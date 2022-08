Comment les chefs de Poutine sont explosés, empoisonnés et abattus par les ennemis de Vlad alors que “le filet se referme sur le tyran russe”

Le mouvement de résistance d’UKRAINE a un message pour Poutine et ses comparses dans les régions occupées par les Russes de leur pays : vous n’êtes jamais en sécurité même dans votre lit.

Ces dernières semaines ont vu une recrudescence des assassinats ciblés de fonctionnaires qui ont été abattus, explosés et empoisonnés pour avoir travaillé avec les envahisseurs détestés.

Le célèbre blogueur pro-russe Kuleshov a été abattu à Kherson Crédit : OdessaJournal

Les experts disent que le temps de Vladimir Poutine en tant que dirigeant russe est à court de temps Crédit : AFP

Cela survient alors que des assassins ukrainiens et russes se précipitent pour éliminer Poutine avant qu’il n’intensifie sa guerre impossible à gagner.

Poutine fait face à un “double coup dur” de menaces de la part de son entourage qui appellerait secrètement sa tête, selon les experts.

Ils accusent le tyran russe d’être à l’origine de la mort effroyable de la journaliste d’extrême droite Darya Dugina à Moscou la semaine dernière.

Le Kremlin a accusé Kyiv d’avoir orchestré l’attaque sur le sol russe et a affirmé avoir utilisé une espionne ukrainienne glamour, sa jeune fille et une Mini Cooper pour l’exécuter – des allégations que ses services secrets ont fermement démenties.

Dugina a critiqué Poutine pour avoir été “trop ​​​​doux” envers l’Ukraine et sa mort a été considérée par beaucoup comme la tentative du dirigeant russe de réprimer les critiques.

L’ancien chef de l’OTAN, Gary Tabach, désormais basé à Kyiv, a déclaré que les forces ukrainiennes “pourchassaient” les sympathisants du Kremlin dans les territoires occupés.

Il a déclaré au Sun Online : “Les gars qui ont trahi l’Ukraine ; certains des députés, certains des dirigeants ukrainiens qui se sont retrouvés volontairement en Russie en ce moment, seront pour le reste de leur vie traqués.

“Les Ukrainiens ont une très bonne imagination, ils sont très innovants et savent les traquer.”

Le vétéran de la marine américaine a affirmé que l’Ukraine avait une “liste prioritaire” de cibles qu’elle voulait voir mourir, avec Poutine détesté en tête.

“Poutine est sur cette liste depuis longtemps par de nombreuses personnes”, a-t-il déclaré.

“Les opérations spéciales ukrainiennes iront vers ce qui causera le plus de dégâts, le plus d’effet sur la population et fera peur aux personnes qui corroborent avec les Russes.

“Ils veulent que les collaborateurs sachent que s’ils vont travailler pour l’ennemi, ils doivent être prêts à mourir pour cela parce que nous allons vous traquer.”

Yuriy Bereza, un colonel du bataillon de volontaires de Dnipro, a déclaré que les traîtres n’étaient pas non plus en sécurité en Russie.

Il a suggéré que les services secrets ukrainiens se dirigeaient vers l’est dans une campagne dévastatrice d’empoisonnements, d’exécutions nocturnes et d’attentats à la bombe contre les hommes de main de Poutine.

Il nous a dit : ” Soit ils seront exécutés par les Russes pour inefficacité, soit ils seront tués pendant la désoccupation. Seule une petite partie d’entre eux aura la chance de survivre et de se retrouver dans les prisons ukrainiennes.

“Il est peu probable qu’ils puissent s’enfuir en Russie.”

La résistance à l’occupation russe se construit dans des villes saisies comme Kherson Crédit : Télégramme

Les résidents locaux en ont assez de la corruption et des pillages qui accompagnent les troupes russes, a déclaré un expert en sécurité Crédit : Suspline

Le collaborateur de Poutine, Askyar Laishev, a explosé dans son véhicule en juillet Crédit : Twitter

GUÉRILLA

L’avertissement sévère survient alors que les sacs mortuaires contenant des alliés de Poutine continuent de s’accumuler.

Cette semaine encore, un haut responsable pro-Poutine en Ukraine occupée a été tué dans une voiture piégée alors qu’il allait chercher sa fille à l’école maternelle.

Des guérilleros ténébreux, qui s’entraînaient avant l’invasion avec l’aide des forces spéciales américaines et britanniques, ont impitoyablement éliminé des collaborateurs dans le but de semer la peur dans leurs rangs.

Après avoir mené des attaques, ils disparaissent puis se fondent harmonieusement dans la population locale pour échapper à toute tentative russe de les capturer et retourner en territoire ami.

Ils s’appuient sur des caches secrètes d’outils du commerce des assassins – des explosifs et des pistolets avec silencieux, ainsi que des fusils Kalachnikov et des lance-grenades.

“Le but est de montrer aux occupants qu’ils ne sont pas chez eux, qu’ils ne doivent pas s’installer, qu’ils ne doivent pas dormir confortablement”, a déclaré un guérillero au New York Times.

Il a décrit une mission dans un poste de police sous contrôle russe, qui a commencé par couper l’électricité pour noircir une rue, puis dans l’obscurité, il a posé une bombe dans le passage de roue d’une voiture.

La ligne de pêche était collée à la fois à l’intérieur de la roue et à un détonateur afin que l’appareil explose lorsque le conducteur tournait la roue.

La bombe a tué un policier et en a blessé un autre lors de l’attaque menée par le “mouvement de résistance”, a déclaré le ministère ukrainien de la Défense au moment de l’attaque du 27 juillet.

Pendant ce temps, Kherson, la première grande ville à tomber aux mains des Russes, a été un foyer de résistance, et pour une bonne raison.

Depuis l’arrivée des forces de Poutine, des centaines de personnes locales ont été détenues et torturées, leurs cadavres étant retrouvés des semaines plus tard.

Ainsi, lorsqu’un responsable pro-Moscou a invité la Russie à établir une base militaire, des affiches sont rapidement apparues avec une récompense de 15 000 £ pour sa mort.

Parmi les assassinats récents, citons celui du laquais de Poutine, Vitaly Gura, un responsable de la région de Kherson, qui a été abattu dans son bureau.

Dmitry Savluchenko, chef du département des familles, de la jeunesse et des sports de l’administration militaro-civile de Kherson, a été tué dans une bombe.

L’explosion avait brûlé deux voitures et brisé les vitres d’une maison voisine de quatre étages.

Le collaborateur de Poutine, Askyar Laishev, qui travaillait pour les services secrets ukrainiens avant de changer de camp en 2014, a été anéanti dans l’explosion d’une voiture piégée à Louhansk en juillet.

Les assassins s’en prennent également aux alliés de Poutine dans des missions audacieuses sur le territoire russe.

Le responsable local pro-Poutine Volodymyr Saldo est hospitalisé à Moscou après avoir été empoisonné alors que l’ancien chef adjoint du Kremlin, Vyacheslav Volodine, 58 ans, a échappé de peu à la mort lorsque des missiles ukrainiens ont frappé un bureau de Donetsk dans lequel il se trouvait quelques minutes après son départ.

Parmi les autres succès notables, citons celui de l’activiste et blogueur pro-russe Valery Kuleshov qui voulait devenir chef de la police sous les forces d’occupation malgré l’absence de formation.

Ils veulent que les collaborateurs sachent que s’ils vont travailler pour l’ennemi, ils doivent être prêts à mourir pour cela parce que nous allons vous traquer. L’ancien chef de l’OTAN Gary Tabach

L’une des premières victimes de la résistance a été Vlodymyr Struk, un maire pro-russe qui a accueilli les forces d’invasion de Vladimir Poutine.

Il a été enlevé à son domicile et a reçu une balle dans le cœur.

Surnommé “siloviki” – ou “hommes forts” en anglais – ce groupe de milliardaires russes ultra-élites et influents soutenant le régime de Poutine en aurait marre des dommages économiques causés par la guerre en Ukraine.

Le professeur Dr Michael Rochlitz de l’économie institutionnelle de l’Université de Brême en Allemagne a déclaré que les élites pourraient agir si Poutine lançait une frappe nucléaire sur l’Ukraine ou tentait de provoquer un pays de l’OTAN et de transformer le conflit en troisième guerre mondiale.

Il existe également des rapports crédibles selon lesquels Poutine pourrait être à l’origine de la mort par choc de Darya Dugina, qui a été tuée dans une explosion dévastatrice par une voiture piégée la semaine dernière, dans le but de repousser les critiques.

Le père de Duniga et commentateur ultranationaliste Alexander Dugin – qui aurait été la cible visée – a critiqué à plusieurs reprises le Kremlin pour ne pas être plus agressif dans sa campagne militaire en Ukraine.

Anders Aslund, économiste et expert russe, a déclaré : “Étant donné le penchant de Poutine pour les opérations sous fausse bannière, il est fort probable qu’il ait ordonné de faire exploser Dugin, ce qui donne l’impression que les Ukrainiens l’ont fait, tandis que la fille de Dugin a été explosée à la place. Plus de tels meurtres sont probables.”

Cela fait suite à un schéma effrayant de copains de Poutine qui meurent dans des circonstances mystérieuses au cours des derniers mois.

Et c’est parce que le filet se referme sur Poutine, a suggéré l’expert russe et auteur de Faire exploser l’Ukraine : Le retour de la terreur russe et la menace de la troisième guerre mondiale Yuri Felshtinsky.

Il nous a dit: “[His assassination] peut être fait par quelqu’un portant un passeport russe dans sa poche. Cela peut être fait par une personne ou un groupe de personnes des services spéciaux russes.

“[It will be] Ceux qui pensent que Poutine nuit à la Russie en affrontant l’Occident et en menant une guerre contre l’Ukraine ou par ceux qui pensent qu’il n’en fait pas assez ou qu’il n’est pas assez dur avec l’Occident et l’Ukraine.”

Mais d’ajouter : “Il a fallu 4 ans aux Allemands après le début de la guerre pour tenter d’éliminer Hitler, et sans succès.”

Les attaques derrière les lignes russes relèvent de la responsabilité du service de renseignement militaire, connu sous le nom de HUR, et des forces d’opérations spéciales ukrainiennes.

La résistance est organisée sur une structure cellulaire et maintenue séparée les unes des autres, de sorte que même sous la torture, les combattants capturés ne pourront pas révéler les acteurs clés.

Chaque membre de l’unité a un rôle distinct à jouer, allant de la reconnaissance d’une cible à la collecte de renseignements sur les mouvements d’une cible et enfin à l’exécution du meurtre.

Les cellules individuelles sont maintenues séparées et ne se connaissent pas, de peur qu’un partisan détenu ne révèle son identité lors d’un interrogatoire.

Tout cela s’ajoute à un énorme casse-tête pour les Russes, dont l’incapacité à maîtriser les Ukrainiens, alors que leurs alliés locaux font face à des représailles, a été comparée à la guerre du Vietnam.

“Je pense que la Russie va avoir des défis importants à essayer d’établir une sorte d’administration stable”, a déclaré Michael Kofman, directeur des études sur la Russie au Center for Naval Analyses, un groupe de réflexion basé à Washington.

“Parce que des collaborateurs probables – les plus importants – vont être assassinés et que d’autres vivront dans la peur.”

Darya Dugina, 29 ans, est décédée dans l’explosion d’une voiture le 20 août 2022 dans la région de Moscou Crédit : Reuters

L’Ukraine a nié être derrière l’attaque qui a mis fin à la vie de Darya