Comment les centres commerciaux et les autoroutes ont contribué à séparer l’Amérique

Sauter dans une Chevy Bel Air et se rendre de la banlieue à un travail en ville ou s’arrêter au centre commercial le plus proche pour faire du shopping ou traîner avec des amis à l’aire de restauration – ce sont des concepts vendus dans le cadre du rêve américain lorsqu’ils ont été introduits aux États-Unis dans les années 1950.

Mais certains architectes et critiques du design affirment que ces innovations étaient en fait des vecteurs de ségrégation qui ont détruit les communautés de couleur aux États-Unis et les ont encore plus séparées de l’Amérique blanche.

Adam Paul Susaneck est un architecte basé à New York et créateur du projet Segregation by Design, qui se penche sur la rénovation urbaine, la construction d’autoroutes et le redlining – une pratique discriminatoire qui, selon lui, impliquait “de classer chaque quartier en fonction de sa valeur d’investissement, sur la base sur la course.”

“Je ne dis pas que l’architecte moyen qui a participé à ces projets de rénovation urbaine était un raciste. Mais je dis que [they were] prendre part à un processus qui a été lancé par une redlining raciste. Le système était “, a déclaré Susaneck à Nora Young sur Spark.

“Ils disent de ne pas investir dans ce quartier, à cause de qui y habite.”

Cette comparaison de photos aériennes historiques montre l’impact de la construction de l’autoroute Dan Ryan (I-90) de Chicago sur les côtés sud et ouest de la ville. Selon le projet Segregation by Design, l’autoroute a déplacé plus de 81 000 personnes, et 64 % de ces personnes déplacées étaient noires. (Ségrégation par conception)

Pour démontrer comment ces projets architecturaux pourraient dévaster certaines zones, Susaneck compare des photographies aériennes historiques de villes à des photos prises après la construction de certaines autoroutes et montre comment les quartiers ont été remodelés pour les accueillir.

“[I’m] essayer de donner aux gens une idée de ce que c’était réellement parce que c’est décrit d’une manière dans les documents… et généralement, ces [places that were destroyed]ils ont été décrits comme des bidonvilles », a-t-il dit.

“Donc j’aime vraiment montrer qu’ils ne l’étaient tout simplement pas. Et beaucoup d’entre eux, franchement, sont indiscernables de ce que nous considérons comme certains des meilleurs quartiers des villes aujourd’hui.”

ÉCOUTEZ | Comment le design urbain peut nuire et ce que nous pouvons faire pour le changer :

Étincelle54:52549 : Concevoir un monde inclusif Des premiers centres commerciaux au premier réseau d’autoroutes, un aperçu de la façon dont la planification et la conception urbaines ont été utilisées comme outils d’exclusion dans le passé – et comment l’architecture autochtone terrestre peut offrir une voie d’avenir plus inclusive.

Déménager en banlieue

Susaneck dit que quelques facteurs ont contribué à la ségrégation architecturale qu’il étudie. Cela comprend l’abandon des tramways et des trains dans les grandes villes, ce qui a ouvert la voie aux voitures.

Les Américains blancs dérivaient pour vivre en banlieue, tout en travaillant toujours en ville. Cela signifiait que plus de routes et d’autoroutes devaient être construites.

Susaneck dit que le gouvernement des États-Unis a aidé à accélérer ce processus avec deux projets de loi particuliers : la loi fédérale sur le logement de 1949, une loi qui visait à améliorer le logement et à aider les villes à nettoyer les zones alors définies comme des bidonvilles, et la loi fédérale sur les autoroutes de 1956 qui a fourni 90 % du financement pour villes qui cherchent à mettre leurs autoroutes aux normes fédérales.

Adam Paul Susaneck est un architecte basé à New York et créateur du projet Segregation by Design. (Soumis par Adam Susaneck)

Les soldats américains de retour de la Seconde Guerre mondiale ont également reçu un logement en banlieue, et bien que cette même offre ait été étendue aux GI noirs, ils n’ont pas pu le réclamer.

Selon Susaneck, il était écrit directement dans l’acte que les maisons ne pouvaient être vendues qu’aux Caucasiens. Donc, techniquement, les soldats noirs revenant de la guerre étaient éligibles au projet de loi GI, “mais dans la pratique, ils ne l’étaient pas”.

Il dit que tout cela a contribué à la “fuite des blancs” des zones urbaines.

“Il y a beaucoup d’incitations pour la classe moyenne blanche à déménager en banlieue et à conduire. Et cela réduit naturellement le nombre de personnes utilisant les systèmes de transport en commun”, a déclaré Susaneck.

“L’effet de l’autoroute est d’encourager la banlieusardisation basée sur l’automobile… pour fournir l’itinéraire littéral du vol blanc.”

Comment les centres commerciaux ont contribué aux inégalités

La création du centre commercial a aussi contribué à ce déplacement vers la périphérie, et par extension, à l’inégalité.

Le premier centre commercial américain, le Southdale Center, a été construit à Edina, dans le Minnesota, en 1956. Edina est une banlieue de Minneapolis, et de nombreux centres commerciaux qui ont suivi ont également été construits dans la banlieue. En conséquence, ils n’étaient pas aussi accessibles aux communautés composées principalement de personnes de couleur.

Grand magasin Dayton à Southdale à Edina, Minnesota, 1956. Le magasin faisait partie du premier centre commercial aux États-Unis (Associés Gruen)

“Beaucoup des premières banlieues n’étaient implicitement ou explicitement ouvertes qu’aux familles blanches. Ainsi, toutes les personnes vivant autour du centre commercial auraient été des familles blanches”, a déclaré Alexandra Lange, critique de design à Brooklyn et auteur de Rencontrez-moi près de la fontaine : une histoire intérieure du centre commercial.

“Donc, le centre commercial a vraiment été conçu pour donner aux femmes et aux enfants qui étaient à la maison pendant la journée un endroit où aller pour faire du shopping et socialiser.”

Alexandra Lange est l’auteur de Meet Me By the Fountain: An Inside History of the Mall. (Mark Wickens)

Et ce n’était pas seulement l’emplacement d’un centre commercial qui servait les Américains blancs. Lange a déclaré que la conception elle-même contribuait également à la ségrégation dans la mesure où de nombreux centres commerciaux n’étaient créés que pour les propriétaires de voitures.

“Les propriétaires de centres commerciaux ont activement combattu les arrêts de bus, dans certains cas, à proximité des centres commerciaux, ou les ont fait s’arrêter dans des endroits peu pratiques pour essayer de garder leurs clients vers les personnes à revenu élevé qui pouvaient s’offrir des voitures et pouvaient parcourir de plus longues distances jusqu’au centre commercial. “

Construire une architecture inclusive

L’architecte Shawn Bailey dit qu’il existe des moyens d’éviter les erreurs du passé et de construire un avenir plus inclusif.

Bailey, universitaire autochtone et professeur adjoint aux facultés d’architecture et de génie de l’Université du Manitoba et membre de la Nation métisse de l’Ontario, affirme que l’autoroute et le centre commercial sont des exemples du type de préjudice que l’architecture peut causer.

“Je pense que nous devons être très prudents dans ce que nous faisons, et que parfois l’architecture peut être extrêmement hostile”, a-t-il déclaré.

“Ce manque d’ouverture et ce manque de discussion et de collaboration et en quelque sorte ces échanges sur ce qui est important pour un lieu, crée souvent un préjudice.”

Bailey travaille en étroite collaboration avec les communautés et les aînés autochtones pour aider à créer un domaine d’études plus diversifié. Il y parvient notamment en emmenant ses élèves sur le territoire pour les mettre en contact avec des gardiens du savoir autochtone.

L’architecte Shawn Bailey est professeur adjoint aux facultés d’architecture et de génie de l’Université du Manitoba et membre de la Métis Nation of Ontario. (Soumis par Shawn Bailey)

“La première étape du processus consiste à vraiment comprendre le lieu, le [context] de l’endroit », dit-il.

Cela fait plus qu’encourager la diversité. Selon Bailey, cela améliore également le processus de conception et favorise la créativité. Il dit que la façon dont l’architecture est faite maintenant n’a pas besoin d’être complètement jetée, mais plutôt modifiée.

“Nous pouvons prendre ces enseignements du savoir autochtone et du savoir occidental et trouver un nouveau paradigme pour simplement essayer d’améliorer les choses.”

