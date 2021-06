Comment les chameaux d’Arabie restent hydratés même s’ils sont privés d’eau pendant des semaines

Un chameau assoiffé peut boire plus d’une centaine de litres d’eau en seulement 13 minutes, mais vous connaissez probablement les chameaux pour leur capacité particulière à survivre dans les conditions extrêmement difficiles du désert, pendant des semaines sans eau. Alors que les chameaux stockent la graisse dans leur bosse et se décomposent plus tard pour se nourrir, ce qui est le secret de leur superpuissance, les scientifiques ont découvert dans une étude récente que leurs reins jouent également un rôle important dans l’optimisation de leur utilisation de l’eau.

Les scientifiques ont analysé des milliers de changements dans les gènes des reins de chameau à la suite de la déshydratation et de la réhydratation et ont découvert que la quantité de cholestérol présente dans les reins joue un rôle important dans l’économie d’eau. Les scientifiques ont découvert qu’une diminution de la quantité de cholestérol dans les membranes rénales, obtenue en utilisant une biosynthèse supprimée, aidait l’eau dans les reins à être réabsorbée et à produire une urine très concentrée, perdant le moins d’eau possible. Les chercheurs ont validé le résultat en utilisant différentes techniques.

« C’est, à notre connaissance, la première fois que le taux de cholestérol est directement associé à la conservation de l’eau dans le rein. Ainsi, nous décrivons un nouveau rôle pour ce lipide qui peut être intéressant lors de l’étude d’autres espèces, » ont déclaré Fernando AlviraI Iraizoz et Benjamin T. Gillard, les principaux auteurs de l’étude ont déclaré dans un déclaration.

Les scientifiques pensent que les dernières recherches s’avéreront précieuses pour comprendre les mécanismes de contrôle de l’eau chez les animaux dans le contexte du changement climatique. Les conclusions de la étude ont été publiés dans la revue Communications Biology le 23 juin.

Domestiqués dans la péninsule arabique il y a environ 3 000 à 6 000 ans, les chameaux d’Arabie sont le bétail le plus important dans les déserts et les régions semi-arides de la péninsule arabique, de l’Iran, de l’Afrique du Nord et de l’Est, aidant des millions de personnes dans leur vie quotidienne. . Les gens utilisent des chameaux pour transporter des charges, produire du lait, de la viande et un abri, monter à cheval et faire du sport.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici