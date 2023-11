Comment les célébrités évitent d’être annulées

Ce que les agents de relations publiques et les experts en marque ont à dire sur la culture d’annulation

L’époque où les personnes démunies restaient silencieuses est révolue, mais les préjugés historiques et la rhétorique confuse ont changé la façon dont nous tenons les malfaiteurs pour responsables.

Par Shivani Dubey | Publié le 9 novembre 2023

Cette histoire fait partie de notre série d’une semaine sur la culture de l’annulation.

Lisez les autres histoires ici.

À un moment donné, le mot « Scientologie » suivait la mégastar Tom Cruise comme une ombre. Peu importe où il allait ou ce qu’il faisait, les gens mentionnaient ses liens avec l’Église controversée de Scientologie. Des années plus tard, ses liens avec l’Église n’ont apparemment pas terni son image, et ils sont rarement mentionnés sur les grandes scènes (sauf cette fois-là aux Golden Globes).

Au lieu de cela, Cruise s’est lentement mais sûrement rebaptisé en cascadeur sauvage qui veut sauver le cinéma, avec des gens attendant de voir la prochaine chose défiant la mort qu’il fera pour surpasser son travail précédent.

Mais comment a-t-il réussi cela ?

Pour le dire simplement, il n’y a personne de plus typiquement hollywoodien que Tom Cruise. Les gens attendent avec impatience de voir ce qu’il tentera dans son prochain film et jusqu’où il ira pour obtenir le plan parfait. En fait, une grande partie de son stratagème marketing pour « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » consistait à donner aux gens un regard dans les coulisses sur la façon dont il a réussi à réaliser les plus grandes cascades du film. Sa nouvelle image a été encore renforcée avec la sortie de « Top Gun : Maverick », qui a remporté le prix du meilleur film et est souvent crédité comme le film qui a sauvé le cinéma post-pandémique. (Même Steven Spielberg le pense.)

“Tom Cruise est un type particulier de marque”, a déclaré Molly McPherson, experte en communication de crise. « Il est un excellent exemple de quelqu’un qui mène une vie qui laisse la plupart des gens confus. Il a tellement d’admiration en tant que star du box-office que je pense qu’il est difficile pour les gens de dire tout d’un coup qu’ils ne l’aiment plus.

Tom Cruise dans “Mission Impossible : Dead Reckoning, première partie”.

Il y a une chose que j’ai remarquée au fil du temps, alors que la « culture d’annulation » est devenue un phénomène : presque personne ne reste annulé pour toujours. D’une manière ou d’une autre, presque tout le monde est revenu sous les feux de la rampe. Mais comment cela se produit-il ? Que se passe-t-il dans les coulisses pour redonner vie aux stars annulées ? Comment Taylor Swift a-t-elle transformé la chute de sa réputation en une puissante refonte de sa carrière ? Comment des gens comme Winona Ryder et Robert Downey Jr. – des célébrités qui ont été arrêtées et traînées dans la boue des tabloïds – retrouvent-ils le chemin d’une couverture médiatique positive ?

Eh bien, ils ne le font pas tout seuls. Des stars comme celles-ci ont des tonnes d’agents de relations publiques et de marque qui travaillent sans relâche dans les coulisses, essayant de les propulser à un niveau de succès astronomique.

“Les relations publiques et l’image de marque sont des éléments essentiels lorsqu’une célébrité est confrontée à une culture d’annulation ou à une crise de quelque nature que ce soit”, a déclaré Evan Nierman, fondateur de l’agence de relations publiques de crise Red Banyan. « La manière dont ils interagissent avec le public fait une différence fondamentale dans la gestion des situations à enjeux élevés ou de crise. »

Il a ajouté : « Pour une célébrité, leur marque est tout. En fait, à Hollywood, la marque de l’acteur est souvent encore plus importante que le film dans lequel il apparaît ou les produits dont il fait la promotion.

« En vérité, aucune célébrité n’est jamais annulée publiquement dans la même mesure que lorsqu’elle a été initialement tenue pour responsable. Le plus grand espoir est que leurs griefs soient pardonnés. Rudy Mawer, PDG de Mawer Capital

Que ce soit par une refonte totale de leur image, des excuses ou simplement une résurgence après un certain temps passé hors des projecteurs, de nombreuses célébrités retrouvent le chemin du retour.

Swift a offert une classe de maître sur la façon de faire profil bas au plus fort de la controverse. Quand Kim Kardashian implicite que Swift était un « serpent » en 2016, la chanteuse s’est essentiellement retirée de l’examen des médias pour l’année suivante. Swift avait revendiqué que Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, n’avait pas demandé son approbation lors de la création de sa chanson “Famous”. Le hit vérifie le nom de Swift, la traite de “salope” et laisse entendre qu’elle et Ye “pourraient encore avoir des relations sexuelles”. Kardashian alors a publié un enregistrement secret suggérant que Ye l’avait effectivement consultée à propos de la chanson. Rapide émis une déclaration disant qu’on ne lui avait pas parlé de la partie « salope ».

Christophe Polk/MTV1415 via Getty Images Les artistes Kanye West (à gauche) et Taylor Swift s’embrassent lors des MTV Video Music Awards 2015.

En 2017, elle est revenue avec « Reputation », qui était sa réponse à tout ce qui s’est passé dans la controverse Ye-Kardashian. Cette année-là, même au milieu de la sortie d’un album, Swift a habilement évité les paparazzi et ne s’est produite que quelques fois – une réduction marquée des apparitions publiques pour les fans qui la suivaient de près chacun de ses mouvements. Un peu plus de deux ans plus tard, elle sort le documentaire « Miss Americana », qui aborde l’effondrement et la réhabilitation de sa marque tout en révélant certaines de ses opinions politiques pour la première fois de sa carrière.

“[Swift] a fait quelque chose d’intelligent lorsque Kim Kardashian l’a qualifiée de serpent », a déclaré Nierman. “Plutôt que de fuir cet affront, elle a simplement récupéré l’imagerie du serpent et, ce faisant, a affaibli (jeu de mots) sa capacité à lui faire du mal.”

Il existe différentes tactiques de gestion de crise selon comment, pourquoi ou quand un individu est annulé ou impliqué dans une controverse. Les représentants des relations publiques se coordonnent souvent avec des parties capables de présenter leurs clients sous un jour favorable.

Prenez le chanteur pop Justin Bieber avant et après son époque « Purpose ». En 2014, le chanteur était arrêté soupçonné de conduite sous influence. L’année suivante, il plaidé coupable de voies de fait et de conduite imprudente. Il y avait autres problèmes juridiquesainsi que son hostilité apparente envers les fans et l’examen minutieux de sa relation avec l’actrice Selena Gomez. Il a mis du temps avant la sortie de « Purpose », a participé à un rôti de Comedy Central et, à la fin, a sincèrement s’est excusé pour les indiscrétions passées. « Objectif » était en grande partie le reflet de sa vie et de ses défauts, et touchait également beaucoup à la spiritualité.

Uri Schanker via Getty Images Justin Bieber est libéré du centre correctionnel Turner Guilford Knight après avoir été arrêté pour conduite en état d’ébriété et résistance à son arrestation le 23 janvier 2014 à Miami Beach, en Floride. (Photo par Uri Schanker/Getty Images)

“Faire preuve de tact dans ce à quoi vous répondez, ce que vous dites lorsque vous répondez et le nombre de commentaires que vous formulez concernant la situation peut changer radicalement le résultat”, a déclaré Rudy Mawer, PDG de Mawer Capital. « Ce problème est souvent résolu par une tournée d’excuses, des dons caritatifs, des interviews « brutes » ou une déclaration officielle. Des choses comme celle-ci sont souvent élaborées par l’équipe des relations publiques afin de garantir que le client récupère correctement toutes les connexions perdues.

Leonardo DiCaprio a subi un coup dur lorsqu’il a été révélé qu’aucune de ses anciennes petites amies semblait être plus âgé que 25. Des rumeurs ont rapidement circulé sur une relation avec Gigi Hadid, alors âgée de 27 ans – une décision qui les gens en ligne ont vu comme un coup de pub évident. Leur relation n’a apparemment duré qu’un an environ.

Jonathan Majors est un exemple récent d’une célébrité extrêmement médiatisée que tout le monde soutenait jusqu’à ce que des allégations de violence domestique provoquent ce qui semblait être une chute de carrière catastrophique. Majors a nié les allégations et a plaidé non coupable des accusations criminelles portées contre lui. Récemment, il a été sortir avec l’acteur Meagan Good dans ce qui semble être une tentative de réhabiliter son image auprès du tribunal de l’opinion publique. Après qu’une vidéo de Majors interrompant une bagarre entre deux lycéennes soit devenue virale – et de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont qualifié l’altercation de fausse – l’avocat de l’acteur a insisté que la bagarre n’était pas une mise en scène.

“En vérité, aucune célébrité n’est jamais annulée publiquement dans la même mesure que lorsqu’elle a été initialement tenue pour responsable”, a déclaré Mawer. « Le plus grand espoir est que leurs griefs soient pardonnés. »

Alexi Rosenfeld via Getty Images L’acteur Jonathan Majors et sa petite amie, Meagan Good, flanqués de son avocate Priya Chaudhry (à droite), arrivent au tribunal pénal de Manhattan pour son audience préalable au procès le 3 août 2023 à New York. S’ils sont reconnus coupables, les majors pourraient encourir jusqu’à un an de prison pour des accusations de délit d’agression et de harcèlement. (Photo par Alexi Rosenfeld/Getty Images)

Mais souvent, les interviews ou les moments assistés par les relations publiques se portent bien pour certaines personnalités notables. Dans le cas du prince Harry et de Meghan Markle, les circonstances de leur impopularité ont beaucoup à voir avec l’amour de la Grande-Bretagne pour la famille royale, ainsi qu’avec de nombreuses réactions négatives (souvent racistes) dirigées contre Markle. Ils se sont retirés de la famille, ont déménagé en Amérique et sont restés silencieux pendant très longtemps – jusqu’à ce qu’ils aient une discussion révélatrice avec Oprah Winfrey, ce qui est une stratégie tout droit sortie du manuel de crise des relations publiques.

Lorsque le couple a donné sa tristement célèbre interview, tout le monde savait que ce serait un révélateur, mais qu’elle serait également fortement organisée avec des questions et réponses planifiées longtemps à l’avance. Cela les a aidés à gagner la sympathie du public tout en leur offrant un aperçu de la vie royale qui n’est normalement pas accessible au public.

Dans le même temps, être annulé peut être un moment très éphémère, d’autant plus que les gens placent rapidement leur indignation sur la personne ou le sujet suivant de la journée.

“À mon avis, le principal aspect pour garantir qu’une célébrité ne soit pas annulée est une préparation médiatique appropriée et très approfondie”, a déclaré Luke Lintz, expert en relations publiques et fondateur de HighKey Enterprises. « Chaque fois qu’une célébrité se présente devant les médias, cela est soigneusement planifié à l’avance, afin que chacun sache exactement les questions qui seront posées. Tout le monde sait exactement comment les réponses seront données.