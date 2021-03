Efron est en Australie depuis près d’un an, vit à Byron Bay et sort avec une fille locale, et tourne actuellement la deuxième saison de la série documentaire Netflix Down To Earth.

Julia Roberts, 53 ans, a atterri à Sydney sur un jet privé avec son mari Daniel Moder, 52 ans, et leurs enfants, les jumeaux Hazel et Phinnaeus, tous deux âgés de 16 ans, et Henry, 13 ans plus tôt ce mois-ci.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy