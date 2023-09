Comment les Chroniques de la forêt enchantée de Patricia C. Wrede ont enchanté toute une génération

Quand j’ai appris que Patricia C. Wrede publiait un nouveau livre pour la première fois en 10 ans, j’ai eu le souffle coupé. Ensuite, j’ai transmis la nouvelle à plusieurs personnes avec un emoji hurlant ajouté.

Les romans de Patricia C. Wrede pour les niveaux moyens sont le genre de livres que je peux le mieux décrire comme « formatif. » Vous les rencontrez quand vous avez 8, 9 ou 10 ans, tombez follement amoureux de leur esprit pragmatique et de leur charme chaleureux, puis vous les utilisez comme base de votre personnalité pendant des mois après les avoir lus.

Le nouveau livre de Wrede, La fille du Seigneur des Ténèbres, raconte l’histoire d’une jeune fille tout à fait normale de 14 ans qui se retrouve brusquement transportée dans un royaume magique, où tout le monde s’attend à ce qu’elle règne dans la splendeur et la terreur en tant que Dame Noire. Il trouvera sûrement grâce auprès des enfants d’aujourd’hui. Mais pour moi, et pour le reste des accros de Wrede qui l’ont rencontrée pour la première fois dans les années 1990, sa plus grande réussite sera toujours Les Chroniques de la forêt enchantée.

Les Chroniques de la forêt enchantée sont un quatuor que Wrede a écrit de 1985 à 1993. Il met en scène un groupe de personnages de contes de fées non conventionnels (une princesse, un roi, une sorcière et un garçon aventurier) qui affrontent la fantaisie et le chaos de leur pays magique avec détermination. praticité. Dans la Forêt Enchantée, des écureuils parlants donnent des conseils aux héros en quête, et vous pouvez parier que chacun des protagonistes de Wrede sait mieux que de les ignorer.

Le dernier tome de la série, Parler aux dragons, était à l’origine le premier volume, les autres étant destinés à lui servir de préquelles. Une fois le quatuor complet sorti, les éditeurs de Wrede ont réorganisé la série pour suivre les événements de l’histoire, de sorte que le premier livre est désormais disponible. Faire face aux dragons, c’est là que j’ai commencé. Je pense toujours que c’est le meilleur endroit pour commencer pour quiconque découvre Wrede, ne serait-ce que parce que Faire face aux dragons est le livre construit autour du meilleur personnage de Wrede, la princesse Cimorene.

La princesse Cimorene est originaire du royaume de Linderwall, « où les philosophes étaient très respectés et où le chiffre cinq était à la mode ». (N’y a-t-il pas toujours un chiffre magique dans un conte de fées ?) Lasse de l’éducation que lui proposent ses parents, elle s’enfuit et se porte volontaire pour devenir princesse d’un dragon, au motif qu’une telle vocation est à la fois « parfaitement respectable » » et aussi « bien plus intéressant que des cours de broderie ou de danse ». Le dragon Kazul, quant à lui, est intrigué par la perspective d’une princesse capable de faire jubiler les cerises et de conjuguer les verbes latins. (La bibliothèque de Kazul a besoin d’être organisée.)

Cimorene incarne l’esprit des Chroniques de la forêt enchantée, qui sont au cœur de romans sur le processus et la procédure. Une grande partie de l’action de Faire face aux dragons consiste en Cimorene recherchant un sort ignifuge, recherchant ses ingrédients les plus obscurs, puis expérimentant ses nuances. Le résultat est charmant plutôt que fastidieux, principalement parce que Cimorene prend une telle joie ringarde évidente dans le processus. Les personnages de Wrede sont des geeks de la technologie dans un monde magique, obsédés par les détails techniques et l’efficacité.

C’est en partie parce que les personnages de ce monde savent qu’ils doivent suivre les tropes de leurs contes de fées et, en tant que tels, ils accordent une grande importance à la compréhension des règles du monde dans lequel ils vivent. Un jeune héros est assez imprudent pour se porter volontaire pour un la quête du roi après les deux princes aînés ont essayé et échoué, mais avant que le plus jeune n’ait réussi. Il se réprimande à fond. « Toute personne sensée aurait vu que le plus jeune fils était celui qui réussirait », déplore-t-il. « Ça ressort partout. »

Cimorene brise les règles d’une manière qui était encore agréablement subversive lors de sa première apparition en 1987. (Deux décennies d’héroïnes YA enjouées et détestant les règles ont depuis fait un numéro sur ce trope.) Pourtant, même la rebelle Cimorene sait qu’elle doit le faire. comprendre les règles afin de les convaincre de se plier. Elle aime l’idée de travailler pour un dragon en partie parce qu’elle sait que c’est une chose respectable pour les princesses. Elle a un flair juridique lorsqu’il s’agit de contourner une règle délicate. Lorsqu’un djinn lui dit qu’il doit la tuer mais qu’il lui permettra de choisir sa méthode de mort, Cimorène le convainc que la meilleure méthode serait de la faire mourir de vieillesse.

L’autre raison pour laquelle Cimorene est le personnage archétypal de Wrede est qu’elle est infailliblement pratique. Elle recherche un sort ignifuge car, bien sûr, elle en aura besoin si elle vit avec des dragons. Lorsque le djinn lui propose d’exaucer un seul vœu, elle demande de la poudre de dents de poule, qui est l’un des ingrédients dont elle a besoin pour réaliser son sort. Wrede écrit toujours pour célébrer l’aspect pratique, le bon sens, les vertus domestiques quotidiennes comme les bonnes manières et la propreté de la maison. (Un méchant particulièrement intrusif est éliminé en étant aspergé d’eau savonneuse enrichie de jus de citron.)

Le seul concurrent de Cimorene en matière de côté pratique est l’un des autres personnages les plus durables de Wrede, Morwen la sorcière. Morwen vit dans un chalet dans les bois entouré de chats, avec une pancarte au-dessus de sa porte indiquant aux visiteurs qu’elle n’aura « rien de tout cela, s’il vous plaît », et un pommier qu’elle a arrangé pour qu’il soit toujours en fruits. Elle et Cimorene deviennent immédiatement amies et commencent à échanger des recettes à la fois magiques et banales.

Depuis que Wrede a écrit pour la première fois Faire face aux dragons, les parodies de contes de fées sont devenues à la mode au point de devenir cliché. Les successeurs de Wrede pourraient tirer des leçons de sa légèreté. Elle manie son matériel avec délicatesse, toujours avec affection et jamais trop littéralement. Sa magie semble magique, pas comme la science-fiction sous un autre nom.

Wrede a également écrit avant que la réfutation standard du fantasme du girl power des années 1990 soit de mépriser les héroïnes Not Like Other Girls de l’époque. Cimorène, il faut le dire, n’est assurément pas comme les autres filles. Elle est constamment comparée à d’autres princesses de moindre importance : Cimorène est grande et aux cheveux noirs là où elles sont petites et blondes, et elle est intelligente et audacieuse là où elles sont timides et vides de tête.

Pourtant, Cimorene développe une amitié avec sa camarade princesse Alianora, qui répond aux exigences petites et blondes de la princesse conventionnelle mais a échoué dans la plupart des autres. Bien qu’Alianora soit accomplie en couture et en danse, elle ne parvient jamais à se faire maudire d’une manière qui permettrait à un prince de la sauver. Son intrigue se moque sournoisement du problème de la féminité conventionnelle : Alianora rentre dans le moule d’une manière que Cimorene choisit de ne pas faire, mais sa famille ne la considère toujours pas comme une femme convenable parce qu’elle ne pense pas qu’elle ait suffisamment souffert.

A elles deux, Alianora et Cimorene plaident en faveur Faire face aux dragons comme une célébration de tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas répondre aux attentes que le monde leur impose – ce qui, après tout, est à peu près nous tous. Il s’agit certainement de la plupart des personnages d’un livre de Wrede. Même Morwen, qui porte de longues robes noires parce qu’elles sont confortables et pratiques plutôt que parce qu’elles sont attendues, se retrouve de temps en temps du mauvais côté des conseils de la sorcière.

La joie des Chroniques de la forêt enchantée réside dans le fait qu’ils nous incitent à avancer par nos propres moyens avec grâce, dignité et bon sens, ainsi que de nombreux avertissements pour qu’il soit toujours poli lorsque vous parlez aux dragons. Il existe des histoires pires pour construire votre personnalité.