Comment les chefs ont reconstruit à la volée ; une grande histoire des Eagles : Schrager’s Cheat Sheet

En tant que personne qui fait ses preuves en couvrant le repêchage de la NFL et l’agence libre, ces deux équipes du Super Bowl sont une excellente étude dans la construction de la liste.

Les Chiefs et les Eagles ont tous deux remporté les trophées Lombardi au cours des cinq dernières années, et pourtant les deux équipes n’ont connu rien de moins que des reconstructions d’alignement dans les périodes entre ces victoires respectives au Super Bowl et le match de dimanche.

Je suis fasciné par les Chiefs. Avec cinq apparitions consécutives dans le match de championnat de l’AFC, vous pourriez supposer que les mêmes gars sont impliqués dans cette course année après année. Ce serait une hypothèse erronée. Oui, Patrick Mahomes, Travis Kelce et Chris Jones ont été là tout le temps. Mais cette liste des Chiefs est très différente de celle qui a pris le terrain aussi récemment que le match de championnat de l’AFC de l’année dernière.

Considérez ceci: 24 des 53 joueurs de la liste active des Chiefs lors du match de championnat de l’AFC 2022 contre les Bengals ne figuraient pas sur la liste qui a perdu contre les Bengals un an plus tôt. C’est 45% des joueurs de l’équipe.

Ce que le directeur général Brett Veach et ses collègues du front office ont fait au cours de la dernière intersaison est tout simplement miraculeux. Ils ont plus ou moins reconstruit, tout en ne ratant jamais un battement et en allant encore plus loin qu’ils ne l’ont fait il y a un an en séries éliminatoires. Comment ont-ils fait ? Gestion de la liste, maintien du plafond salarial et une incroyable classe de repêchage de la NFL 2022.

En échangeant Tyreek Hill, les Chiefs ont fait leurs adieux au plus grand receveur de l’histoire de la franchise et à l’un des joueurs les plus aimés de l’équipe. Ils se sont également débarrassés d’un prix de 30 millions de dollars pour un joueur. La décision a été dure. Lors de conversations que j’ai eues avec des sources au sein de l’organisation, il a été clairement indiqué que non seulement il s’agissait d’une décision brutale à prendre d’un point de vue émotionnel, mais qu’ils savaient qu’ils devraient s’occuper immédiatement et ne pouvaient pas remettre à plus tard l’intersaison 2023. Les chefs se sont mis au travail. Et ils ont été agressifs, tout en restant financièrement responsables.

La salle des récepteurs larges de Kansas City comprend désormais six joueurs qui ont commencé les matchs cette saison. Le salaire total de la salle pour la campagne 2022 est de 21 millions de dollars. JuJu Smith-Schuster a signé un contrat d’un an. Justin Watson aussi. Et après que Green Bay ait choisi de ne pas payer beaucoup d’argent pour garder sous contrat sa menace profonde prometteuse, KC a accordé un contrat raisonnable de trois ans à Marquez Valdez-Scantling, qui a sauvé sa meilleure journée de la saison pour le match de championnat de l’AFC.

Le choix de deuxième ronde Skyy Moore a été une solide recrue, Kadarius Toney a fait des jeux et Mecole Hardman est le survivant qui a traversé quelques grands moments.

Justin Reid et Carlos Dunlap étaient tous deux des ajouts rentables en défense.

Le repêchage est l’endroit où le GM Brett Veach et son groupe méritent leurs fleurs. Cela dure trois jours, et pourtant ces trois jours ont permis de s’assurer que les Chiefs n’iraient nulle part. Dix recrues du KC ont joué des rôles cette saison. Quatre d’entre eux débuteront le Super Bowl.

Trent McDuffie, Bryan Cook et Jaylen Watson sont des arrières défensifs de première année qui ont réalisé d’énormes jeux en séries éliminatoires. Le choix n ° 30 au classement général George Karlaftis, le “Greek Freak” du football, a six sacs et fera un jeu dans une grande place apparemment chaque fois qu’on le lui demandera. Isiah “Pop” Pacheco a mené l’équipe dans les verges au sol malgré son choix au septième tour et Skyy Moore est l’homme de retour électrique qui a surmonté les difficultés du début de saison pour faire le plus gros jeu du match de championnat de l’AFC.

Mahomes, Kelce et Jones méritent également des éloges. Pour que cette liste fonctionne, ces trois joueurs devraient jouer aussi bien qu’ils l’ont fait lors de la première saison du Super Bowl. On pourrait dire que tous les trois ont eu les meilleures années de leur carrière professionnelle. Lorsque vos gros joueurs – et cela inclut Joe Thuney et Orlando Brown sur la ligne offensive – répondent tous à leurs attentes, le succès devient d’autant plus possible.

Orlando Brown des Chiefs sur le blocage de Patrick Mahomes Le plaqueur offensif des Chiefs de Kansas City, Orlando Brown, parle de bloquer pour Patrick Mahomes et d’avoir l’opportunité de jouer dans le Super Bowl.

Sans grande fanfare ni attention, les Chiefs ont fait peau neuve au printemps dernier. Et cela a fonctionné. Ils sont de retour. Et ils pourraient très bien être meilleurs que jamais.

Quelques autres observations du Super Bowl :

Jerrick McKinnon a une histoire cool. J’ai annoncé la nouvelle de sa signature avec les 49ers sur un gros contrat d’agent libre en 2018. Ce fut un moment formidable pour McKinnon, qui avait passé les dernières années à jouer un rôle de réserve dans le Minnesota. Il devait être le point central de l’offensive lourde de Shanahan. Lors de l’entraînement final du camp d’entraînement, il s’est déchiré le genou. Il a raté cette saison. L’année suivante, il se blesse à nouveau et rate une autre saison. McKinnon a disputé neuf saisons dans la NFL. Il a raté tant de matchs à cause des blessures. Et maintenant, il est en bonne santé pour le Super Bowl. “C’est arrivé à un point de ma carrière où je n’avais personne sur qui m’appuyer – et c’était vraiment sombre”, a déclaré McKinnon aux journalistes lors des apparitions de presse de “Opening Night” de lundi à Phoenix. Mais ensuite, a-t-il dit, il a reçu un appel pour venir voir les Chiefs. Il a appelé KC “une grande organisation [with] d’excellents entraîneurs et d’excellents coéquipiers.”Je connais “Jet” depuis près d’une décennie. Je suis heureux pour lui.

Avec un mouvement en ligne pour amener la mère de Jason et Travis Kelce à diriger le tirage au sort d’ouverture, Donna Kelce a déclaré aux journalistes lundi: “Il y a tellement de légendes et de gens qui ont leur sang, leur sueur et leurs larmes sur ce terrain et pour une maman c’est n’a jamais joué au football, je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour moi. “OK, très bien. Mais Donna, vous faites autant partie de l’histoire que vos fils. Portez ce maillot des Eagles/Chiefs le dimanche et passez le meilleur moment de votre vie.

La sécurité des Eagles, Reed Blankenship, a aussi une sacrée histoire. Lorsque le camp des Eagles a ouvert cet été, il était quelque part entre le 85e et le 90e homme sur la liste des 90 hommes, selon à qui vous parlez. Il est à quelques jours de jouer dans un Super Bowl. Il n’était dans aucun brouillon fictif. Il n’a pas reçu d’invitation au Combine. Naturellement, il n’a pas été repêché, et quand il a signé avec les Eagles après trois jours d’attente pour entendre son nom, il a pris la prime de signature minimale. Mais Blankenship ne s’est pas vautré. Il est allé travailler. Et lors du dernier match de pré-saison de Philadelphie, il a joué 47 clichés et était partout sur le terrain contre les Dolphins. Il a fait partie de l’équipe et n’a jamais regardé en arrière. Et quand Avonte Maddox s’est blessé, il s’est levé et a commencé. Blankenship ne débutera pas au Super Bowl, mais sera sans aucun doute sur le terrain en sous-ensembles et en équipes spéciales. Impossible d’obtenir une invitation Combine. Tant pis.

One Super Bowl Prediction – Rihanna sera géniale. Oh, tu veux mon choix pour le jeu ? je n’y vais pas ! (Je ferai mon choix dimanche lors de l’émission d’avant-match FOX.)

