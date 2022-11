Comment les candidats démocrates au secrétaire d’État ont battu les négationnistes

Les courses de secrétaire d’État sont normalement des affaires ennuyeuses. Fréquemment portés à la victoire par le parti qui l’emporte en tête du classement, les candidats aux postes qui supervisent l’administration des élections n’ont traditionnellement pas été des noms familiers.

Tout a changé après 2020. Une fois que Donald Trump a commencé à remettre en question l’intégrité de l’élection présidentielle – puis a tourné le feu sur les processus électoraux de chaque État après sa défaite – il est devenu clair que l’administration électorale était cruciale pour assurer un transfert pacifique du pouvoir.

“Le cycle électoral de 2020 a vraiment mis au centre les secrétaires d’État en tant que défenseurs de la démocratie”, m’a dit la secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold. “Et les électeurs étaient attentifs.”

Puis vint 2022. Alors qu’un nombre record de négationnistes électoraux et de théoriciens du complot ont commencé à se présenter aux postes clés dans tout le pays cette année, l’urgence d’élire des candidats sains d’esprit et normaux était désormais existentielle. Les menaces contre la démocratie ont commencé à occuper le devant de la scène dans les sondages, dans l’enquête du Congrès sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 et dans le discours du président Joe Biden aux électeurs avant les élections de mi-mandat.

Mais Griswold – et la petite équipe de l’Association démocratique des secrétaires d’État, qu’elle préside – développaient déjà une stratégie de riposte, une stratégie qu’ils amplifieraient grâce à une forte collecte de fonds et en dépensant plus que les opposants de droite. Ils pensaient que l’éducation des électeurs, ainsi que des messages clairs et convaincants qui présentent les candidats qui refusent les élections comme les extrémistes qu’ils étaient, permettraient aux électeurs modérés et indépendants de voter plus facilement pour les démocrates, même s’ils n’ont pas voté démocrate de haut en bas. bulletin de vote.

Et ils avaient raison. Les candidats soutenus par le DASS ont remporté toutes les élections auxquelles ils ont participé cette année, y compris dans des États clés du champ de bataille comme l’Arizona, le Nevada, le Michigan et le Minnesota. Ces victoires se sont produites alors que les électeurs ont rejeté tous les candidats sauf un alignés sur la Coalition du premier secrétaire d’État américain, un groupe conservateur soucieux de la théorie du complot essayant de gagner des postes qui leur permettraient de superviser les élections en 2024.

Une grande partie de cet effondrement stupéfiant des négationnistes électoraux à l’échelle nationale peut être attribuée au travail de Griswold, du DASS et des candidats démocrates. Mais, en fin de compte, la défaite des négationnistes cette année était à la charge des électeurs qui se sont rendus et qui ont surpris une grande partie du monde politique avec des choix nuancés dans ces États du champ de bataille.

Comment la messagerie des candidats a aidé à définir des enjeux clairs

Avec une humeur nationale aigre et une inflation constamment élevée, les candidats démocrates aux courses de secrétaire d’État ont été confrontés à un défi que les autres candidats à l’échelle de l’État n’avaient pas. Alors que les candidats au poste de gouverneur et au Sénat pourraient parler de ces problèmes de table de cuisine et présenter leurs propres plans pour les résoudre, les secrétaires d’État n’ont aucun pouvoir sur les impôts, la criminalité et l’immigration, ce qui limite la plate-forme sur laquelle ils pourraient fonctionner.

Les vents contraires nationaux ont ajouté une couche supplémentaire de danger : les candidats ont dû surmonter toutes les associations négatives que l’électorat pourrait avoir avec les démocrates au cours d’une année de mi-mandat qui était censée punir les titulaires et le parti au pouvoir. Ces candidats devaient également se définir clairement face à leurs adversaires alors que d’autres candidats à l’échelle de l’État inondaient déjà les ondes de leurs propres messages sur la démocratie et le droit de vote, et dans de nombreux cas, expliquer ce que le bureau a même fait aux électeurs moins engagés.

“Le message central de toutes les courses consistait en partie à expliquer ce qu’est un secrétaire d’État, le rôle d’un secrétaire d’État dans les élections et à sensibiliser à ce poste en général”, a déclaré Kim Rogers, directeur exécutif du DASS, m’a dit. Une fois que les électeurs ont mieux compris pourquoi le bureau était important, la réponse leur a semblé simple.

Les candidats démocrates ont également trouvé des moyens de relier le bureau à la plus grande frustration des électeurs vis-à-vis du statu quo, comme l’inflation et l’économie. Cisco Aguilar, le secrétaire d’État élu démocrate pour le bureau du Nevada, m’a dit que même s’il passait souvent du temps à « être littéralement un professeur d’éducation civique », il était nécessaire d’avoir ces conversations dans les mauvaises herbes.

“Une fois que vous les avez éduqués, vous pouvez leur dire : ‘Je comprends que vos principaux problèmes sont l’éducation de vos enfants, votre travail, votre petite entreprise, la sécurité de votre communauté, et c’est ainsi que le bureau du secrétaire d’État est chargé de s’assurer vous avez une voix dans ces questions.

Aguilar a également déclaré qu’il avait passé une grande partie de la campagne de 18 mois à se présenter comme le candidat de la stabilité et son adversaire, Jim Marchant, le chef de la coalition des négationnistes, comme le candidat du chaos. Il a expliqué aux électeurs comment le Nevada et ses élections auraient un impact sur qui pourrait être le prochain président en 2024, et qu’un complot électoral en charge de ce processus pourrait conduire non seulement à leur privation du droit de vote, mais à une aggravation des conditions dans leur état et la nation.

“Toutes les communautés, les communautés fortes, sont construites en laissant les gens s’exprimer, en s’assurant d’avoir la plus grande participation des membres de cette communauté et en s’assurant que les gens comprennent que leurs voix doivent être entendues”, a-t-il déclaré. « Le chaos n’est bon pour aucune communauté. Le chaos mène à l’agitation. Et quand vous avez des troubles, cela a un impact sur l’économie. Cela a un impact sur l’emploi des gens. Cela a un impact sur l’éducation des enfants.

Adrian Fontes, le secrétaire d’État élu démocrate de l’Arizona, a exposé les enjeux de son élection dans des termes similaires aux électeurs. Face au franc-parler négationniste et complotiste Mark Finchem, Fontes est allé plus loin en définissant à quel point son adversaire était extrême. Lors d’une conférence de presse du DASS plus tôt cette semaine, Fontes a décrit Finchem comme étant quelque chose de pire qu’un négationniste électoral.

“Nous devons cesser de les traiter de négationnistes et commencer à les traiter d’autoritaires”, a-t-il déclaré. « Il y a un mot en espagnol appelé negacionistas, qui, je pense, les décrit vraiment très, très bien. Ce sont des gens qui nient la réalité qui existe là-bas. Ce sont des gens qui ne croient pas à la démocratie, ils ne croient pas à l’électeur américain et au pouvoir du consentement des gouvernés.

J’ai demandé à Fontes un peu plus pourquoi il utilise ce terme et comment cela l’a aidé à atteindre les électeurs latinos critiques, lorsque nous avons discuté plus tôt cette semaine.

“Mon moi authentique ne supporte pas très bien les conneries”, m’a-t-il dit. « Vous devez être honnête, vous devez être direct et vous devez être honnête ; vous devez aux personnes à qui vous parlez d’être clair, et être clair signifie parfois que vous pourriez un peu influencer les sentiments de quelqu’un.

En utilisant le terme de négationniste électoral, Fontes a estimé qu’il ne «rendait pas justice à notre côté du combat», car «en appelant quelqu’un qui est autoritaire un négationniste électoral, cela semble être une façon très politiquement correcte de contourner le conflit, pour contourner une attaque directe contre le sentiment anti-américain.

Cet impératif l’a également amené à affiner son discours de campagne auprès des électeurs latinos et hispaniques de l’Arizona, qui représentent 25% de l’électorat de l’État, en reconnaissant qu’un message patriotique destiné aux anglophones ne se traduirait pas facilement à une cohorte de citoyens. qui ont différentes expériences partagées d’Amérique latine.

Dans des publicités télévisées et sur les réseaux sociaux, il a parlé en espagnol dans un sens collectif du fait que les Arizonans connaissent l’importance d’avoir une “voix et un vote” parce que “nous savons à quel point il est facile de le perdre” – “sabemos que tan facil es perderlo. ”

« Les Américains d’origine hispanique ont une mémoire collective, et [that] comprend le tumulte politique que les nations latino-américaines ont connu au cours des dernières décennies et au cours des dernières générations. Nous savons ce que c’est que de perdre la démocratie, car nous pouvons nous identifier au Venezuela, nous pouvons nous identifier aux pays d’Amérique centrale », a déclaré Fontes.

Les dizaines de millions de dollars que les candidats et des groupes comme End Citizens United, iVote et un PAC affilié au DASS ont dépensés pour des publicités télévisées et des campagnes en face à face ont apporté tous ces différents messages aux électeurs. Le DASS lui-même est passé de 4,5 millions de dollars en 2021 (déjà 2 millions de dollars de plus que ce dont il disposait en 2020) à plus de 25 millions de dollars dans le cycle 2022. En octobre, les candidats démocrates au poste de secrétaire d’État et les groupes extérieurs alignés dépensaient 57 fois plus que les républicains en publicités télévisées ; lors de la collecte de fonds du troisième trimestre, a rapporté le New York Times, Marchant au Nevada avait levé 89 000 $, alors qu’Aguilar avait levé 1,1 million de dollars.

Tous ces messages ont fonctionné – en Arizona, au Nevada, au Colorado et au Michigan, les candidats au secrétaire d’État démocrate se sont présentés même avec d’autres candidats à l’échelle de l’État, ou ont surperformé. Ils ont remporté de nombreuses courses avec des marges plus importantes que les autres démocrates lors de concours à scrutin réduit. Et le plus surprenant – les premiers sondages à la sortie des sondages en Arizona et au Nevada, et dans tout le pays, ont montré qu’ils étaient capables d’obtenir le soutien d’une grande partie des républicains et des indépendants.

Les indépendants ont scellé les victoires démocrates

Ce soutien croisé était crucial pour la victoire.

L’Arizona et le Nevada sont tous deux des États où les électeurs non partisans et indépendants représentent une part d’électeurs tout aussi importante, sinon plus, que les républicains et les démocrates seuls. La victoire dans un concours à l’échelle de l’État exige que les démocrates non seulement conservent leur base, mais gagnent des électeurs indépendants et un certain soutien républicain. Parce que les préoccupations économiques étaient au cœur des préoccupations de la plupart de ces électeurs, de nombreux politiciens, stratèges, experts et journalistes se sont demandé dans les derniers jours de la campagne si un message de clôture axé sur la démocratie et l’agenda «extrême» des candidats républicains dans les États swing serait résonner.

Les sondages à la sortie des urnes et les sondages auprès des électeurs suggèrent que c’est le cas, en particulier dans les courses à scrutin réduit comme les concours de secrétaire d’État. Dans un nouveau rapport sur les groupes de discussion menés dans les semaines précédant les élections, le groupe progressiste Navigator Research a constaté que parmi les démocrates et les indépendants, la peur des menaces républicaines à la démocratie était un puissant facteur de motivation : les participants à leurs groupes de discussion ont déclaré qu’ils votaient « pour arrêter républicains » et les républicains craignaient « d’être complètement fous ».

Aguilar m’a dit qu’il savait que ces craintes sous-jacentes des positions républicaines pourraient être particulièrement utiles au Nevada, où son adversaire plaidait contre la période de vote anticipé très populaire et les options de vote par correspondance que la plupart des Nevadans utilisent pour voter. Il a gagné par une plus grande marge que Catherine Cortez Masto, la sénatrice démocrate qui a été réélue, ou Joe Lombardo, le challenger républicain qui a remporté la course du gouverneur – et a remporté le comté de Washoe, le quartier swing le plus instruit, le plus indépendant et le plus violet de l’État. , par une marge plus large que Cortez Masto et le gouverneur démocrate Steve Sisolak, qui ont perdu leur réélection.

Fontes a obtenu des résultats similaires en Arizona, remportant plus de voix que les candidats démocrates au poste de gouverneur ou au Sénat dans le plus grand comté swing de l’État, Maricopa. Pendant ce temps, Griswold, dans le Colorado, ne se présentait pas contre un négationniste, mais a quand même gagné plus cette année que lorsqu’elle s’est présentée pour son premier mandat en 2018, une année de «vague bleue».

«Le grand titre du Colorado est que les électeurs étaient très préoccupés par la démocratie. Ils se sont présentés. Ils ont rejeté l’extrémisme, tant dans le primaire que dans le général. Et nous avons vu un soutien écrasant que nous n’avons vraiment pas vu », a-t-elle déclaré.

Maintenant, ces candidats doivent montrer aux indépendants et aux républicains qu’ils ont gagnés cette fois qu’ils tiendront parole. Ils auront leur chance en 2024; pour des candidats comme Griswold, cela signifiera simplement continuer à organiser des élections comme ils l’ont toujours fait.