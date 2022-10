Comment les chèques mensuels de crédit d’impôt pour enfant peuvent être renouvelés par le Congrès

Les parents et les soignants du projet de sécurité économique se rassemblent devant la Maison Blanche pour plaider en faveur du crédit d’impôt pour enfants avant la conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé le 20 septembre à Washington, DC.

“À ce stade, j’ai l’impression que nous nous battons pour son renouvellement depuis plus longtemps qu’il n’y en a”, a déclaré Chavez.

Mais au milieu de la pandémie en cours, de l’inflation record et de l’incertitude économique, cela a semblé être un long terme.

Chavez, un organisateur de campagne politique démocrate, a été actif dans la promotion du renouvellement des paiements pour les familles qui ont encore plus besoin d’argent que la sienne.

En savoir plus sur les finances personnelles : Les parents qui n’ont pas profité du crédit d’impôt pour enfants ont le temps de réclamer 60% des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre Pourquoi certains n’ont pas encore déposé de demande de crédit d’impôt pour enfants bonifié

Avoir un revenu supplémentaire aurait aidé cette année, car Chavez était temporairement sans emploi et les prix à l’épicerie et à la pompe à essence ont grimpé en flèche.

Les fonds lui ont permis de subvenir à des besoins comme une nouvelle ordonnance pour les lunettes de son fils qu’elle aurait autrement pu remettre à plus tard.

Les démocrates avaient espéré renouveler le crédit plus généreux cette année. Mais la législation clé qu’ils espéraient faire adopter par une majorité à parti unique – Build Back Better – s’est effondrée. Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale s’est opposé au renouvellement des paiements sans exigences de travail supplémentaires.

La moitié de la somme augmentée a été rendue disponible par le biais de paiements mensuels à partir de juillet dernier – jusqu’à 300 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 250 $ par enfant de moins de 18 ans. Les familles pouvaient réclamer l’argent restant lorsqu’elles produisaient leurs déclarations de revenus pour l’année.

Un certain nombre de signes indiquent un nouvel élan, selon Ruben.

“Je me sens mieux à ce sujet qu’à aucun moment en 2022”, a déclaré Adam Ruben, directeur de campagne au Economic Security Project, une organisation de défense des droits qui promeut l’extension du pouvoir économique à tous.

Maintenant, les démocrates et les défenseurs espèrent faire une nouvelle tentative pour renouveler le crédit d’impôt pour enfants amélioré cette année.

Le président Joe Biden a qualifié le crédit d’impôt pour enfants amélioré de “l’un des programmes les plus efficaces que nous ayons jamais vus” lors de la récente Conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé.

“C’est pourquoi ma stratégie nationale appelle le Congrès à étendre le crédit pour enfants de manière permanente”, a déclaré Biden.

“Nous allons le faire cette fois”, a-t-il ajouté.

Les données du recensement récemment publiées montrent que l’expansion du crédit a contribué à réduire la pauvreté des enfants de plus de 40%. Cela a incité des législateurs démocrates tels que Sens. Michael Bennet du Colorado, Sherrod Brown de l’Ohio et Cory Booker du New Jersey à demander l’extension du crédit amélioré avant la fin de l’année.