. Il utilise donc également et comme un dispositif de séquencement chronologique 12 fois.

“La recherche montre que les récits trompeurs ont tendance à être plus chronologiques, alors que les récits véridiques sautent un peu plus dans le temps.”

Haussement d’épaules

Le Dr Lansley souligne également le langage corporel de Smollett comme un autre révélateur révélant que l’acteur mentait.

“Si vous regardez ses épaules, nous avons ici un haussement d’épaules à double face. Donc, les épaules se soulèvent probablement de moins d’un centimètre”, a-t-il déclaré.

“Dans toute sa mesure, un haussement d’épaules signifie” Je n’ai aucune confiance dans ce que je dis en ce moment “.

“Et quand nous voyons un geste partiel – qui est de petits mouvements d’une ou des deux épaules – cela contredit l’affirmation affirmative qu’il essaie de faire ici.

“Il élève peut-être la voix, mais nous pouvons voir en dessous qu’il révèle le fait qu’il n’a aucune confiance dans la déclaration selon laquelle il ne ferait rien de tel.”

Le Dr Cliff Lansley a déclaré que le haussement d’épaules de Smollett est un signe qu’il n’a pas confiance en ce qu’il dit Crédit : Découverte+

Smollett lève les épaules alors qu’il essaie d’effacer le dossier de ce qui s’est passé cette nuit-là en 2019 Crédit : Découverte+

LA TÊTE

Le Dr Lansley a déclaré que tandis que Smollett suppliait ses fans de le croire, il avait commis une grave erreur dans le processus.

“Si vous jetez un coup d’œil ici, vous avez aussi un petit “non” de la tête”, a déclaré l’expert en langage corporel.

“La caméra bouge un peu mais si vous isolez cette caméra et la contrôlez, alors le bout du nez à ce stade se déplace de gauche à droite.

“Vous pouvez le voir en regardant son oreille droite, qui disparaît et revient, et la caméra ne bouge pas latéralement.

“Donc, secouer la tête” non “, hausser les épaules et essayer d’utiliser un ton fort pour nous convaincre sont un groupe de trois indicateurs qui rendent cette affirmation hautement suspecte.”

Cela fait suite à une observation similaire que le Dr Lansley a faite de la déclaration de Smollett niant tout acte répréhensible dans lequel il affirmait: “Je ne serais pas le fils de ma mère si j’étais capable d’une goutte de ce dont j’ai été accusé”.

Le Dr Lansley met en évidence les caractéristiques des mouvements de Smollett qui continuent de le surprendre en train de mentir.

“Nous avons ce gros hochement de tête dès le début quand il dit:” Je ne serais pas le fils de ma mère. Donc, la poignée de tête se prolonge après la déclaration et c’est assez gros, de gauche à droite comme vous le verrez », a-t-il déclaré.

“Et c’est ce que font les gens quand ils essaient de vous convaincre.”

En plus de la secousse de tête, de minuscules mouvements sur les lèvres de Smollett indiquent également une tromperie.

“Si nous regardons la fin de la déclaration, nous voyons également une pression sur les lèvres. Maintenant, nous voyons les pressions sur les lèvres comme une alternative à mettre votre doigt sur vos lèvres ; c’est un geste de silence”, a-t-il expliqué.

“Alors, pourquoi veut-il contrôler les mots qu’il utilise ? Parce que c’est une déclaration cruciale qu’il fait, et il fait attention à ne pas en dire trop.”

Et les mots qu’emploie Smollett, ajoute le médecin, ne font que souligner cette supercherie.

“Donc, nous entendons des mots au conditionnel:” Je ne ferais pas ça “- je l’ai fait, mais quoi, je ne le ferais plus? Le langage est lâche”, a-t-il déclaré.

“Donc, il truque, il contourne le sujet plutôt que de dire ‘Je n’ai pas fait ça.’ Tu protestes trop. Tu fais trop d’efforts.

Le Dr Lansley affirme que le ” micro headshake ” non ” de Smollett est un autre indicateur que la star hollywoodienne ment Crédit : Découverte+

On peut voir l’ex-star d’Empire se lécher les lèvres avec anxiété Crédit : Découverte+

Smollett se mord également les lèvres en réfléchissant à quoi dire ensuite Crédit : Découverte+

DISSOCIATION

Le professeur Archer a déclaré qu’un autre signe que Smollett essayait de couvrir ses traces était la dissociation.

“Il ne veut pas se dissocier du fait d’être la victime”, a-t-elle expliqué en glanant l’interview d’Instagram Live.

“Ce qu’il semble faire ici, c’est un niveau de gestion des impressions, qui pourrait fonctionner dans les deux sens.

“Il déteste le mot victime, car il ne veut pas y être associé car il nous a déjà dit qu’il était un homme fier.

“Mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens. Il s’éloigne inconsciemment d’être la victime parce qu’il ne l’était pas.”

Le professeur Archer souligne que ce n’est pas la première fois que Smollett fait cela.

Dans une interview accordée à ABC News deux semaines après l’attaque présumée, Smollett a donné un récit détaillé dans lequel il a expliqué pourquoi il n’avait pas immédiatement signalé l’incident à la police.

Commentant ce clip, le prof a déclaré: “L’autre chose qui devient intéressante pendant ce récit est que nous obtenons une omission de pronom au moment où nous commençons à parler de l’attaque réelle.

“C’est à ce moment-là qu’il parle en fait de l’attaque physique.

“Il ne nous parle pas de l’agresseur, c’est ‘… me frappe’ et non ‘l’agresseur me frappe’ ou ‘il me frappe’. Ça le cache un peu, n’est-ce pas ? Il est caché dans tout ça. Et c’est une forme de distanciation.”