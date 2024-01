Comment les chiffres s’accumulent à l’Assemblée du Bihar alors que Nitish Kumar revient à la NDA

Nitish KUmar est susceptible de renouer avec une alliance avec le BJP aujourd’hui. (Déposer)

Patna :

Nitish Kumar a démissionné aujourd’hui de son poste de ministre en chef du Bihar, mettant ainsi fin à l’association de deux ans de son parti Janata Dal (United) avec le Rashtriya Janata Dal (RJD). M. Kumar a renoué avec une alliance avec le Bharatiya Janata Party (BJP), qui a déjà collecté des lettres de soutien pour le leader du JD(U). Le BJP et le JD(U) ont également finalisé un accord de partage des sièges pour les élections de Lok Sabha prévues dans trois mois.

Nitish Kumar avait rompu ses liens avec le BJP en 2022 et formé le gouvernement dans un « Mahagatbandhan » avec le RJD de Lalu Yadav, le Congrès et les partis de gauche.

Le RJD est actuellement le parti le plus important parmi les 243 membres de l’Assemblée du Bihar, avec 79 députés. Mais même le RJD est à 43 points de la moitié du chemin – 122.

Le BJP est le deuxième plus grand parti de l’Assemblée avec un effectif de 78 députés.

Voici comment les chiffres se situent dans l’assemblée du Bihar :

RJD – ​​79 députés

BJP – 78 députés

JD(U) – 45

Congrès – 19

IPC (ML) – 12

Hindustani Awam Morcha (laïque) – 4

IPC – 2

IPC (M) – 2

AIMIM-1

Député indépendant – 1

Le JD(U) et le BJP peuvent-ils former le gouvernement du Bihar ?

Nitish Kumar et le BJP ensemble finiraient par avoir 123 députés, soit juste un de plus que la moitié nécessaire pour former le gouvernement. Le BJP bénéficie également du soutien du parti hindoustani Awam Morcha, ce qui amènerait quatre députés supplémentaires dans le giron, ce qui permettrait à l’alliance de prouver plus facilement sa majorité.

Des sources du BJP ont déclaré à NDTV que tous les législateurs du parti dans l’État avaient déjà remis des lettres de soutien à Nitish Kumar. Au lieu que Nitish Kumar démissionne de son poste de ministre en chef, le BJP avait également recommandé de remanier le cabinet du Bihar en remplaçant les ministres du RJD par ses propres députés.

Qu’arrive-t-il à « Mahagatbandhan » si Nitish Kumar quitte ?

Avec la rupture du JD(U) avec la coalition « Mahagatbandhan », il lui manque désormais huit députés pour atteindre la majorité. Le leader du RJD et vice-ministre en chef du Bihar, Tejashwi Yadav, a cependant laissé entendre qu’il revendiquerait la formation du gouvernement.

Avec le soutien du Congrès et des partis de gauche, la coalition compterait 114 députés, soit huit avant la moitié du scrutin.

Selon des sources, Tejashwi Yadav a déclaré aux dirigeants du parti que le jeu n’avait pas encore commencé au Bihar.

“Ce qui n’a pas été fait en deux décennies, nous avons réussi à le faire en peu de temps – qu’il s’agisse d’emplois, de recensements de castes, d’augmentation des réserves, etc. ‘Bihar mein abhi khel hona baki hain’ (Le jeu n’a pas encore commencé au Bihar) ” aurait déclaré M. Yadav.