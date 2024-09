Comment les centres de bien-être Ageless Living peuvent vous aider à vivre une vie plus saine et plus longue

(Cet article est sponsorisé par Groupe Forbes.)

Michael Forbes est un entrepreneur chevronné qui a fait ses preuves dans le secteur médical. Diplômé de l’Université de la Colombie-Britannique avec un BSc. Après avoir obtenu un doctorat en sciences pharmaceutiques, Michael a commencé sa carrière peu de temps après en tant que pharmacien de préparation, développant des traitements, grâce à une combinaison de médicaments, pour offrir une expérience plus personnalisée à ses clients.

À l’époque, les thérapies hormonales conventionnelles, en particulier pour la ménopause, reposaient sur des substances comme les œstrogènes extraits de l’urine de cheval – une option confirmée plus tard comme augmentant les risques de cancer. Forbes a reconnu les dangers de ces traitements et s’est tourné vers les hormones bio-identiques (des composés identiques à ceux produits par le corps humain) comme alternative efficace qui réduirait les risques et apporterait un soulagement à ses patients. Ces hormones offraient une solution plus sûre pour les patients étant donné qu’elles provenaient de sources naturelles. De plus, ces composés ne pouvaient pas être brevetés par les sociétés pharmaceutiques, ce qui en faisait une solution plus rentable et plus accessible.

Cependant, il y avait un problème. Au fur et à mesure que son activité de préparation pharmaceutique se développait, il s’est rapidement rendu compte d’une lacune dans le système de santé : le manque de médecins formés dans ce domaine en évolution qu’est l’hormonothérapie bio-identique. Déterminé à combler ce vide, il commença à envoyer des médecins suivre des programmes de formation spécialisés aux États-Unis, plantant ainsi les graines de ce qui allait devenir plus tard le Une vie sans âge centres de bien-être.

Au cours de la dernière décennie, Ageless Living, qui possède des sites à Langley, Kelowna et Victoria, est devenu un établissement de pointe axé sur la prévention des maladies, la médecine de la longévité, la gestion du poids et la récupération. Alors que le monde de la médecine s’accélère, Forbes s’engage à garder une longueur d’avance. Il rejette le modèle dépassé de la médecine traditionnelle qui repose sur une approche réactionnaire où les maladies sont diagnostiquées une fois qu’elles ont été découvertes. Au lieu de cela, Ageless Living défend une stratégie proactive, axée sur le diagnostic précoce et la prévention comme la clé d’une vie plus saine et plus longue.

« À mesure que les risques de cancer augmentent, le diagnostic et la prévention sont la clé d’une vie longue et saine », déclare Forbes, soulignant l’importance de pousser la médecine vers des territoires inexplorés. Sa mission est profondément personnelle : aider les gens à vivre leur vie la meilleure et la plus saine possible et à laisser le monde meilleur. Sous sa direction, Ageless Living continue de mener la charge en matière de soins de santé innovants, remodelant notre vision du vieillissement et de la prévention des maladies.

L’engagement de Forbes à faire progresser les pratiques médicales grâce à des soins préventifs personnalisés est plus qu’une simple entreprise : c’est un engagement en faveur d’un avenir plus sain pour tous.

Prenez le contrôle de votre santé – adoptez la prévention, la longévité et les soins personnalisés – et réservez dès aujourd’hui : [email protected].