Comment les chimistes s’attaquent au problème des plastiques

Rorrer dit que les chercheurs réfléchissent également aux matériaux qu’ils devraient utiliser. Le cobalt est plus courant et moins cher que certains autres catalyseurs qu’ils ont essayés, comme le ruthénium et le platine, mais ils sont toujours à la recherche d’autres options. Une meilleure compréhension du fonctionnement des catalyseurs pourrait leur permettre de remplacer le cobalt par des catalyseurs moins chers et plus abondants, explique Rorrer.

L’objectif ultime serait un système de recyclage du plastique entièrement mélangé, dit Rorrer, “et ce cadre n’est pas complètement tiré par les cheveux”.

Néanmoins, la réalisation de cette vision nécessitera quelques ajustements. Le polyéthylène et le polypropylène sont de simples chaînes de carbone et d’hydrogène, tandis que d’autres plastiques contiennent d’autres éléments, comme l’oxygène et le chlore, qui pourraient poser un défi aux méthodes de recyclage chimique.

Par exemple, si le chlorure de polyvinyle (PVC), largement utilisé dans les bouteilles et les tuyaux, se retrouve dans ce système, il pourrait désactiver ou empoisonner le catalyseur tout en produisant des produits secondaires gazeux toxiques. Les chercheurs doivent donc encore trouver d’autres moyens de manipuler ce plastique. .

Les scientifiques étudient également d’autres moyens de recycler le plastique à partir d’aliments mélangés. Dans une étude publiée dans La science en octobre, des chercheurs ont utilisé un processus chimique aux côtés de bactéries génétiquement modifiées pour décomposer un mélange de trois plastiques courants.

La première étape, impliquant l’oxydation chimique, coupe de longues chaînes, créant des molécules plus petites sur lesquelles l’oxygène est fixé. L’approche est efficace car l’oxydation est “assez promiscuité”, travaillant sur une gamme de matériaux, explique Shannon Stahlauteur principal de la recherche et chimiste à l’Université du Wisconsin.

L’oxydation des plastiques génère des produits qui peuvent ensuite être engloutis par des bactéries du sol qui ont été modifiées pour s’en régaler. En modifiant le métabolisme des bactéries, les chercheurs pourraient éventuellement fabriquer de nouveaux plastiques, comme de nouvelles formes de nylon.

La recherche est encore un travail en cours, dit Alli Werner, biologiste au Laboratoire national des énergies renouvelables et l’un des auteurs de l’étude scientifique. En particulier, l’équipe travaille à mieux comprendre les voies métaboliques que les bactéries utilisent pour fabriquer les produits afin qu’elles puissent accélérer le processus et produire de plus grandes quantités de matériaux utiles.