Comment les candidats à la réserve forestière de DuPage aborderaient les sentiers et les espaces ouverts – Shaw Local

Les projets de construction et les réseaux de sentiers régionaux sont devenus des enjeux déterminants lors des élections de la réserve forestière du comté de DuPage.

Les démocrates ont remporté trois des six sièges du conseil d’administration de la réserve forestière pour prendre le contrôle du panel en 2020. Les démocrates ont utilisé leur nouvelle majorité pour faire avancer une liste de cinq ans de projets de restauration d’habitat, d’infrastructure et d’immobilisations. Le district a emprunté 41,5 millions de dollars pour financer les travaux.

Les challengers républicains soutiennent que le plan est trop cher et soutiennent généralement une préservation plus agressive des espaces ouverts.

Avec chaque siège à pourvoir, les électeurs détermineront l’équilibre politique du pouvoir. Voici un aperçu des candidats et de leurs plateformes.

Arrondissement 1

Marsha Murphy, titulaire depuis deux décennies, affronte le challenger démocrate Michael Murray dans un district couvrant le nord-est de DuPage.

Murphy et d’autres républicains veulent se concentrer sur l’acquisition de plus de terres. Au cours des quatre dernières années, le système de préservation forestière a ajouté environ 55 acres, selon les archives.

“Dans mon district, nous n’avons pas tout un tas d’acres ensemble, alors nous recherchons une propriété qui jouxte nos réserves, et chaque fois qu’une se présente, nous avons eu la chance de pouvoir l’acheter”, a déclaré Murphy, qui est favorable à l’achat de plus grandes étendues dans d’autres régions du comté.

Murray est un ancien membre du conseil scolaire du district élémentaire de Roselle 12. S’il est élu, Murray chercherait à élargir la participation aux programmes de préservation forestière, suggérant que le district pourrait bénéficier d’un « nouveau visage ».

Arrondissement 2

Tina Tyson-Dunne est en lice pour un second mandat contre le républicain Don Krause dans un district qui s’étend de Lisle à Elmhurst.

Tyson-Dunne est chef de cabinet de la représentante de l’État Deb Conroy, qui se présente à la présidence du conseil du comté de DuPage. Elle est également naturaliste certifiée par l’Université de l’Illinois Extension.

Tyson-Dunne a attiré l’attention sur certains des projets phares du district : la restauration du Mayslake Hall centenaire de style néo-Tudor et la refonte du Willowbrook Wildlife Center.

“Nous allons avoir l’un des plus grands bâtiments net zéro du comté de DuPage”, a déclaré le démocrate lombard. Cela signifie que la nouvelle clinique vétérinaire sera conçue pour produire autant d’énergie qu’elle en consomme.

Dans un récent questionnaire aux candidats, Krause, qui a pris sa retraite d’une carrière dans le marketing, a déclaré que le conseil d’administration actuel avançait trop lentement pour améliorer l’accessibilité.

“Vous devriez pouvoir quitter votre maison et faire du vélo ou marcher pour vous rendre dans une réserve forestière”, a-t-il déclaré lors d’un événement de la Ligue des électrices.

Arrondissement 3

Dans le sud-est de DuPage, la républicaine de Willowbrook Linda Painter est candidate à la réélection contre la démocrate de Westmont Marybeth Carlson.

Painter est une infirmière à la retraite qui siège au conseil depuis 2008. Elle plaide pour la création d’un jardin de tranquillité à Waterfall Glen Forest Preserve.

« Nous devons nous concentrer beaucoup plus sur les personnes handicapées et nos aînés, car les possibilités sont limitées pour eux », a déclaré Painter.

Carlson est une conseillère agricole à la retraite qui a déclaré qu’elle possédait une expertise dans la plantation indigène. Elle classe l’élimination des espèces de plantes et d’arbres envahissantes comme le problème le plus important dans le district.

« Je crois fermement que nos réserves forestières sont les derniers bastions de ce que nous avons perdu et un rappel de ce que nous pouvons faire si nous en prenons soin correctement », a déclaré Carlson.

Arrondissement 4

Dans le centre de DuPage, le titulaire du premier mandat Jeff Gahris tente de repousser un défi fougueux du républicain Tim Elliott, ancien membre du conseil de comté et administrateur de Glen Ellyn.

Gahris, un démocrate de Wheaton, a déclaré que sa formation en ingénierie et en sciences de l’environnement le différenciait de son adversaire. Gahris “a insisté sur les caractéristiques de durabilité” dans la refonte du Willowbrook Wildlife Center. La clinique existante, a déclaré Gahris, ne répond pas aux normes vétérinaires.

“Nous avons fait du bon travail sans augmenter les impôts”, a déclaré Gahris.

Elliott a critiqué le district pour ce qu’il a appelé “un investissement sans précédent dans les briques, le mortier et le béton au cours des deux dernières années”. Il investirait dans un espace plus ouvert, bien qu’il n’aime pas la condamnation de la propriété.

“Vous n’allez pas trouver de grandes étendues de terre à Elmhurst ou Hinsdale”, a déclaré Elliott, un avocat. “Mais vous pouvez trouver des parcelles de plus petite superficie et établir une connectivité avec celles parmi les sentiers, mais ils n’ont même pas de plan pour le faire.”

Parmi ses priorités déclarées, Elliott dirigerait le développement du sentier East Branch DuPage River.

“Construire un sentier nécessite de construire une large coalition et d’obtenir du soutien”, a déclaré Elliott, qui vante les approbations du maire. “En fait, j’ai construit cela sur la partie nord du sentier et je peux le refaire sur la partie sud du sentier.”

Plusieurs propositions ont été discutées pour l’itinéraire au sud de Roosevelt Road, y compris la mise en place d’un chemin le long de la route 53. Elliott a plaidé pour un système de sentiers le long de la voie verte.

« Des études ont montré que l’espace est faisable. Il doit y avoir une volonté politique pour faire avancer cela », a déclaré Elliott.

Alors qu’il est largement en faveur du sentier régional, Gahris a appelé à la prudence. Il a qualifié l’idée de faire du district de la réserve forestière co-chef de file du projet une “intéressante”.

“Une chose à laquelle nous devons faire attention, c’est que si nous allons dire au comté où mettre un sentier, ils vont nous dire où mettre nos sentiers lorsque nous avons du plomb, donc c’est un équilibre”, a déclaré Gahris. . “Nous devons entretenir des relations avec les autres parties.”

Gahris a déclaré qu’il « faudra plusieurs années » pour retirer les segments de sentiers de la planche à dessin.

“Un problème pourrait être simplement d’obtenir un passage souterrain sous l’Union Pacific Railroad”, a-t-il déclaré.

“C’est là un énorme défi d’ingénierie.”

Arrondissement 5

La démocrate Barbara O’Meara brigue un second mandat contre la challenger républicaine Elizabeth Folk Van Arsdell dans un quartier ancré à Naperville.

O’Meara est superviseur de la santé environnementale pour le Département de la santé publique de l’Illinois. Elle compte les projets de restauration des bois à Herrick Lake, Hickory Grove et Egermann Woods comme des réussites.

“Beaucoup d’entre eux ont été négligés pendant 40 et 50 ans”, a déclaré O’Meara.

Van Arsdell, un comptable à la retraite, a fait campagne comme un faucon fiscal. Elle a déclaré que le district aurait dû demander aux électeurs avant d’emprunter de l’argent pour des projets de plan directeur.

“Je pense qu’il y a eu une réticence de la part du conseil d’administration à demander au public ce qu’il veut”, a déclaré Van Arsdell.

O’Meara a rétorqué que le district était en mesure d’obtenir un taux d’intérêt de 1,3 % sur l’emprunt obligataire. “Nous aurions triplé nos coûts, voire quadruplé nos coûts, si nous avions attendu jusqu’en novembre”, a-t-elle déclaré.

Arrondissement 6

Le républicain sortant Al Murphy affronte l’ancien président de Winfield Village, Erik Spande, dans un district situé dans le nord-ouest de DuPage.

Murphy est un ancien conseiller municipal de West Chicago et propriétaire d’une quincaillerie qui a été élu pour la première fois au conseil d’administration de la réserve forestière en 2014. Il a fait pression pour la «pièce la plus nécessaire» du West Branch DuPage River Trail: un projet de pont sur Roosevelt Road.

“Il y a beaucoup d’autres connexions de sentiers sur lesquelles nous devons travailler, mais nous devons également acquérir des terres”, a déclaré Murphy. « Et c’est formidable que nous fassions tout ce travail de restauration. Mais à mon avis, nous ne plantons pas assez d’arbres.

Spande est un scientifique de l’environnement et président de la société à but non lucratif Illinois Prairie Path qui met en valeur son expérience en matière d’assainissement des zones humides et d’enquêtes.

Spande veut voir la réserve forestière développer un plan d’infrastructure qui suivrait et contrôlerait les coûts. Spande a déployé un plan similaire à Winfield pour programmer l’entretien et les inspections des ponts et des routes.

Le district de la réserve forestière compte 87 ponts dans divers états de réparation, selon le plan directeur.

“La réserve forestière au cours des deux dernières années est passée de 4 millions de visiteurs à 6 millions de visiteurs”, a déclaré Spande.

“Il n’y a aucun moyen d’arrêter les investissements dans les installations.”

