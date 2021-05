Comment les champions d’Eredivisie ont fondu leur trophée pour le partager avec les fans

Habituellement, lorsque l’Ajax remportait le titre d’Eredivisie, ils défilaient le trophée dans la Museumplein d’Amsterdam pour des milliers de fans, ornés de rouge et de blanc, pour saluer leurs héros pour devenir à nouveau champions de la ligue néerlandaise.

Mais avec la pandémie COVID-19 bloquant le Ajacied Hors de la Johan Cruyff Arena et l’interdiction des rassemblements de masse empêchant les célébrations publiques du 35e titre du club, le PDG de l’Ajax, Edwin van der Sar, s’est demandé: « Pourquoi ne pouvons-nous pas partager ce trophée avec les supporters? »

L’Ajax a trouvé un moyen unique de faire exactement cela après avoir remporté le titre 2020-21, de récompenser ses fans fanatiques d’une manière unique: en leur donnant une partie du trophée réel. Ou, comme ils l’appellent, « un morceau d’Ajax ».

Ajax

Chaque année, le gagnant de l’Eredivisie reçoit un bouclier sur mesure fabriqué par De Tingieterij, une société basée à Alphen aan de Maas, à 90 kilomètres (56 miles) de la capitale néerlandaise. Les trophées précédents se trouvent dans le musée du club, mais cette saison, l’Ajax a demandé à la FA néerlandaise (KNVB) deux versions du trophée – l’original et une réplique.

Ajax

De Tingieterij a fait le trophée Eredivisie depuis 1985 et a fabriqué le bouclier 2020-21 pour l’Ajax. Mais ensuite, le club l’a renvoyé, demandant au créateur de l’utiliser à la place pour créer un souvenir pour ses fans. Le bouclier, qui pèse 2,575 kilogrammes (5½ livres), a été fondu et transformé en 42 390 étoiles individuelles – une pour chaque personne avec un abonnement Ajax.

Ajax

Le processus de fabrication des étoiles a commencé par la fonte du bouclier, puis l’ajout d’étain. Le mélange a été placé dans des machines de coulée puis dans des moules en forme d’étoile. Les étoiles ont ensuite été polies, chacune pesant 3,45 grammes (0,12 oz), contenant 0,06 g (0,002 oz) du trophée d’origine.

Ajax

« Cette saison, nous avons largement dû jouer sans nos supporters. Enfin, sans eux, au moins », a déclaré Van der Sar, qui a remporté quatre titres en Eredivisie et la Ligue des champions en tant que gardien de but du club dans les années 1990. «Malgré cela, nous avons ressenti leur soutien chaque semaine. Sur le chemin du stade, sur les réseaux sociaux et dans nos contacts personnels.

« Auparavant, quand nous disions » ce titre est pour vous « , nous disions comment nous le faisions pour les fans. Cependant, partager le trophée est la preuve ultime que nous le sommes vraiment. Après une année mouvementée, nous assurons nos fans. faire partie de notre championnat. «

Ajax

Le club a produit une vidéo détaillant l’histoire derrière les étoiles avec les joueurs Ryan Gravenberch, Dusan Tadic et Lisandro Martinez – avec un chalumeau – et le directeur du football Marc Overmars portant le bouclier au four pour le faire fondre, avec le message qui l’accompagne: «Amsterdam, la ville où tout est possible. «

Ajax

De nombreux fans du club ont déjà reçu leur étoile, qui a été envoyée à chacun d’eux avec un message au nom de tout le monde au club:

« Pour la 35e fois de notre histoire, nous sommes devenus champions des Pays-Bas. Le bouclier est à nous. Et surtout nous aurions célébré comme vous en avez l’habitude, avec nos fans sur une pleine place dans la belle Amsterdam. Mais ce n’est pas Nous devons nous manquer comme nous l’avons fait presque toute la saison.

« Néanmoins, cela ne vous a pas empêché d’être là pour nous. Pour montrer votre engagement, même à distance. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Ce trophée vous appartient autant que celui du club. Encore plus fort, celui-ci est pour vous C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir à chaque abonné un morceau d’histoire en cadeau.

« Tout le monde reçoit une partie unique du bouclier et celui-ci est pour vous. Vous faites partie de nos victoires. Vous êtes le club. XXXV est à vous. »

L’Ajax a disputé 30 de ses 34 matches en Eredivisie devant des tribunes vides. Ils ont également remporté la Coupe KNVB cette saison, complétant un doublé national. L’équipe a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa et a récemment accordé au manager Erik Ten Hag un nouvel accord, le menant jusqu’en 2023, au milieu de l’intérêt signalé par Tottenham Hotspur. Mais il était ravi de la décision du club d’attribuer le trophée aux fans.

« Cela montre que les fans nous ont manqué et que les fans nous ont manqué », a déclaré Ten Hag à ESPN. «Nous voulons être connectés avec eux.

« C’est un très bon geste que nous l’avons fait ensemble. L’Ajax, ce sont les joueurs, le staff, tous les employés mais très certainement aussi les fans. Et je pense que nous le montrons d’une manière très à la mode. »