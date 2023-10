Comment les célibataires « brisent le triarcate de rendez-vous » et accordent la priorité à leur bien-être avant de s’installer, selon une enquête

LES CÉLIBATAIRES donnent la priorité à leur bien-être mental, à leurs amitiés et à leur carrière avant de s’installer.

Un sondage mené auprès de 2 000 célibataires britanniques qui sortent activement a révélé que 45 % d’entre eux « brisent la triarchie des rendez-vous » et se concentrent sur leur bien-être en premier, plutôt que de rechercher « l’élu ».

Huit célibataires sur dix pensent qu’il n’y a pas d’âge limite pour trouver l’amour Crédit : Getty

Tandis que 31 pour cent souhaitent consacrer plus de temps et d’efforts à leurs amitiés, 31 pour cent souhaitent faire de même avec leur carrière.

Plus de huit personnes sur 10 (84 %) ne croient pas qu’il y ait une limite d’âge pour trouver l’amour, et 74 % d’entre elles préfèrent sortir ensemble de manière plus égoïste – plutôt que d’adhérer aux étapes sociétales attendues d’elles, comme obtenir marié ou ayant des enfants.

La recherche a été commandée par l’application de rencontres Plenty of Fish, pour lancer ses tendances annuelles en matière de rencontres, aidant à définir les expériences des célibataires britanniques.

Eva Gallagher, experte en rencontres de la marque, a déclaré : « Nos tendances annuelles en matière de rencontres font un clin d’œil à l’évolution des attitudes et des comportements des célibataires – qui sont fortement influencés par la société et la culture populaire.

« Nous observons un mouvement positif vers les célibataires qui reconnaissent leur estime de soi, donnent la priorité à leurs propres désirs et besoins et n’acceptent jamais moins que ce qu’ils méritent – ce en quoi nous croyons fermement.

« Les rencontres devraient être amusantes et sans pression, et nous espérons que l’année prochaine, les célibataires continueront à profiter du voyage lorsqu’ils chercheront l’amour et fixeront leurs objectifs en matière de rencontres. »

Malgré cet état d’esprit, les rencontres sont toujours d’actualité puisque 39 pour cent souhaitent rencontrer davantage de personnes partageant les mêmes idées et 36 pour cent recherchent du plaisir sans aucune pression supplémentaire.

Et tandis que 53 pour cent sont déterminés à entretenir une relation à long terme, 59 pour cent sont « à contre-courant » et se montrent plus ouverts d’esprit en sortant avec leur « type » habituel.

Exactement un tiers admettent que les relations passées avec les personnes qu’ils fréquentent habituellement n’ont jamais fonctionné pour eux, et 36 pour cent tentent activement de s’éloigner complètement de ce concept.

Près de huit personnes sur 10 (77 %) admettent avoir « investigué » après avoir fait leurs devoirs sur une correspondance potentielle via les médias sociaux pour eux-mêmes ou pour un ami avant de se rencontrer en personne.

Les raisons pour cela incluent le désir de vérifier qui ils prétendent être (48 pour cent), mais 33 pour cent aiment avoir une meilleure idée de la personne avant de se rendre à un rendez-vous.

Lors de la planification, 77 pour cent maîtrisent le «jour de la marmotte» et aiment toujours se retrouver dans un endroit familier car cela élimine le stress (33 pour cent), mais donne également une tranquillité d’esprit lorsque la facture arrive grâce au coût. de vie (31 pour cent).

En pensant aux relations échouées précédentes, 45 pour cent admettent être restés avec quelqu’un en raison de la peur de recommencer (FOSO), et 44 pour cent étaient tout simplement trop à l’aise pour y mettre fin.

Un nombre incroyable de 21 pour cent sont même restés fidèles à leur partenaire parce qu’ils étaient devenus trop attachés au chat, au chien ou au poisson.

Avec 44 pour cent de ceux qui ont fait cela, affirmant que la perspective de vivre sans l’animal leur a fait sentir plus navré que sans leur partenaire.

Et 32 pour cent ne voulaient tout simplement pas dire au revoir à leurs devoirs de coparentalité, selon les données de OnePoll.com.

En ce qui concerne les rencontres en 2024, 47 pour cent croient qu’il est plus important que jamais d’être toujours fidèles à eux-mêmes, de connaître leur valeur personnelle (45 pour cent) et d’adopter une approche en matière de rencontres qui leur convient et qui correspond à leurs objectifs (24 pour cent). .

À la lumière de ces découvertes, Plenty of Fish s’est associé à la star britannique de Married at First Sight sur Channel 4, Sophie Brown, pour offrir aux célibataires des conseils pertinents dans le paysage des rencontres en évolution.

Sophie a déclaré : « Le monde des rencontres peut être à la fois passionnant et difficile à naviguer et il va sans dire que les rencontres sont complètement différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient il y a 10 ans.

« Même si mon expérience d’être jumelé par des experts n’a pas fonctionné à long terme, cela m’a vraiment ouvert les yeux sur la rapidité avec laquelle les tendances sociétales et culturelles peuvent nous amener à modifier nos comportements en matière de rencontres.

« En tant que personne qui donne la priorité à sa carrière et à sa vie personnelle tout en trouvant l’amour, je peux m’identifier à ces tendances en matière de rencontres et j’espère que mes conseils seront utiles à ceux qui, comme moi, cherchent à déchirer les règles des rencontres en 2024. »