Comment les chasseurs d’exoplanètes trouvent des mondes extraterrestres à des centaines d’années-lumière et déterminent s’ils ont de l’eau

Assis dans un système stellaire à environ 218 années-lumière dans la constellation de la Lyre, deux exoplanètes orbite autour d’une étoile naine rouge sombre.

Dans le revue Nature Astronomieles astronomes ont annoncé que les deux exoplanètes – Kepler-138 c et Kepler-138 d – pourraient être constituées principalement d’eau.

Mais comment ont-ils compris cela ?

Les astronomes recherchent de minuscules creux dans la lumière des étoiles pour trouver des mondes lointains

La plupart des exoplanètes sont découvertes grâce à une technique appelée mode de transit.

“Cela signifie que Kepler, ou un autre télescope de chasse aux planètes, les a observés une tonne de fois alors qu’ils passaient devant leur étoile hôte”, a déclaré Caroline Piaulet, titulaire d’un doctorat. étudiant à l’Institut de recherche sur les exoplanètes de l’Université de Montréal et auteur principal de l’étude, a déclaré à Insider.

Depuis que les premiers mondes en dehors de notre système solaire ont été découverte en 1992les astronomes ont recherché d’autres planètes en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil.

Les astronomes ont déjà capturé des preuves directes de 5 241 planètes au-delà de notre système solaire, selon Archives d’exoplanètes de la NASA.

Pour comprendre si les exoplanètes, ou les planètes autour d’autres étoiles, ont les conditions pour héberger la vie, les chercheurs mesurent la composition chimique de leurs atmosphères.

Pour ce faire, ils examinent des graphiques appelés spectre, qui révèlent comment la lumière des étoiles filtre à travers l’atmosphère en plongeant à des longueurs d’onde très spécifiques qui correspondent à différentes molécules.

Les astronomes recherchent généralement les ingrédients qui soutiennent la vie terrestre – l’eau liquide, une source continue d’énergie, le carbone et d’autres éléments – lorsqu’ils recherchent la vie dans des mondes lointains.

Comment ils ont conclu que Kepler-138 c et Kepler-138 d avaient de l’eau

En utilisant les données de la Le télescope spatial Hubble et les retraités Télescope spatial Spitzer, Piaulet et son équipe ont mené une étude de suivi de l’atmosphère de Kepler-138 d.

Mais les nouvelles observations suggèrent la présence d’un autre monde en orbite autour de l’étoile hôte tous les 38 jours : Kepler-138 e.

En tenant compte de l’exoplanète nouvellement découverte, les chercheurs ont comparé les tailles et les masses des planètes du système stellaire et ont déterminé que Kepler-138 c et Kepler-138 d avaient à peu près la même masse et la même taille – environ 20 % plus grandes que la Terre.

L’équipe a également conclu que jusqu’à la moitié de leurs volumes sont probablement constitués de matériaux plus légers que la roche.

“Nous avons été surpris qu’ils ne soient pas cohérents avec une composition rocheuse”, a déclaré Piaulet. “Ils devaient contenir des éléments plus légers. L’eau est une bonne explication car c’est le plus abondant de ces éléments.”

“Nous pensons souvent à la Terre comme à la planète bleue, couverte d’océans”, a-t-elle ajouté. “Ces mondes auraient beaucoup plus d’eau que la Terre.”

Sur Terre, la profondeur moyenne des océans est de 2,3 miles, selon le L’administration nationale des océans et de l’atmosphère. Pour Kepler-138 c et Kepler-138 d, l’atmosphère de l’eau serait de 1 243 milles de profondeur, a ajouté Piaulet.

Les mondes aquatiques au-delà de notre système solaire pourraient être abondants dans l’univers

Les mondes riches en eau liquide pourraient ne pas être aussi rares que les astronomes le pensaient auparavant, a déclaré Piaulet.

En août 2022, une autre équipe de chercheurs a trouvé la planète TOI-1452 b qui pourrait potentiellement être recouverte d’un océan profond. Observations de suivi avec le Télescope spatial James Webb seront nécessaires pour confirmer la présence de l’océan.

Mais les astronomes n’ont pas à s’aventurer dans les confins du cosmos à la recherche de mondes océaniques.

Il y en a certains dans notre propre voisinage solaire, comme Europe, la lune de Jupiter, et Encelade, la lune de Saturne, qui ont des océans souterrains sous une couche de glace.

Maintenant que les chercheurs ont commencé à trouver une multitude de mondes riches en eau, “nous ne savons pas grand-chose sur le type de vie qui pourrait s’y trouver”, a déclaré Piaulet.

L’une des limites de la recherche de vie extraterrestre dans le cosmos est que la définition des scientifiques de ce à quoi pourrait ressembler une planète porteuse de vie est basée sur ce que nous savons de la vie sur Terre.

Mais en découvrant et en étudiant de nouveaux mondes, les astronomes peuvent se concentrer sur ce qui rend un monde habitable au-delà d’une taille d’échantillon d’un – la Terre.