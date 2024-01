Comment les Chiefs, les 49ers, les Lions et les Ravens ont exorcisé les démons pour atteindre les matchs pour le titre de conférence

Les séries éliminatoires de la NFL 2023 ont consisté à exorciser les démons qui tourmentent chaque équipe participant à la ronde de championnat de la conférence. À l’approche des séries éliminatoires, le récit était que Lamar Jackson lutte contre le blitz, que les équipes de Kyle Shanahan ne peuvent pas revenir par derrière pour gagner un match au quatrième quart, Andy Reid n’est pas disposé à faire courir le ballon, Jared Goff ne peut pas faire grand-chose. le temps met l’embrayage dans l’embrayage.

Cela a pris une mi-temps, mais Jackson a compris la défense des Texans et les Ravens ont inscrit 24 points en seconde période pour sceller la victoire.

Shanahan peut devenir notoirement conservateur et il a coûté des points aux 49ers vers la fin de la première mi-temps, mais il a continué à mettre le ballon entre les mains de Brock Purdy et le quart-arrière a trouvé un moyen de compléter le retour lors du dernier drive.

Patrick Mahomes a été magnifique contre les Bills, mais ce sont les regroupements de personnel massif et le jeu de course des Chiefs qui ont fait la différence.

Baker Mayfield et les Buccaneers ont rendu le match intéressant au quatrième quart, mais Goff a répondu à chaque fois qu’il a été sollicité.

Lamar comprend le blitz des Texans

L’un des matchs les plus tristement célèbres de la carrière de Jackson a eu lieu lorsqu’il a été plongé dans l’oubli par l’entraîneur-chef des Dolphins de l’époque, Brian Flores, lors de Thursday Night Football. C’était choquant de voir l’un des joueurs les plus électriques de la ligue lutter si puissamment. Jackson a été limogé quatre fois au cours de ce match et les Ravens n’ont réussi à marquer que 10 points.

“Cela a couvert la majorité de tout le match”, a déclaré Jackson après le match. «Ils devenaient chauds à chaque fois que je revenais… je ne pouvais rien y faire.»

Ce que Jackson disait probablement, c’était qu’il était « chaud », ce qui signifie que la défense a envoyé un ou plusieurs rushers que l’offensive ne pouvait bloquer, il a donc dû lancer le ballon à chaud. Lorsqu’il a lancé à chaud, les Dolphins étaient juste au-dessus de ses receveurs et les ont plaqués pour de courts gains – il n’a réalisé en moyenne que 5,5 verges par tentative de passe. Affirmer qu’il ne pouvait rien y faire montre à quel point il cherchait désespérément des réponses.

Au cours de sa carrière, le blitz a réduit Jackson à un quart-arrière inférieur à la moyenne. Parmi les passeurs qualifiés (joués dans au moins 40 matchs), de 2018 à 2023, Jackson se classe 20e en EPA par recul contre le blitz. C’est un moyen pour les défenses de lui retirer le ballon des mains et de le garder dans la poche. Théoriquement, il y a moins de couloirs de course lorsqu’il y a plus de passeurs.

Lors de la ronde de division, l’entraîneur-chef des Texans, DeMeco Ryans, a porté cette approche au niveau supérieur. Il a bombardé Jackson au taux le plus élevé jamais atteint dans sa carrière. Selon Statistiques de nouvelle génération, Jackson a été bombardé sur 75 pour cent des baisses. Il a eu du mal en première mi-temps mais il s’est montré à la hauteur en seconde période. Jackson a terminé avec 120 verges par la passe, deux touchés et a complété 13 des 18 passes contre le blitz.

Jackson a gardé le ballon pendant 3,51 secondes en moyenne contre le blitz en première mi-temps. Il s’est ajusté en seconde période et s’est débarrassé du ballon plus d’une seconde plus vite (2,25 secondes). Lancer la balle plus vite n’est pas simplement une décision, vous devez avoir des réponses rapides et savoir où lancer contre les différents types de blitz. Le coordinateur offensif Todd Monken a donné à Jackson des réponses qu’il n’avait pas eu contre Miami en 2021.

Dans ce match de 2021, l’offensive était trop statique et Jackson a continué à lancer des écrans à bulles et à frotter des itinéraires qui n’avaient pas assez de temps pour se développer. Contre les Texans, Monken a utilisé efficacement le mouvement pour forcer la défense à ajuster le pré-snap et à créer un espace dans lequel Jackson peut rapidement lancer.

7:53 à jouer au quatrième quart-temps, troisième et 7

Aux troisième et septième points, les Texans ont eu deux secondeurs agressés dans les A-gaps. Après que Jackson ait fait signe au juge Hill de se rendre de l’autre côté, il a vu le nickel bouger à l’intérieur, ce qui indiquait qu’il allait faire un blitz. L’offensive a eu un concept d’accroc appelé avec Hill courant vers les appartements. Cela signifiait que, malgré les fréquents blitz, Monken faisait suffisamment confiance à Jackson pour appeler un pro des passes à cinq.

Le défenseur de pointe, Jonathan Greenard, à la droite de Jackson a chuté, mais la défense s’est quand même précipitée à six points, ce qui signifie qu’elle en avait un de plus que ce que l’offensive pouvait bloquer. Jackson a dû lancer chaud mais il est resté calme et a laissé le concept de parcours se développer.

Greenard a couru avec Hill, ce qui a laissé Zay Flowers grand ouvert sur la route sur place.

Bien qu’il n’y ait jamais de bonne réponse contre un quarterback de la qualité de Jackson, le blitz à un rythme élevé était généralement la meilleure stratégie contre lui. Mais d’après son jeu récent, cela n’est peut-être plus pertinent. Ce n’est pas simplement un stratagème qui aide Jackson. Cette saison, il a simplement une meilleure compréhension des défenses et un calme visible en lui, peu importe ce que tente la défense.

Les 49ers mettent fin au funk du quatrième quart-temps

Je savais que les 49ers allaient avoir du mal quand j’ai vu à quel point la pluie commençait à tomber à Santa Clara. Brock Purdy a eu du mal à lancer sous la pluie et contre les Packers, il n’a pas été cadré sur 25,6 pour cent de ses passes, le pire taux de sa carrière. Le deuxième pire a eu lieu lorsque les 49ers ont affronté Cleveland lors de la semaine 6, au cours de laquelle il a également eu du mal à contrôler le ballon sous la pluie.

Tout le monde a déjà vu la statistique : avant le tour de division, Shanahan avait une fiche de 0-30 alors que ses équipes étaient menées par cinq points ou plus au début du quatrième quart-temps. Il est difficile de revenir de ce genre de déficits en général, mais il est quand même choquant de voir que l’un des meilleurs entraîneurs offensifs de tous les temps n’est jamais revenu d’une avance de plus de cinq points au quatrième quart.

Comment a-t-il finalement surmonté l’obstacle ? En faisant continuellement confiance à Purdy pour lancer le ballon malgré ses difficultés.

La défense des Packers a adopté la bonne approche et a mis les 49ers au défi de lancer. Les 49ers ont dominé les équipes qui jouent la défense de base (une combinaison de sept joueurs de ligne défensive et secondeurs avec quatre arrières défensifs) dans les airs. En saison régulière, ils ont mené la ligue en verges nettes par tentative de passe (10,7) et en verges totales par match (129,1) contre le personnel de base. Mais avec Purdy en difficulté, le coordinateur défensif des Packers, Joe Barry, qui semble avoir un nouveau respect pour la course ces dernières semaines, était plus soucieux d’arrêter Christian McCaffrey. Les 49ers ont eu du mal à courir contre la base des Packers et au lieu de se cogner la tête contre le mur, Shanahan a continué à mettre le ballon entre les mains de Purdy – le QB a reculé 41 fois, un sommet de la saison.

Ce n’était pas toujours joli. Son incapacité à contrôler le ballon semblait lui rentrer dans la tête. Il manquait des lectures et avait l’air irrégulier tout au long du match. Après que le botteur des Packers Anders Carlson ait raté un panier de 41 verges, les 49ers se sont retrouvés menés de quatre points avec le ballon et 6:41 à jouer. Lors de cet entraînement, Purdy était 6 sur 7 (George Kittle a laissé tomber une passe) sur 47 verges et a réalisé une course de neuf verges pour préparer McCaffrey pour le touché gagnant.

3:07 à jouer au quatrième quart-temps, premier et 10

Après avoir franchi la ligne médiane, les 49ers avaient un concept en miroir avec deux parcours profonds. Brandon Aiyuk était aligné à gauche et le receveur suppléant Chris Conley était aligné à droite. Les Packers semblaient défier les 49ers de sortir tout le match. Leurs corners trichaient à l’intérieur pendant la majeure partie du match. Pourquoi penseraient-ils que Purdy pourrait lancer une route révolutionnaire avec à quel point il a eu du mal tout au long du match ?

Alors qu’il atteignait le sommet de sa chute, Purdy a gardé son épaule avant pointée vers le milieu du terrain et n’a pas télégraphié la passe. Le demi défensif des Packers Jonathan Owens était le défenseur plat. Il était responsable de se placer sous Conley, mais il semblait être influencé par la position du corps de Purdy, car il inclinait ses hanches vers l’intérieur et ne tombait jamais avec aucune largeur.

Pourtant, ce fut un lancer difficile. Purdy a dû passer le ballon sur Owens jusqu’à Conley et il l’a fait parfaitement pour un gain de 17 verges. Le chronomètre n’était pas un problème à ce stade, donc ils n’étaient pas nécessairement obligés de lancer le ballon sur la ligne de touche, mais l’opportunité était là en raison de la façon dont les Packers jouaient contre les receveurs des 49ers. Shanahan a fait confiance à son jeune quart-arrière pour effectuer un lancer dur et il l’a exécuté.

Purdy a finalement trouvé un moyen de contrôler le ballon et de retrouver son équilibre lorsque le match était en jeu. Shanahan a commis une terrible erreur de gestion du jeu avant la mi-temps, en jouant pour un long panier sous la pluie au lieu d’essayer d’entrer dans la zone rouge ou de se préparer pour un panier plus rapproché. Mais il mérite le mérite d’avoir laissé Purdy comprendre les choses. Les 49ers n’ont jamais été menés à deux chiffres, il n’a donc pas eu à laisser Purdy reculer, mais il l’a fait et Purdy a récompensé sa confiance.

L’évolution offensive des Chiefs en séries éliminatoires

Reid a été critiqué tout au long de sa carrière pour sa gestion du chronomètre et son refus de courir le ballon. Il a compris la gestion de l’horloge au cours des dernières années, mais il n’est toujours pas un grand fan de laisser le quart-arrière mondial Patrick Mahomes remettre le ballon trop souvent. Et pourquoi le ferait-il ? La plupart du temps, retirer le ballon des mains de Mahomes est une victoire pour la défense, mais cette saison a été différente. Les receveurs des Chiefs les ont souvent laissé tomber tout au long de la saison et Kansas City possède l’une des meilleures défenses de la ligue. Faire courir davantage le ballon et faire confiance à la défense est tout simplement logique.

ALLER PLUS LOIN Les Chiefs se réjouissent de leur victoire sur la route devant des fans bruyants des Bills : « L’environnement était fou »

Les Chiefs possèdent également l’un des meilleurs intérieurs de la NFL avec Joe Thuney, Creed Humphrey et Trey Smith. De plus, les Bills ont été excessivement frappés contre le secondeur. Selon Statistiques de nouvelle génération, les Chiefs se sont alignés en 13 membres (un arrière, trois ailiers rapprochés, un receveur) sur 23,4 pour cent des jeux. Sur ces jeux, les Chiefs ont gagné 95 verges au sol avec un taux de réussite de 63,6 pour cent. Contre les Bills, ils ont connu leur cinquième match avec le taux de Cook le plus bas de la saison. Le « Cuisinier…