Comment les Canadiens peuvent contribuer aux efforts de secours suite au tremblement de terre au Maroc

Le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé les montagnes de l’Atlas au Maroc la semaine dernière a laissé derrière lui destruction et dévastation.

Près de 3 000 personnes sont mortes et des milliers d’autres ont été blessées dans ce qui constitue le tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le pays depuis plus de six décennies.

De nombreux survivants ont dû passer leurs nuits dehors, leurs maisons étant détruites ou rendues dangereuses.

REGARDER | Pourquoi le tremblement de terre au Maroc a été si meurtrier :

Pourquoi le tremblement de terre au Maroc a été si meurtrier Le séisme de magnitude 6,8 au Maroc était objectivement massif, mais Andrew Chang explique comment la géographie des communautés dévastées et la construction des bâtiments rendent les efforts de sauvetage particulièrement difficiles.

Les responsables marocains à la recherche de victimes et de survivants n’ont jusqu’à présent accepté l’aide sur le terrain que de quatre pays : l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Les experts affirment que le moyen le plus direct d’apporter une aide aux personnes touchées dans la ville de Marrakech et dans les zones rurales est de faire un don aux organisations déjà actives sur le terrain.

Le gouvernement canadien s’est engagé mercredi à verser jusqu’à 3 millions de dollars de dons au fonds de secours du tremblement de terre de la Croix-Rouge canadienne au cours des prochaines semaines.

Les dons seront reversés au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour fournir de la nourriture, de l’eau et une assistance médicale d’urgence aux personnes touchées.

Les dons à la Croix-Rouge peuvent être effectués en ligne et par téléphone.

En plus des dons, le gouvernement fédéral fournit 2 millions de dollars supplémentaires pour les efforts de secours immédiats, indique un communiqué de presse d’Affaires mondiales Canada.

REGARDER | De nombreux survivants du tremblement de terre n’ont reçu aucune aide :

Les survivants du tremblement de terre au Maroc se demandent quelle est la prochaine étape Les Marocains qui ont survécu à un tremblement de terre meurtrier tentent désormais de panser leurs blessures physiques et psychologiques tout en essayant d’avancer sans foyer où rentrer ni assistance internationale.

D’autres organisations caritatives, telles que World Central Kitchen, Médecins sans frontières et GlobalGiving, ont créé un fonds de secours après le tremblement de terre au Maroc et ont collecté plus de 500 000 dollars mardi matin.

Les succursales de la Banque Scotia, de la Banque Royale et de la Banque TD accepteront les dons en ligne et dans les succursales locales au nom de la Croix-Rouge.

Ces trois banques, la Banque de Montréal, la Banque Nationale et la Banque Laurentienne, affirment avoir versé un total de 340 000 $ à la Croix-Rouge et à d’autres organismes.