Comment les chevaux noirs de la Serbie et de l’Allemagne ont atteint la finale de la Coupe du Monde FIBA ​​2023 | Actualités basket-ball

Manille, Philippines – La plupart des fans et des experts avaient prédit une finale de Coupe du monde de basket-ball « nord-américaine », avec les États-Unis et le Canada bâtis sur des stars de la NBA.

Mais même si la Serbie et l’Allemagne n’ont peut-être pas la puissance de leurs rivaux, il s’agira plutôt d’une affaire entièrement européenne.

Dimanche, la Serbie disputera sa première finale de Coupe du Monde FIBA ​​depuis 2014, ce qui lui donnera la chance de remporter sa première médaille d’or depuis 21 ans, après avoir battu le Canada en demi-finale. Pendant ce temps, l’Allemagne a atteint sa toute première finale après avoir battu les États-Unis, quintuple vainqueurs, lors de leur première demi-finale.

« Je pense que le basket-ball européen est sur la carte du basket-ball international depuis quelques années », a déclaré le grand basketteur espagnol Pau Gasol lors du talk-show des ambassadeurs mondiaux de la Coupe du Monde FIBA.

« Le jeu est devenu tellement mondial, les joueurs ont grandi, les joueurs ont cru, ils se sont améliorés à l’échelle mondiale et c’est le mérite de beaucoup de personnes différentes.

« C’est formidable de voir deux équipes européennes qui ont gagné leur place car ce n’est pas facile de battre une talentueuse équipe américaine et une très bonne équipe canadienne qui a bien joué tout le tournoi. »

Non Jokic, pas de problème

Classée sixième au monde, la Serbie a été un concurrent constant du basket-ball international – remportant la Coupe du monde en 1998 et 2002 et décrochant l’argent en 2014.

Mais l’équipe a subi un coup dur avant le tournoi de cette année lorsque le meilleur joueur serbe Nikola Jokic, qui a récemment mené les Denver Nuggets au championnat NBA 2023, a choisi de ne pas participer à la Coupe du monde en raison de fatigue physique et mentale.

Sans doute le meilleur joueur du monde – qui a mené les séries éliminatoires de la NBA 2023 en termes de points, de rebonds et de passes décisives – beaucoup pensaient que l’absence de Jokic nuirait aux chances de la Serbie à la Coupe du monde. Même avec Jokic, les Orlovi (ou Eagles en serbe) ont raté une place en quart de finale à l’Euro Basket 2022.

Lors de la Coupe du monde 2023, cependant, la Serbie a donné un avertissement précoce de son potentiel en balayant Porto Rico, le Soudan du Sud et la Chine dans le groupe B. Malgré une défaite serrée de 76-78 contre l’Italie au deuxième tour, une victoire serbe dominante sur la République Dominicaine leur a donné un ticket pour les huitièmes de finale, ce qui leur a permis de remporter des victoires contre la Lituanie et une équipe canadienne composée des stars de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett et Dillon Brooks.

Surtout, des joueurs comme le capitaine Bogdan Bogdanovic se sont intensifiés dans cette campagne. Non seulement Bogdanovic a assumé la responsabilité de diriger l’équipe, mais il a également battu des records FIBA, dépassant les 425 points du grand allemand Dirk Nowitzki avec ses 427 points marqués lors des matchs de la Coupe du Monde FIBA.

Lors de leur victoire 95-86 en demi-finale contre le Canada, Bogdanovic a été le meilleur buteur avec 23 points et a été soutenu par son coéquipier Nikola Milutinov qui a réalisé un double-double de 16 points et 10 rebonds, tandis que trois autres joueurs ont accumulé des scores à deux chiffres.

Dans la zone mixte d’après-match, Bogdanovic a fait l’éloge de ses coéquipiers, dont Aleksa Avramović, chargé de garder la star canadienne Gilgeous-Alexander, car ils ont tous montré un engagement total envers l’équipe nationale depuis le début du camp il y a deux mois. Aujourd’hui, ils en récoltent les fruits.

« Je suis content pour d’autres gars comme Aleksa Avramović. Il regardait les moments forts et les cassettes vidéo de Shai et il disait : « Je vais lui voler une balle. Nous avons juste besoin d’un vol. Je vais faire pression sur lui sur tout le terrain. Sa défense était donc incroyable », a expliqué Bogdanovic aux médias.

« Je suis juste content de la façon dont tout le monde a réagi depuis le premier jour. Ils ont vu cela comme une opportunité de disputer la Coupe du Monde – une chance rare dans la vie. C’est l’un des meilleurs groupes de gars avec qui j’ai joué.

La Serbie compte également une base de fans fidèles qui ont voyagé jusqu’à Manille et y sont restés pendant toute la durée du tournoi. Malgré la décevante cinquième place du tournoi 2019, les supporters n’ont jamais cessé de croire au succès du pays de 7 millions d’habitants dans tous les sports.

« La dernière Coupe du monde ne s’est pas très bien terminée pour nous, donc cela a pris du temps à venir », a déclaré le supporter serbe Božidar Obrdović à Al Jazeera. « En Serbie, nous attendons beaucoup de notre équipe nationale de basket-ball. Nous savions que nous pouvions accéder à la demi-finale et nous y sommes.

« Ces joueurs ont fait tellement de sacrifices pour jouer pour l’équipe nationale et nous les apprécions encore plus. Jouer pour notre drapeau est sacré pour nous, Serbes.

En tant que fervents fans de ce sport, les Philippins de Manille ont également attrapé la fièvre du basket-ball serbe. La plupart des Philippins ont établi ce lien depuis l’édition 2019 de la Coupe du monde alors que l’équipe dirigée par Jokic concourait dans le même groupe que les Philippines. La Serbie a battu les Philippines par 59 points, 126-67.

Un fan local a déclaré à Al Jazeera qu’il avait regardé trois matchs de la Serbie et qu’il avait même acheté un maillot contrefait de Bogdanovic vendu sur une plateforme de commerce électronique afin d’encourager son joueur préféré.

« Je pense juste qu’en 2019, même si c’était traumatisant d’être un fan philippin à cause des défaites déchirantes, mais cette Coupe du Monde a créé tellement de souvenirs pour moi et je suis devenu un très grand fan de Bogdan », a déclaré Juancho Cuna. . « Plus je regarde la Serbie, plus elle m’impressionne. »

Une course de conte de fées pour l’Allemagne

N’ayant jamais atteint une demi-finale de Coupe du monde jusqu’à cette année, l’Allemagne, numéro 11 mondiale, aurait facilement pu être comptée pour le championnat. Même avant la demi-finale en tant que seule équipe invaincue de la Coupe du monde 2023, les chances de l’Allemagne semblaient faibles.

Les Allemands ont failli céder leur quart de finale face à la Lettonie, débutante en Coupe du Monde, sur un score de 81-70 alors que le leader des buteurs Dennis Schröder a connu une nuit froide, tirant 4 sur 26 sur le terrain. Le joueur clé Franz Wagner était également encore en train de réintégrer l’alignement après s’être blessé à la cheville lors du match d’ouverture contre le Japon.

Mais à la surprise générale, l’Allemagne s’est imposée face aux favoris américains et aura une chance de remporter une médaille d’or historique.

Menée d’un point par rapport aux États-Unis à la mi-temps, 59-60, l’Allemagne a pris une avance considérable de 10 points à la fin du troisième quart-temps, 94-84. Les Allemands ont ensuite résisté au retour des États-Unis au quatrième quart pour remporter une victoire serrée de 113-111.

« C’est certainement le meilleur moment pour le basket allemand. L’année dernière c’était le bronze [at the Euro Basket]alors cette année c’est de l’or [at the World Cup,” said national team mainstay Johannes Thiemann in the mixed zone.

Malgré la victoire, les Allemands ont toujours humblement qualifié les États-Unis de « meilleure équipe du monde », les deux équipes ayant livré d’excellentes performances de bout en bout, ce qui a donné lieu à un spectacle passionnant.

L’Allemagne a peut-être eu six joueurs avec des scores à deux chiffres, dont le joueur du match Andreas Obst et le retour de Wagner, cumulant 46 points, mais les États-Unis ont quand même mieux tiré avec un pourcentage de réussite de 58,5 pour cent contre 57,7 pour cent pour l’équipe gagnante.

Mais l’Allemagne avait l’avantage en termes de chimie et de sang-froid au sein de l’équipe, ce qui leur a permis de maintenir leur élan.

« Nous jouons en équipe. Le meilleur joueur du jeu est toujours un joueur différent, donc cela montre quel genre d’équipe nous sommes : nous faisons circuler le ballon, nous jouons les uns pour les autres et c’est la clé pour nous », a ajouté Thiemann.

Le grand basketteur européen Gasol a été témoin de la croissance du basket-ball allemand, après avoir affronté Nowitzki, qui a joué un rôle crucial pour faire de l’Allemagne un concurrent régulier du tournoi Euro Basket depuis 1999.

« Pour l’Allemagne, c’était un processus qui s’est déroulé au cours des 20 dernières années », a déclaré Gasol. « Ce que Dirk a pu faire pour son pays, c’est l’héritage qu’il a réalisé avec son équipe au fil des années. »

Lorsque Nowitzski s’est retiré de la compétition internationale en 2015, l’Allemagne a trouvé un nouveau leader en la personne du meneur Schröder, qui a ramené le pays en quarts de finale de l’Euro Basket 2017 pour la première fois en dix ans.

En 2021, Gordon Herbert a été nommé entraîneur-chef et a aidé l’Allemagne à lancer un programme d’équipe nationale qui exigeait un engagement de trois ans de la part des joueurs sélectionnés. À partir de là, l’Allemagne a lentement produit des résultats en remportant une médaille de bronze à l’Euro Basket 2022 – son premier podium dans le tournoi depuis 2005 – et en entrant dans l’histoire lors de cette campagne de Coupe du monde 2023.

« L’Allemagne a fait un pas en avant avec les mêmes gars qui ont traversé ces tournois, qui ont traversé ces défis, qui ont également subi ces défaites. C’est un processus et il s’agit de faire des pas vers la croissance et de s’améliorer », a ajouté Gasol.

Même si l’équipe était émue et restait incrédule face à ce qu’elle avait accompli, l’entraîneur-chef de l’Allemagne, Gordon Herbert, sait que son équipe restera sur pied jusqu’à la fin de la campagne.

« Après le match, c’est une belle victoire, mais nous ne sommes pas encore là où nous voulons être et ce groupe de joueurs veut remporter l’or. Il en reste encore une », a déclaré Herbert lors de la conférence de presse d’après-match.