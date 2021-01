Comment les chiens sont-ils devenus les meilleurs amis de l’homme? Cela a commencé lorsque les humains de l’ère glaciaire ont partagé leur nourriture avec les loups

Les chiens sont le meilleur ami de l’homme, mais comment cette amitié a-t-elle commencé? Quand les humains de l’âge antique ont-ils décidé que cet animal sauvage à quatre pattes ferait un grand ami? Selon le dernières recherches, il y a au moins 14 000 à 29 000 ans.

De nouvelles données suggèrent que les humains des cavernes de la dernière période glaciaire ont commencé cette amitié interspécifique. Quand le temps est devenu trop froid, les hommes et les femmes des cavernes ont commencé à donner des restes de viande aux loups qui s’étaient approchés de leurs colonies. Cependant, au cours de la même période, les loups étaient également une espèce compétitive par rapport aux humains en Eurasie, car tous deux recherchaient des proies similaires comme le cerf pour leur survie.

Certains chercheurs se sont souvent demandé pourquoi les anciens humains n’avaient pas simplement éliminé les loups pour se débarrasser de la concurrence, ils avaient certainement les outils pour le faire. Comment ces deux espèces concurrentes se sont-elles retrouvées dans une relation de co-dépendance mutuelle?

Chercheurs finlandais, la réponse réside dans le besoin par rapport à l’offre. Selon l’apport calorique, les humains chasseurs-cueilleurs se retrouveraient souvent avec un surplus de viande maigre. Contrairement aux lions et aux loups, les humains n’ont pas besoin d’achever un cerf entier. C’est à ce moment-là que les scientifiques croient qu’ils nourrissent les loups sauvages, ce qui conduit finalement à l’évolution des chiens.

L’archéologue Maria Lahtinen de l’Autorité alimentaire finlandaise a recueilli un échantillon d’animaux dont les loups et les humains auraient pu se nourrir. Cela incluait l’orignal, le cheval, le cerf, etc. Ils ont ensuite analysé le contenu énergétique de la nourriture par rapport à l’apport moyen qui devait être requis par les humains de la fin de la période glaciaire. Le contenu énergétique a dépassé leur apport, donc l’excès de nourriture doit avoir été partagé avec les loups.

Ainsi, a commencé un long voyage de domestication des loups et des chiens. À un moment donné, les humains ont peut-être réalisé que ces loups pouvaient être utilisés comme compagnons lors de voyages de chasse. C’était la prochaine étape de la domestication.

Mais ce n’était pas un développement immédiat; comme dans le premier loup à être nourri, une rencontre de rechange n’est pas automatiquement devenue la créature amicale que nous connaissons et aimons aujourd’hui.

«Le processus de domestication des chiens aurait été un processus très complexe, impliquant un certain nombre de générations où les traits caractéristiques du chien ont évolué progressivement», a déclaré le Dr Krishna Veeramah de l’Université de Stony Brook.

Selon Courrier quotidien, le processus de domestication était plutôt passif. Ils ont dû initialement vivre à la périphérie des populations humaines de chasseurs-cueilleurs, récupérant les restes de nourriture des humains. Peu à peu, certains des loups dompteurs se seraient rapprochés et les humains, ne sentant aucun mal de leur part, ont commencé à les nourrir volontairement. Au fur et à mesure que les humains évoluaient de chasseurs-cueilleurs à colons, leur relation avec les loups se renforça. Des compagnons de chasse aux chiens de garde, la relation est devenue plus symbiotique.

La théorie peut également être corrélée à la recherche génétique menée sur certains des plus anciens restes de chiens connus. L’étude suggère que le processus de domestication a commencé en Eurasie il y a 20 000 à 40 000 ans.