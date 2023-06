Comment les catastrophes naturelles peuvent affecter votre santé mentale

La saison des incendies de forêt au Canada a commencé intensément, avec des incendies dans huit provinces et un territoire forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons, ne sachant pas quand ni si elles reviendraient un jour.

Pour ces survivants, il peut être difficile de naviguer dans les séquelles de la vie à travers des événements traumatisants, explique Vincent Agyapong, professeur de psychiatrie à l’Université Dalhousie.

Agyapong dit que les personnes qui vivent un moment traumatisant comme une catastrophe naturelle peuvent ressentir une gamme d’émotions intenses qui peuvent rester avec elles tout au long de leur vie, et pourraient même évoluer vers un trouble de santé mentale comme l’anxiété ou le trouble de stress post-traumatique.

« La réaction immédiate est que les gens se sentent très engourdis, les gens se sentent très anxieux, les gens se sentent très tendus, les gens ont un sentiment d’incrédulité », a-t-il déclaré vendredi à CTV’s Your Morning.

« Les gens entrent dans un état de panique, ont des crises de panique et cela conduit parfois à des nuits blanches, cela entraîne des effets psychologiques à long terme, notamment des troubles anxieux, des troubles d’adaptation et des troubles dépressifs majeurs et, dans certains cas, un trouble de stress post-traumatique. »

En 2016, Agyapong a mené une étude auprès des survivants des incendies de forêt à Fort McMurray, en Alberta. où 90 000 habitants ont été déplacés alors que 580 000 hectares ont brûlé. L’enquête a révélé que, six mois après la catastrophe, près de 15 % des personnes interrogées souffraient d’un type de trouble dépressif majeur. De plus, l’enquête a révélé que les répondants présentant des symptômes dépressifs étaient plus susceptibles de souffrir de toxicomanie.

L’enquête a également révélé que les personnes qui n’ont pas cherché de soutien en santé mentale après les incendies de forêt étaient 13 fois plus susceptibles d’avoir un trouble dépressif majeur.

Les survivants qui ne reçoivent pas de soutien en santé mentale sont toujours une préoccupation pour Agyapong, comme il le dit lors d’une urgence, les conseillers en santé mentale peuvent déjà être surchargés de travail ou avoir eux-mêmes été touchés par la catastrophe.

« Parfois, une partie du personnel de santé au sein de la santé mentale pour elle-même est touchée, donc à une époque où vous avez réellement besoin de plus de personnes pour soutenir réellement la population, vous avez en fait une réduction de votre effectif. Il est donc important que les gouvernements élaborent des solutions alternatives , » il a dit.

Agyapong explique qu’une aide supplémentaire pourrait inclure davantage de ressources en ligne sur la santé mentale ou des campagnes promotionnelles pour aider à remonter le moral et à montrer son soutien aux personnes touchées.

Le programme de soutien par SMS en santé mentale de l’Alberta est également disponible pour les résidents de la région s’ils en ont besoin, en envoyant HOPEAB au 393939.

Êtes-vous ou quelqu’un que vous connaissez affecté par les incendies de forêt en Alberta? Text4Hope est un service gratuit fournissant des messages texte quotidiens écrits par #santé mentale thérapeutes. Nous voulons que vous sachiez que vous n’êtes pas seul, qu’il existe des soutiens et qu’il y a de l’espoir. Textez HOPEAB au 393939 pour vous abonner. 🧡 pic.twitter.com/iakQGdu1Tg — Fondation pour la santé mentale (@MentalHealthAB) 23 mai 2023



Avec des fichiers de La Presse Canadienne

——



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, voici quelques ressources disponibles.



Ligne d’aide canadienne pour la prévention du suicide (1-833-456-4566)



Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)



Crisis Services Canada (1-833-456-4566 ou texte 45645)



Hope for Wellness Helpline (anglais, français, cri, ojibway et inuktitut) : 1-855-242-3310



Ligne directe du Conseil Embrace Life : 1-800-265-3333



Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868)



Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, composez le 911 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.