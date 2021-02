Comment les capteurs de circulation et les caméras transforment les rues de la ville

Les autorités du sud-est de l’Angleterre travaillent avec une filiale du géant de l’infrastructure Ferrovial pour tester des capteurs qui surveilleront et analyseront le trafic, signe supplémentaire de la façon dont la technologie est utilisée comme outil pour éclairer les décisions sur le fonctionnement des villes dans lesquelles nous vivons. .

Dans un communiqué à la fin de la semaine dernière, le Kent County Council a expliqué son essai avec Amey centré sur l’installation de 32 capteurs capables d’identifier qui ou quoi utilise la route.

La technologie, d’une entreprise appelée Vivacity Labs, peut faire la distinction entre les voitures, les vélos, les bus et les piétons tout en enregistrant leurs vitesses et en comptant le nombre utilisé.

Les capteurs seront installés à plusieurs endroits du comté, y compris le centre-ville de Douvres, un port et un important centre de transport et de logistique qui relie le Royaume-Uni à l’Union européenne.

Là, les capteurs seront utilisés pour «surveiller les mouvements des piétons, des cyclistes, des voitures, des motos, des poids lourds et des bus dans et autour de la ville de Douvres, y compris les impacts du Brexit sur le trafic portuaire».

Ailleurs, « plusieurs sites » autour des villes de Faversham et Tonbridge utiliseront les capteurs pour vérifier le respect d’une nouvelle limite de vitesse de 20 miles par heure.

L’essai dans le Kent fait partie du programme de deux ans ADEPT SMART Places Live Labs, qui a reçu un financement de 22,9 millions de livres sterling (32,2 millions de dollars) du ministère britannique des Transports.

À propos de la nouvelle initiative dans le Kent, Sunita Dulai, directrice des comptes d’Amey pour les infrastructures de transport, a déclaré que l’utilisation des capteurs « aiderait les autorités locales à prendre des décisions qui amélioreront la sécurité des usagers de la route, réduiront la congestion et identifieront les zones d’amélioration des infrastructures de transport ».

Les informations traitées par les capteurs seront anonymisées pour se conformer aux lois sur la protection des données, avec le co-fondateur de Vivacity Labs, Mark Nicholson, expliquant que les images vidéo seraient «supprimées dans la seconde suivant la capture».

«Très rarement, environ 0,1% du temps, une image sera capturée et envoyée au serveur, mais pas avant que le flou du visage et le flou de la plaque d’immatriculation aient été appliqués à l’image», a ajouté Nicholson.

L’utilisation de technologies innovantes liées à la mobilité urbaine n’est pas unique au Kent.

Selon le gouvernement japonais, les systèmes de transport intelligents (STI) «se développent régulièrement» dans le pays grâce à la vulgarisation des systèmes de télépéage et d’information et de communication sur les véhicules.

Le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) a déclaré que les systèmes de transport intelligents – qui y sont bien établis – ont « permis d’améliorer la fluidité du trafic en fournissant des informations en temps réel, en éliminant la congestion aux bornes de péage et en atténuant l’environnement. impacts en offrant des rabais de péage différentiels. «

En ce qui concerne la gestion du trafic, le MLIT ajoute que des technologies comprenant des capteurs, des caméras de télévision, des détecteurs de véhicules et des dispositifs d’observation météorologique ont été installées pour collecter des informations précises sur tout, des embouteillages et des accidents aux véhicules à l’arrêt.

En plus d’assurer la fluidité de la circulation, la technologie est également utilisée pour garantir que les conducteurs respectent la loi et utilisent leurs véhicules de manière sûre.

En Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a déployé des caméras qui peuvent détecter si des personnes utilisent leur téléphone portable au volant de leur véhicule.

Le système utilise des caméras fixes et mobiles qui fonctionnent de jour comme de nuit et un logiciel qui «examine automatiquement les images et détecte les conducteurs potentiellement fautifs».

Les images qui ne montrent aucune infraction commise sont « supprimées de façon permanente et irrémédiable, généralement dans l’heure ».

Selon les autorités, un pilote du projet a détecté plus de 100 000 personnes utilisant illégalement leur téléphone.