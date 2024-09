Comment les cardiologues de Montréal se tournent vers l’IA pour prédire les problèmes cardiaques

L’Institut de Cardiologie de Montréal a commencé à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour prédire quels patients pourraient être à risque de développer une fibrillation auriculaire, un type d’arythmie cardiaque dans lequel le cœur présente une anomalie dans le rythme ou le schéma des battements cardiaques.

Le cardiologue Dr Rafik Tadros et le Dr Robert Avram ont mené une étude dans laquelle ils ont évalué plus d’un million d’électrocardiogrammes (ECG) de patients tout en formant le logiciel d’IA.

« L’IA va se développer, elle se développe dans le système de santé et nous la verrons de plus en plus à l’avenir », a déclaré Tadros. « Il est très important que la population générale sache que l’IA est un outil que les médecins utilisent, qu’elle n’est pas là pour les remplacer. »

Le Dr Rafik Tadros de l’Institut de cardiologie de Montréal utilise l’intelligence artificielle pour prédire quels patients risquent de développer un type d’arythmie cardiaque. Photo CityNews (Hayder Mahdy, CityNews)

Le Dr Avram a expliqué que le logiciel permettait de prédire, à partir d’un ECG de 10 secondes, si un patient développe une fibrillation auriculaire dans quelques années. Il a ajouté que le nouvel algorithme avait été développé pour analyser des millions d’ECG normaux et déterminer la réponse à l’avance.

Il a déclaré que les progrès sont devenus si exponentiels qu’ils sont plus rapides que ceux de l’œil humain.

« La question que nous nous posons est : pouvons-nous accepter des patients qui ne sont pas atteints de la maladie ? », a déclaré Avram.

« Dans les cinq prochaines années, la société va être transformée grâce aux différentes applications d’IA qui sont en cours de développement. Elles vont dépasser toutes nos attentes. »

Le Dr Robert Avram montre un ECG d’un patient présentant un risque élevé de développer une arythmie cardiaque. Photo CityNews (Hayder Mahdy, CityNews)

Le Dr Avram a montré un graphique ECG d’un patient présentant un risque élevé de développer un type d’arythmie cardiaque, affirmant que sans le logiciel, la plupart des cardiologues auraient déterminé que c’était normal.

« C’est cette lacune que l’IA comble », a-t-il déclaré.

« Il est capable d’analyser des millions de modèles pour découvrir des caractéristiques de certaines maladies pour lesquelles nous, cardiologues ou médecins, ne sommes pas des experts. »

Le Dr Tadros a déclaré que l’une des conclusions de l’étude montre que les patients sont à risque d’accident vasculaire cérébral et de démence. Il ajoute qu’il est très important de prédire et de diagnostiquer quel patient pourrait être atteint de fibrillation auriculaire intermittente, c’est-à-dire de crises pouvant survenir de manière sporadique et durer quelques minutes, voire quelques jours.

Idées fausses courantes

« Je pense que beaucoup de gens pensent à tort que l’IA apprend à chaque fois que vous interagissez avec elle, ce qui n’est pas vrai », a déclaré Avram.

Avram a déclaré que les progrès de l’IA se produisent quotidiennement, leur programme agissant comme un ordinateur, formé pour obtenir des informations et des données à partir de centaines de milliers de résultats d’ECG sur une période de quelques mois.

Le cardiologue Dr Rafik Tadros montre un ECG normal à l’Institut de cardiologie de Montréal. Photo CityNews (Hayder Mahdy, CityNews)

Le Dr Tadros a expliqué que le modèle d’IA examine l’onde P sur un ECG, qui représente la dépolarisation électrique des oreillettes du cœur. C’est sur cette onde que les anomalies sont détectées.

« En fait, plus vous avez de données, plus vous avez besoin de puissance de calcul pour les exploiter », explique Avram. « Il n’y a pas de limite aux performances. Plus vous avez de données, plus la précision est élevée. »