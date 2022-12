Comment les chaînes de restauration rapide respectent-elles le bien-être animal ?

La section canadienne d’un groupe de protection des animaux attribue à plusieurs grandes chaînes de restauration rapide une note «très mauvaise» en ce qui concerne leur traitement des poulets pendant le processus de production alimentaire.

World Animal Protection, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, a publié mardi son rapport annuel qui passe en revue les pratiques de dizaines de chaînes de restauration rapide dans le monde et le bien-être des poulets dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises. Le groupe a tenu les chaînes de restauration rapide à un ensemble de directives créées par plusieurs groupes caritatifs et non à des pratiques basées sur les politiques gouvernementales.

“Chaque année, des milliards de poulets sont soumis à des souffrances inutiles de la part d’entreprises de restauration rapide qui refusent de prendre au sérieux le bien-être des poulets dans leur chaîne d’approvisionnement en viande”, déclare Vince Cinches, responsable par intérim des campagnes mondiales de l’organisation, dans le rapport.

Cependant, les Producteurs de poulet du Canada, qui représentent l’industrie et assurent la liaison avec les décideurs gouvernementaux, tout en veillant à ce que la production de poulet respecte les normes, ont déclaré à CTVNews.ca dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les groupes d’activistes “ne tiennent généralement pas compte de la réalité de la production canadienne de poulet”. .”

Les éleveurs de poulet sont tenus de respecter des normes obligatoires dans le cadre du Programme de soins aux animaux Élevé par un agriculteur canadien, qui a été créé sur la base des lignes directrices du Code de pratiques du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE), financé par le gouvernement. Cela a été développé par des experts en soins des animaux et comprend un processus de consolation publique, a déclaré Lauren Kennedy, directrice des affaires publiques chez Chicken Farmers of Canada dans la déclaration envoyée par courrier électronique.

Ces éleveurs sont audités chaque année en vertu de ces normes et les règles sont «et appliquées dans les 2 800 fermes de poulets à griller et (sont) vérifiées chaque année par le biais d’un audit tiers complet par NSF International, un organisme de certification tiers reconnu à l’échelle internationale, accrédité par l’American National Standards Institute », a déclaré Kennedy.

Le CNSAE est un « chef de file mondial » en réunissant de multiples intervenants, des agriculteurs aux associations de protection des animaux, et les normes qu’il a élaborées et que les agriculteurs canadiens doivent suivre sont « saines », a-t-elle déclaré.

Le code de pratique du Care Council est une ligne directrice nationale sur l’agriculture, y compris la façon de traiter les animaux de ferme, avec des politiques sur l’euthanasie pour réduire la souffrance.

Chaque province et territoire est principalement responsable du bien-être du bétail et l’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille avec les juridictions pour évaluer si les exigences sont respectées, y compris les exigences d’abattage sans cruauté.

World Animal Protection ne mentionne pas les lignes directrices ou les normes du gouvernement fédéral dans son rapport.

Deux chaînes de restauration rapide ont également nié les allégations dans des réponses par courrier électronique à CTVNews.ca.

Cette année, la World Animal Protection a déclaré avoir constaté que “les entreprises ignorent délibérément la cruauté envers les animaux à grande échelle dans leurs chaînes d’approvisionnement” et que si certaines ont amélioré leurs pratiques, d’autres doivent être tenues responsables, déclare Cinches.

Le rapport 2022 contient des évaluations de marques dans neuf pays, dont les États-Unis, l’Inde, la Chine et le Canada.

Il a décerné une note de niveau 6 à six des huit succursales canadiennes des entreprises évaluées, qu’il a qualifiées de « très médiocres ». Les chaînes qui ont reçu cette note sont KFC, Starbucks Canada, Dominos, Pizza Hut, Nando’s et Burger King.

McDonald’s Canada a reçu une note de niveau 5, ce qui indique un statut «médiocre», selon le rapport.

Bien que le rapport ne donne pas de détails précis sur exactement ce que chaque entreprise a fait ou n’a pas fait pour atteindre les notes, World Animal Protection utilise une méthodologie basée sur le «Better Chicken Commitment», un cadre créé par plusieurs agences de protection des animaux pour le industrie alimentaire. Il existe différents documents en fonction du pays.

Pour les États-Unis et le Canada, le «Better Chicken Commitment» comprend des directives concernant la densité de peuplement maximale, un «environnement de base amélioré», qui implique une lumière et une obscurité continues et des perchoirs ou des plates-formes que les oiseaux peuvent utiliser, ainsi que la conformité aux audits tiers.

Les évaluations du rapport 2022 ont été menées par un évaluateur indépendant appelé Chronos Sustainability Ltd. Il a posé des questions aux entreprises de restauration rapide sur ses engagements et le calendrier de mise en œuvre, ainsi que sur les pratiques actuelles.

Le système de niveaux dans le rapport est basé sur des points attribués à savoir si les entreprises répondent aux critères et comment elles prévoient de répondre aux critères.

La section du rapport sur le Canada allègue que les filiales canadiennes des chaînes de restauration rapide traitent les poulets plus mal que leurs homologues du Royaume-Uni et de l’Europe en général.

Par exemple, KFC en Europe s’est engagé à respecter les lignes directrices de la version européenne du «Better Chicken Commitment», tandis que KFC Canada ne l’a pas fait, indique le rapport.

Dans une réponse par e-mail à une demande de CTVNews.ca, KFC a déclaré qu’il était “engagé pour le bien-être et le traitement humain des poulets” et qu’il était “fier de nos directives de bien-être animal à la pointe de l’industrie”.

Il a déclaré qu’il achetait du poulet dans les supermarchés locaux et ne possédait pas d’usines de volaille. De plus, il exige que les fournisseurs suivent les directives de bien-être élaborées avec le Conseil consultatif sur le bien-être des animaux de Yum. Yum est la société mère de KFC et a créé le conseil consultatif en 2002 pour accroître le bien-être des animaux, notamment en s’engageant à produire des œufs sans cage en 2021 au Canada et sur d’autres marchés.

PFK est également membre associé du NFACC et partenaire des Producteurs de poulet du Canada.

Nando’s a également déclaré à CTVNews.ca dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il prend le bien-être des animaux “très au sérieux” et que ses poulets “sont élevés selon les normes nationales et sont élevés sans cruauté dans des granges bien ventilées avec un accès constant à la nourriture, à l’eau et à la lumière du soleil”.

McDonald’s Canada a été classé légèrement plus haut que les autres chaînes de restauration rapide car il utilise «des méthodes d’abattage plus humaines», indique le rapport. L’entreprise utilise l’étourdissement atmosphérique contrôlé, qui est une méthode d’abattage qui utilise la mécanique, l’électricité ou le gaz pour tuer les animaux, selon le gouvernement fédéral.

Subway Canada a reçu une note de niveau 1, la meilleure note pouvant être obtenue selon le cadre de protection mondiale des animaux. Subway s’est engagé à changer dans le cadre de l’organisme de bienfaisance, mais n’a pas encore rendu compte de ses progrès, indique le rapport.

CTVNews.ca a également contacté Pizza Hut, McDonald’s, Starbucks Canada, Dominos et Burger King concernant le rapport.