Comment les chiens Lexi et Harley de Julianne Hough sont-ils morts ?

Tous les produits et services présentés sont choisis de manière indépendante par les éditeurs. Cependant, Soaps.com peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Julianne Hough parle ouvertement d’une perte déchirante, cinq ans plus tard. Danse avec les stars La co-animatrice de l’émission a récemment évoqué certains des moments les plus difficiles de sa vie, notamment son divorce et la fin de sa relation avec Ryan Seacrest. Il semble donc logique qu’elle ait décidé de parler de la perte dévastatrice de deux membres de sa famille.

Hough, qui n’a jamais parlé de la mort tragique de ses bien-aimés Cavalier King Charles Spaniels Lexi et Harley, a finalement partagé toute l’histoire lors d’une interview le 27 août sur Le spectacle de Jamie Kern Limaracontant à l’animateur qu’elle avait perdu ses chiens dix jours seulement après s’être séparée de son mari de l’époque, Brooks Laich. « Je me suis réveillée avant même que mon téléphone ne sonne et je le savais », se souvient Hough. « Et j’ai décroché le téléphone, et mon assistant de l’époque s’est mis à crier », a-t-elle déclaré sur le podcast, expliquant que les chiens avaient été tués par des coyotes. « Je n’ai jamais eu de coyotes dans ma cour, j’ai des barrières et tout », a ajouté Hough.

La danseuse a publié un hommage émouvant à ses chiens sur Instagram dans une publication dont la légende disait : « L’amour pur est réel, il a existé à travers nous. Mon cœur s’est élargi et j’ai ressenti la vérité de ce qui est possible. Je lui en serai éternellement reconnaissante. »

La légende disait aussi : « Merci d’être l’être le plus constant et le plus cohérent de ma vie. Tu me manques, je t’aime pour toujours. Maintenant tu es libre Lexi 21 juillet 2008 – 28 septembre 2019, Harley 28 mars 2011 – 28 septembre 2019. »

Dans le podcast, Hough a parlé de la perte de ses chiens comme de la perte d’un membre de sa famille. « J’avais deux chiens qui étaient mes enfants. Je les ai eus pendant 11 ans et pendant huit ans. Et ils étaient tout pour moi », a-t-elle déclaré. « Mes chiens qui représentaient l’amour inconditionnel et la sécurité sont partis. »

Plus: Rencontrez le Danse avec les stars Les partenaires des pros dans la vraie vie

Le seul réconfort pour Hough, a-t-elle dit, était que ses chiens étaient ensemble au moment de leur mort. « Je suis reconnaissante que cela se passe généralement très rapidement et que nous ayons récupéré leurs corps. Mais à ce moment-là, je me suis dit : « Oh, c’était la perte de la sécurité absolue de l’amour inconditionnel. » »

Cette perte est survenue à un moment très difficile pour Hough, car elle venait de se séparer de son mari Brooks Laich. Dans l’épisode du lundi 12 août de la « Expert en fauteuil » Dans un podcast, Hough a parlé de cette séparation, en déclarant : « Ce n’était pas bien. Cela peut être difficile à accepter pleinement. » De plus, la danseuse a ajouté : « J’ai l’impression que notre relation et notre mariage étaient exactement ce qu’il fallait, et que la fin était la bonne aussi. Nous regrettons tous les deux que cela n’ait pas fonctionné, car je ne pense pas que nous ayons eu la maturité nécessaire pour nous réunir. Il se contractait tandis que je m’élargissais. Nous n’arrivions tout simplement pas à nous trouver dans cette situation. »

Danse avec les stars diffuse sur Disney+.

Que font aujourd’hui les anciens pros de Dancing with the Stars ? Découvrez-le dans la galerie ci-dessous !