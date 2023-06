Comment les changements climatiques aggravent les incendies de forêt dans le Canada atlantique normalement doux et humide

Les incendies record de la Nouvelle-Écosse ont été un choc dans une région connue pour son temps relativement doux et humide. Mais plutôt que d’être une anomalie, ils sont un signe des choses à venir pour le Canada atlantique, disent les experts.

Cela s’explique par la façon dont le changement climatique perturbe les modèles météorologiques sous-jacents de la région et la rend plus sujette à des saisons de feux intenses et plus longues.

« Normalement, les gens ne pensent pas que les incendies dans les Maritimes ou les incendies de forêt sont une chose ici », a déclaré Anthony Taylor, professeur de gestion forestière à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

« Mais des cas comme la semaine dernière ont frappé à la maison le fait que cela se produit ici, et cela peut se produire ici de manière importante. »

Comme le montrent les incendies en Nouvelle-Écosse cette année, les incendies de forêt dans l’Est du Canada ne sont peut-être pas aussi importants que dans d’autres régions du pays, mais ils touchent beaucoup de gens. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Le climat modifie la région de plusieurs manières importantes – avec un temps plus chaud, des pluies moins prévisibles et plus de tempêtes tropicales – qui, dans l’ensemble, ont prévisions scientifiques les conditions météorologiques propices aux incendies pourraient doubler ou tripler au Canada atlantique d’ici 2080.

Et même si les incendies dans la région ne seront probablement jamais aussi importants et dramatiques que les vastes incendies de forêt dans les forêts de l’ouest et du nord du pays, ils menaceront néanmoins les gens et les communautés – comme les résidents d’Halifax l’ont clairement vu lorsque des centaines de maisons à la périphérie de la ville ont été endommagées ou détruit.

« Nous allons vivre avec le feu et toute cette fumée dans l’air maintenant et pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Lynn Johnston, spécialiste des incendies de forêt au Service canadien des forêts du gouvernement fédéral.

Des pluies moins prévisibles

Comme le reste du Canada, le Canada atlantique se réchauffe à cause des changements climatiques d’origine humaine. Selon projection les températures estivales dans les provinces maritimes et à Terre-Neuve-et-Labrador pourraient être de 2 à 4 °C au-dessus de la normale d’ici 2050.

Mais les précipitations – pluie et neige – changeront également, avec des impacts sur les schémas de feux de forêt.

Le Canada atlantique devrait rester humide et la quantité totale de pluie devrait augmenter légèrement – ​​mais la façon dont elle tombe deviendra plus incertaine, avec beaucoup de précipitations à certains moments et des périodes de sécheresse à d’autres moments.

« Si ces précipitations ne surviennent pas régulièrement et que nous avons ces périodes persistantes de chaleur, de sécheresse et de vent qui durent longtemps, c’est un gros problème pour l’activité des incendies », a déclaré Johnston, dont les recherches se concentrent sur le changement climatique et son évolution. influer sur les modèles de feux de forêt partout au Canada.

« Parce qu’une fois que le feu s’est déclaré, s’il fait chaud, sec et venteux pendant une semaine, deux semaines ou plus, c’est vraiment, vraiment, très beau temps pour que les incendies brûlent. »

Selon les projections, la hausse des températures et les précipitations irrégulières entraîneront davantage de conditions météorologiques favorables aux incendies de forêt au Canada atlantique. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Cela pourrait entraîner des saisons d’incendie plus longues, a-t-elle déclaré, et les incendies au cours de ces saisons plus longues étant plus intenses et ingérables.

Les forêts de l’Est ont une certaine résistance naturelle

En général, les forêts de la région de l’Atlantique sont moins sujettes aux incendies que les autres régions du Canada. C’est parce qu’ils ont un mélange d’espèces d’arbres – à feuilles caduques, qui perdent leurs feuilles à l’automne, et à feuilles persistantes.

Les arbres à feuilles caduques, comme l’érable, le bouleau et le hêtre, ont des feuilles humides et sont généralement moins susceptibles de s’enflammer que les arbres à feuilles persistantes avec des cônes et des aiguilles.

Les pompiers et autres intervenants d’urgence travaillent dans un centre de commandement étagé à l’extérieur d’Halifax. Le changement climatique pourrait entraîner des saisons de feux plus longues et plus intenses dans la région. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

En revanche, la vaste forêt boréale qui couvre le nord du Canada se caractérise principalement par des conifères à feuilles persistantes, qui sont plus sujets aux grands incendies.

Mais même les arbres à feuilles caduques brûleront dans de bonnes conditions – y compris de longues périodes de sécheresse – et le changement climatique va rendre ces conditions plus courantes.

La superficie totale qui brûle chaque année dans la région devrait également augmenter, selon Taylor – environ le double de ce que l’on voit actuellement.

Et ajouter de l’huile sur le feu – littéralement – ​​sont des tempêtes tropicales qui devraient atteindre la côte est plus souvent et avec une intensité croissante, une réalité trop familière après l’ouragan Fiona en septembre dernier. Ces tempêtes abattent des arbres, qui peuvent devenir du bois d’allumage pour les incendies sur toute la ligne.

« Même si nous avons moins d’incendies de forêt ici, si les conditions se réchauffent comme prévu et que nous voyons plus que doubler la superficie brûlée, c’est important pour une petite région, en particulier dans une région où nous avons une forte densité de des gens », a-t-il déclaré.

Les incendies se rapprochent des personnes

Tous les experts soulignent un facteur de risque clé des incendies au Canada atlantique : la proximité des incendies par rapport à l’endroit où vivent les gens.

Dans la région d’Halifax, des incendies dans les communautés de Hammonds Plains et de Tantallon ont détruit environ 150 maisons. Plus de 16 000 personnes ont dû fuir la région.

Un panneau dirigeant les évacués est vu alors que des bénévoles et des travailleurs mettent en place un centre d’évacuation pour ceux qui ont été forcés de quitter leur domicile en raison des incendies de forêt dans la banlieue d’Halifax. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

La superficie brûlée en Nouvelle-Écosse à la suite de deux grands incendies de forêt, dont celui de la région d’Halifax, était de 24 000 hectares – une quantité sans précédent pour la province. Cela fait pâle figure par rapport aux 3,3 millions d’hectares brûlés jusqu’à présent au Canada, mais cela montre à quel point même des incendies relativement plus petits ont un impact important au Canada atlantique.

« La densité de population dans les Maritimes est assez élevée, compte tenu de la zone géographique », a déclaré Taylor.

« Si vous avez une augmentation du risque d’incendie, je pense que cela aura un impact direct sur la vie des gens, simplement parce que nous ne sommes pas si éloignés de la forêt. »