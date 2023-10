Comment les candidats tiers et indépendants pourraient menacer les démocrates et les républicains en 2024

NEW YORK (AP) – Robert F. Kennedy Jr., théoricien du complot anti-vaccin et descendant de la célèbre dynastie démocrate, devrait lancer lundi une candidature indépendante ou tierce à la présidentielle. Cornel West, philosophe et leader social noir, a fait le même choix la semaine dernière. Et No Labels, un nouveau parti politique, intensifie ses efforts de recrutement de candidats.

Alors que la politique est trouble, la nouvelle frénésie des candidats étrangers menace d’affaiblir les deux principaux partis alors que le président Joe Biden et le républicain Donald Trump resserrent leur emprise sur les nominations présidentielles de leur parti.

On ne craint guère que les candidats indépendants ou tiers remportent réellement la présidence, mais ils pourraient siphonner le soutien des candidats démocrates et républicains ultimes. Un sentiment d’inquiétude accru se propage en particulier parmi les responsables démocrates, qui voient les étrangers comme un joker dangereux qui rappelle 2016, lorsque la candidate du Parti Vert, Jill Stein, aurait pu permettre à Trump une victoire ténue en remportant une petite partie des voix.

Ceux qui sont associés aux efforts des tiers ne présentent aucune excuse pour leur travail.

« Le peuple américain a soif d’options. Alors préparez-vous », a déclaré Stein dans une interview. « Ce à quoi nous assistons est une rébellion électorale. Cela a mis du temps à venir.

La montée en puissance des candidats étrangers est un rappel aigu de l’intense volatilité – et de l’incertitude – qui plane sur l’élection présidentielle de 2024. Les candidats les plus probables des deux grands partis – Biden et Trump – sont extraordinairement impopulaires. Ils se présentent alors que le pays est aux prises avec de dangereuses divisions politiques, une anxiété économique et un profond désir de voir une nouvelle génération de dirigeants à Washington.

Beaucoup plus d’activité est attendue prochainement.

Kennedy exposera ses projets lundi à Philadelphie. Stein a déclaré que le Parti Vert ferait probablement une annonce sur ses aspirations présidentielles plus tard ce mois-ci. No Labels, quant à lui, prévoit de prendre une décision formelle concernant son candidat à la présidentielle au printemps.

Les efforts se heurtent à des obstacles de taille, au-delà du fait de gagner plus d’une petite fraction des électeurs. Se qualifier simplement pour le scrutin dans chaque État sera une tâche gargantuesque pour les candidats étrangers sans le bénéfice des réseaux politiques existants.

Jim Messina, qui a dirigé la campagne de réélection du président Barack Obama en 2012 et est désormais un allié de premier plan de Biden, n’a pas minimisé la possibilité que les nouveaux candidats puissent affaiblir la coalition de Biden.

« Je suis directeur de campagne, donc je suis programmé pour tout planifier et paniquer pour rien, et la menace d’un tiers doit être sérieusement planifiée », a déclaré Messina.

Aucun candidat indépendant ou tiers n’a remporté un vote électoral depuis plus d’un demi-siècle, sans parler des 270 voix nécessaires pour revendiquer la présidence, mais Messine a déclaré que Biden et son équipe devaient encore être agressifs en avertissant les électeurs de la menace qui pèserait sur longtemps. a tiré sur les candidats étrangers présents.

« Vous devez dire aux gens que voter pour un candidat sans chemin vers 270 signifie qu’ils mettent le feu à leur bulletin de vote », a déclaré Messina.

C’est peut-être plus facile à dire qu’à faire.

Gallup a publié la semaine dernière un nouveau sondage montrant que 63 % des adultes américains sont actuellement d’accord avec l’affirmation selon laquelle les partis républicain et démocrate font « un si mauvais travail » de représentation du peuple américain qu’« un troisième grand parti est nécessaire ». Il s’agit de l’un des chiffres les plus élevés depuis que Gallup a posé la question pour la première fois en 2003.

Pourtant, il est loin d’être certain que les électeurs mécontents finiront par voter l’automne prochain pour Kennedy, West ou un candidat centriste No Labels. Historiquement, les sondages montrant que les gens souhaitent l’existence d’un tiers parti se sont rarement traduits par un soutien substantiel aux véritables candidats tiers.

Sur le papier, Kennedy est peut-être le plus susceptible de bénéficier du soutien de la coalition de Trump, compte tenu de son adhésion aux théories du complot anti-vaccin et de l’attention positive des médias d’extrême droite.

Cependant, dans une interview, Chris LaCivita, conseiller principal de Trump, a déclaré que les démocrates avaient beaucoup plus à perdre alors que des candidats indépendants et tiers faisaient la queue pour se présenter. C’est également le consensus de nombreux responsables démocrates.

« La chose la plus intrigante dans tout cela est que vous avez un président sortant des États-Unis et que tous les éléments de la candidature d’un tiers parti proviennent de sa coalition, pas de la nôtre », a déclaré LaCivita.

Les campagnes Trump et Biden s’empressent de souligner qu’il sera très difficile, voire impossible, pour les étrangers politiques, dépourvus de sources de financement ou d’infrastructures politiques majeures, de faire inscrire leur nom sur les bulletins de vote dans la plupart des États. No Labels est la grande exception, ayant déjà obtenu une ligne de scrutin présidentiel dans 11 États soutenus par une armée de collecteurs de signatures rémunérés.

Rien qu’en Arizona, les candidats des partis mineurs doivent recueillir plus de 34 000 signatures pour se qualifier pour les élections générales. Les signatures doivent être collectées dans au moins cinq comtés différents, et au moins 10 % des signatures doivent provenir de comtés comptant moins de 500 000 habitants. Un candidat indépendant doit recueillir plus de 43 000 signatures.

Le Michigan exige qu’un candidat d’un parti mineur recueille 44 619 signatures et que les indépendants en recueillent 12 000. Et au Nevada, un parti mineur ou un candidat indépendant doit recueillir 10 095 signatures pour pouvoir se présenter au scrutin. Au moins 2 524 signatures doivent être recueillies dans chacun des quatre districts du Congrès du Nevada.

Mais un candidat étranger n’a pas besoin d’être éligible aux élections dans chaque État pour avoir un impact politique profond. Il suffit de demander à Brendan McPhillips, le directeur d’État chargé des efforts de Biden en Pennsylvanie lors des dernières élections.

Comme de nombreux démocrates, il reproche toujours à Stein d’avoir aidé Trump à remporter l’État du champ de bataille en 2016. Bien qu’il soit impossible de le dire avec certitude, Trump a remporté la Pennsylvanie cette année-là par seulement 44 000 voix, tandis que Stein, un progressiste déclaré, a remporté près de 50 000 voix dans l’État. .

«C’est dangereux», a déclaré McPhillips à propos des candidats indépendants et tiers. « Mais je pense aussi que la campagne Biden sera intelligente à ce sujet. Ils vont s’assurer que tout le monde connaît les conséquences de rejeter votre vote sur le projet vaniteux d’un égoïste.

Cette histoire a été corrigée pour montrer qu’aucun candidat indépendant ou tiers n’a remporté un vote électoral depuis plus d’un demi-siècle, et non qu’aucun candidat indépendant ou tiers n’a jamais remporté un vote électoral.

L’écrivain AP Jonathan J. Cooper à Phoenix a contribué.

Steve Peoples, Associated Press