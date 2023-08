Comment les cartels les plus sanglants du monde préparent des camions monstres de style Mad Max avec des tourelles de mitrailleuses pour régner sur la piste de la cocaïne

BRUTAL Les cartels de la drogue mexicains proxénètent des pick-up ordinaires et les transforment en « Franken-tanks » à la Mad Max.

Les ateliers souterrains fabriquent des centaines de wagons de combat à l’allure post-apocalyptique alors que l’ultra-violence des narcos s’intensifie.

Les cartels les plus brutaux du Mexique construisent des tanks de style Mad Max Crédit : Bureau du procureur général du Mexique

Une photographie fournie par le bureau du procureur général du Mexique montrant des camions blindés saisis l’année dernière Crédit : Bureau du procureur général du Mexique

Les seigneurs de la drogue équipent les camions monstres de béliers, de plaques d’acier de quatre pouces d’épaisseur et de tourelles pour que les mitrailleuses affrontent les forces de l’ordre et les foules rivales.

Connus par les forces de l’ordre mexicaines sous le nom de narco-tanks, rhino trucks ou simplement monstruos – c’est-à-dire monstre – ils sont souvent peints avec des motifs de camouflage et arborant les initiales du cartel.

Les camions sont les derniers ajouts aux arsenaux de haute technologie des cartels, déchaînant un chaos sanglant sur la piste de la cocaïne.

Les narcos sud-américains ont même produit des sous-marins capables de traverser l’Atlantique.

L’analyste de la sécurité Romain Le Cour a déclaré au New York Times à propos des narco-tanks : « Les monstres sont le moyen d’envoyer le message, ‘Je suis en charge, et je veux que tout le monde voie que je suis en charge’. »

L’expert principal de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, basée en Suisse, a ajouté : « Ce sont des groupes de type commando qui cherchent à reproduire les forces spéciales dans la façon dont elles sont armées, comment elles sont formées, à quoi elles ressemblent. »

Les cartels aiment montrer leurs chars faits maison sur TikTok et d’autres médias sociaux avec des chansons rap ou folk se vantant des exploits sanguinaires du gang.

Les narco-tanks – mis au point par le cartel du Golfe et le syndicat Zetas – sont apparus pour la première fois il y a environ une décennie.

Depuis lors, ils sont devenus de plus en plus sophistiqués, tant dans leur conception que dans leur armement.

Certains des monstres ont des sièges de commande en forme de cockpit à l’avant du véhicule avec une gamme de voyants clignotants sur le tableau de bord.

L’armure des camions a des hublots où les mitrailleuses peuvent être sorties de l’intérieur pour tirer sur les ennemis. Beaucoup ont également une trappe semblable à un réservoir.

Le Jalisco New Generation Cartel se vante d’avoir volé ses rivaux Crédit : Flash d’information

Un camion blindé détruit à la périphérie de Ciudad Mier, au Mexique. Les habitants l’appelaient « The Monster », un camion de gravier à 10 roues utilisé par le gang de drogue Zetas Crédit : AP

Des policiers mexicains montent la garde à côté d’une voiture blindée saisie à Guadalajara, dans l’État de Jalisco Crédit : AFP

Une bataille entre le Cartel du Golfe et le Cartel du Nord-Est a conduit à la destruction de ce « tank » Crédit : Twitter/Diariodenarco

L’expert en sécurité Héctor Romero Sánchez a révélé que des cartels avaient kidnappé des mécaniciens et les avaient forcés à modifier les monstres dans des ateliers clandestins.

Il a déclaré à Foro TV : « Une fois l’enlèvement commis, ils les emmènent dans leurs ateliers. Ces ateliers peuvent se trouver dans différentes parties de la République mexicaine.

« Si les techniciens ont de la chance, ils sont libérés et partent. Malheureusement, quand ils n’ont pas cette chance, ils sont tués. »

Les camionnettes à convertir – les Chevrolet Silverado et Ford F-150 étant les plus populaires – sont souvent volées aux États-Unis et amenées au sud de la frontière.

L’expert en balistique de Mexico, Jorge Septién, a déclaré que la montée des camions monstres était la preuve que les cartels faisaient tout leur possible pour « imposer par des moyens violents leur domination contre les gangs adverses et contre l’autorité ».

M. Septien a déclaré au New York Times : »Cela a à voir avec un symbole de statut. Les premiers que nous avons vus étaient pratiquement brûlés au chalumeau et soudés de manière très bâclée. »

Cependant, l’expert en armement affirme que les modèles plus récents « ressemblent désormais à un véhicule militaire » de loin.

« Monstres » saisis

En juin, les forces armées mexicaines ont détruit 14 des véhicules blindés de fabrication artisanale qui avaient été saisis dans l’État frontalier du nord-est de Tamaulipas.

Sur des photos publiées par le bureau du procureur général du Mexique, les monstres camouflés avaient des béliers et une armure renforcée capable de protéger contre les explosions et les balles.

Le bureau du procureur général de Tamaulipas a déclaré: «Les modifications appliquées à ces véhicules représentent un danger pour la sécurité des forces de l’ordre et de la communauté en général.

« Leur destruction diminue la mobilité et la puissance de feu de ces groupes criminels organisés. »

Au cours des quatre dernières années, la police de l’État de Tamaulipas a saisi 257 chars Franken similaires à des narcos.

Le grand nombre de camions monstres saisis par les autorités démontre la puissance financière des cartels. Cela montre également l’importance accordée aux véhicules dans la lutte contre les syndicats de la drogue rivaux.

C’est peut-être pourquoi les gangsters tiennent à montrer leurs armes artisanales.

En 2020, le Jalisco New Generation Cartel (JNGC) a publié une vidéo effrayante montrant leurs fantassins de style paramilitaire devant une file d’attente sinueuse de voitures blindées camouflées.

C’était une démonstration de force flagrante et provocatrice pour intimider les rivaux et le personnel de sécurité du gouvernement.

Les chars sont équipés d’un blindage en acier Crédit : AP

Des camions blindés ont été détruits l’année dernière dans une agence à Reynosa, une ville située le long de la frontière avec le Texas Crédit : Bureau du procureur général du Mexique

Charlize Theron dans Mad Max: Fury Road, où les humains se battent pour leur survie avec des chars d’assaut dans un désert post-apocalyptique 1 crédit

En décembre, le gangster du JNGC Antonio Oseguera Cervantes – surnommé Tony Montana, le personnage principal du film à succès Scarface – a été arrêté.

Montana aurait été en charge de la logistique – y compris la production de camions monstres – pour le cartel.

Son jeune frère Nemesio Oseguera Cervantes – connu sous le nom d’El Mencho – a fondé CJNG vers 2012. Il est rapidement devenu l’une des organisations criminelles les plus redoutées sur Terre.

Les autres armes à la disposition des armées privées narco comprennent des lance-roquettes et des grenades propulsées par fusée capables d’abattre des hélicoptères militaires et des fusils de précision Barrett de calibre .50 pénétrant dans l’acier.

Le mois dernier, quatre agents de sécurité et deux civils ont été tués par une mine anti-véhicule en bordure de route à Jalisco, dans l’ouest du Mexique.

Le gouverneur de l’État, Enrique Alfaro, l’a décrit comme un « acte de terreur » qui « montre de quoi ces groupes criminels organisés sont capables ».

Malgré leur apparence sinistre, les camions monstres peuvent avoir leurs inconvénients lorsqu’il s’agit de combats réels.

Chargés de lourdes plaques d’acier, ils peuvent être lents et peu maniables, en particulier sur les routes urbaines étroites. Une mauvaise exécution peut également les voir mal fonctionner.

L’analyste en sécurité Alexei Chévez, basé à Cuernavaca, au Mexique, a déclaré : « Nous les voyons constamment s’effondrer et être abandonnés. »