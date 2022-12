Comment les choses se sont passées pour l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, l’Équateur

La phase de poules de la Coupe du monde est terminée ! Deux équipes d’Amérique du Sud se qualifient pour les huitièmes de finale, tandis que deux ont été éliminées. Voici ce qui s’est bien passé pour que les deux partent (Argentine et Brésil) et ce qui manquait aux deux qui rentrent chez eux (Uruguay et Équateur).

QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ ?

Classement groupe C : 1ère place, 6 points (2W-1L-0D)

Adversaire à élimination directe : contre l’Australie

La plus grande chose qui s’est bien passée pour l’Argentine a probablement été l’opportunité d’affronter la Pologne afin de remporter le groupe C. Trop lent pour soutenir l’avant-centre Robert Lewandowski et, plus important encore, trop lent pour bloquer l’interaction du milieu de terrain argentin, la Pologne était l’adversaire parfait. pour une équipe cherchant à confirmer qu’elle avait retrouvé son mojo.



Tout comme cela s’était produit contre la Colombie il y a quatre ans, la Pologne était complètement dépassée face à une équipe sud-américaine habile à déplacer le ballon. L’Argentine a fini par être récompensée pour avoir gardé confiance en sa propre idée. Ils avaient été déroutés par l’extraordinaire audace de la ligne défensive élevée de l’Arabie saoudite lors du premier match de la phase de groupes, leur refusant la possibilité de jouer leur jeu de passes.

Et sous pression contre le Mexique lors du deuxième match, l’entraîneur Lionel Scaloni n’a pas rendu service à son équipe en introduisant Guido Rodriguez dans le rôle de milieu de terrain, un joueur sans les qualités de passe pour démarrer les mouvements avec le rythme requis. À partir du moment où il a été remplacé par Enzo Fernandez, l’Argentine a commencé à ressembler à l’équipe qui est entrée dans le tournoi sur une série de 36 matchs sans défaite.

Après avoir perdu contre l’Arabie saoudite, Lionel Messi et l’Argentine se sont remis sur les rails. Fu Tian / Service d’information chinois via Getty Images

Le deuxième but de la victoire contre la Pologne était la véritable essence de l’équipe argentine – un mouvement de 37 passes, forçant la défense adverse à changer de direction et cela jusqu’à ce que l’espace s’ouvre pour que Fernandez explose et fournisse Julian Alvarez pour un superbe tiré dans le coin le plus éloigné.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Argentine 3 2 0 1 +3 6 2 – Pologne 3 1 1 1 0 4 3 – Mexique 3 1 1 1 -1 4 4 – Arabie du Sud 3 1 0 2 -2 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

L’Argentine a donc pris de l’élan – et une autre chose qui aurait pu bien se passer pour eux est la façon dont le tirage au sort s’est déroulé. Ils seront considérés comme favoris face à l’Australie samedi, ainsi que dans un potentiel quart de finale contre les vainqueurs des Pays-Bas ou des États-Unis.

L’Australie (ainsi que les Pays-Bas et les États-Unis) possède une capacité athlétique bien supérieure à celle de la Pologne, mais les Socceroos ont peu de temps pour se remettre de l’action d’arrière-garde qu’ils ont héroïquement produite contre le Danemark. Ils peuvent sûrement anticiper 90 – et peut-être 120 – minutes supplémentaires à courir après le ballon, cette fois contre un adversaire plus tranchant.

Classement Groupe G : 1ère place, 6 points (2W-1L-0D)

Adversaire à élimination directe : la Suisse

Une défaite 1-0 contre le Cameroun sur un but dans le temps additionnel lors de la finale du groupe H de vendredi sera considérée comme une humiliation et ajoutera de la pression lors de la rencontre des huitièmes de finale de lundi avec la Corée du Sud. . Et les blessures sont un problème – la malédiction des arrières latéraux et le statut incertain de Neymar.

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Brésil 3 2 0 1 +2 6 2 – Suisse 3 2 0 1 +1 6 3 – Cameroun 3 1 1 1 0 4 4 – Serbie 3 0 1 2 -3 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Sans l’axe de Neymar et Lucas Paqueta, il s’avère difficile de briser l’opposition. Mais les deux premiers matches – avant les gros changements pour le match contre le Cameroun – ont établi les références du Brésil en tant que candidats sérieux pour remporter sa sixième Coupe du monde. Ils ont battu deux bonnes équipes européennes, et ni la Serbie ni la Suisse n’ont réussi un seul tir.

Comme l’a dit l’entraîneur brésilien Tite, son équipe était équilibrée avec une agression constante. Il se pourrait même que la déception contre le Cameroun aide Tite à se vider l’esprit – peu de joueurs ont profité de l’opportunité qui leur avait été donnée, ce qui a facilité la nomination d’un onze de départ pour commencer contre la Corée du Sud.

QU’EST CE QUI NE S’EST PAS BIEN PASSÉ?

Classement Groupe H : 3e place, 4 points (1V-1D-D)

Éliminé

Au final, ce qui a mal tourné pour l’Uruguay, c’est que le dernier match ait dû dépendre d’autres résultats dans un groupe où il y avait si peu de marge d’erreur. Depuis sa sortie en quarts de finale en 2018, l’Uruguay poursuit le Saint Graal – équilibrant la nouvelle génération avec la vieille garde de Luis Suarez, Edinson Cavani et Diego Godin.

L’équilibre s’est avéré insaisissable, et l’entraîneur Diego Alonso s’est retrouvé à jouer une sorte de coup de taupe, résolvant un problème seulement pour qu’un autre émerge. Les preuves avant le tournoi ont conduit à la conclusion que contre une forte opposition, l’Uruguay était à son meilleur et le plus solide avec trois au milieu de terrain, ce qui rendait difficile d’aligner deux à l’avant et quatre à l’arrière.

La solution dans le premier match contre la Corée du Sud ? Jouer l’attaquant Darwin Nunez de l’aile gauche, où il n’a pas l’air heureux. Même ainsi, l’Uruguay aurait dû gagner, et peut-être le laisser trop tard pour se lancer dans la grande poussée. Au lieu de cela, ils se sont contentés d’un match nul sans but.

Lors du deuxième match contre le Portugal, ils ont réussi à en avoir trois au milieu de terrain et deux à l’avant. La solution était de jouer un dos trois. Le problème était que cela signifiait éliminer l’ailier Facundo Pellistri – et l’Uruguay était toujours meilleur lorsque son rythme permettait à l’équipe de jouer plus haut sur le terrain. Sans Pellistri, ils étaient trop passifs. Mais quand Alonso a effectué des remplacements offensifs, ils méritaient probablement un match nul – frappant les boiseries pour le deuxième match consécutif – avant qu’un penalty très controversé ne les envoie à une défaite 2-0.

Groupe H généraliste O ré L GD STP 1 – Portugal 3 2 0 1 +2 6 2 – Corée du Sud 3 1 1 1 0 4 3 – Uruguay 3 1 1 1 0 4 4 – Ghana 3 1 0 2 -2 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Et donc dans le dernier match contre le Ghana, il n’y avait pas d’autre choix. L’Uruguay a dû faire faillite. Alosno a trouvé un moyen de résoudre un problème qui pesait sur l’équipe depuis huit ans – comment intégrer le meneur de jeu Giorgian De Arrascaeta avec deux attaquants dans un 4-4-2. De Arrascaeta manque de rythme pour jouer large et veut dériver. L’Uruguay a résolu le problème avec les avancées sur le flanc de l’arrière gauche Matias Olivera et la volonté des attaquants de travailler à gauche. Cela signifiait que l’équipe était ouverte – un risque nécessaire – même si cela restreignait la liberté du milieu de terrain Federico Valverde.

Cela a assez bien fonctionné pour obtenir une victoire 2-0 sur le Ghana et rêver momentanément d’un affrontement alléchant en huitièmes de finale avec le Brésil. Mais la Corée du Sud a marqué un deuxième but tardif contre les deuxièmes cordes du Portugal, mettant fin à la campagne de l’Uruguay et à la carrière internationale d’un groupe de joueurs qui ont remis l’équipe sur la carte lors de la Coupe du monde 2010.

Classement Groupe A : 3ème place, 4 points (1V-1L-1D)

Éliminé

Chaque Coupe du monde met en lumière les dangers de pouvoir jouer pour un match nul. L’Équateur a été la dernière victime, perdant une place en phase à élimination directe après une défaite 2-1 contre le Sénégal. L’Equateur a gâché la première mi-temps en étant trop passif. Ils ont marqué plus près de leur propre but que lors des deux matchs précédents et, par conséquent, ils n’ont pas pu établir le même contrôle.

groupe A généraliste O ré L GD STP 1 – Pays-Bas 3 2 1 0 +4 sept 2 – Sénégal 3 2 0 1 +1 6 3 – Equateur 3 1 1 1 +1 4 4 – Qatar 3 0 0 3 -6 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Bien qu’il ait disputé plusieurs matchs de préparation contre des adversaires africains, l’Équateur a également semblé avoir du mal à s’adapter à un rival capable d’égaler et même de dépasser sa propre force physique. Et quand les choses se sont passées, une vieille inquiétude s’est avérée justifiée; avant le tournoi, la principale préoccupation était de savoir d’où viendraient les buts. L’équipe a manqué d’étincelle de créativité, surtout lorsqu’elle n’a pas marqué assez haut pour récupérer le ballon près du but adverse.

Mais tout s’est bien passé pour l’Équateur. C’est une équipe jeune qui – tant qu’elle peut trouver un moyen de remplacer Enner Valencia – ne fera que s’améliorer. Ils ont clairement eu le meilleur de leur duel avec les Pays-Bas, un souvenir chaleureux dans les mois à venir et une forte indication que cette génération appartient à la grande scène.