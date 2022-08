Comment les Canadiens font face à la correction du marché de l’habitation

Moins d’un an après avoir acheté leur maison en rangée de quatre chambres à Surrey, en Colombie-Britannique, pour 870 000 $, Aneesh Bhandari et sa femme ont décidé de vendre leur maison au début du mois de mai.

Ils attendaient tous les deux avec impatience leur première journée portes ouvertes, a déclaré Bhandari, faisant des paris sur le nombre de visites que la maison obtiendrait. Ils ont découvert plus tard qu’une seule personne était venue voir la propriété.

“Ce fut une révélation”, a déclaré Bhandari à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Mon agent immobilier ne s’attendait pas à ça, personne ne s’attendait à ça.”

Bhandari et sa femme envisagent de quitter la Colombie-Britannique pour s’installer en Ontario afin de se rapprocher du bureau de son employeur à Mississauga. Mais le processus de vente de leur maison actuelle et d’achat d’une nouvelle a été une lutte, a déclaré l’homme de 36 ans.

Après 30 jours sur le marché, la maison de 167 mètres carrés cotée à 1,15 million de dollars ne s’était toujours pas vendue, bien qu’elle soit cotée à 50 000 dollars en dessous de maisons similaires dans la région, a déclaré Bhandari. À la mi-juin, il a retiré la maison du marché.

“A ce moment-là, les vendeurs s’attendaient au prix d’hier et les acheteurs voulaient le prix de demain”, a déclaré Bhandari.

Après avoir obtenu de son employeur une prolongation pour travailler à domicile jusqu’en décembre, Bhandari prévoit maintenant de réinscrire sa maison en octobre dans le but de vendre avant la fin de l’année.

Bhandari est l’un des nombreux Canadiens qui ont écrit à CTVNews.ca au sujet de l’impact de la correction du logement au Canada sur leurs décisions d’acheter ou de vendre une maison. Selon un nouveau rapport de la Banque Royale du Canada (RBC), après une série de hausses de taux d’intérêt mises en place par la Banque du Canada, les marchés de l’habitation font maintenant face à une correction qui « s’étend de loin » à travers le pays.

Une baisse des prix des maisons, combinée à une baisse de l’activité de revente, montre que les marchés de l’habitation à l’échelle du Canada sont maintenant en train de se refroidir. Selon les prévisions de RBC, les prix moyens des maisons au Canada devraient chuter pendant le reste de 2022, pour finalement chuter de 12 % d’ici le milieu de 2023 par rapport à leur sommet de février.

“[This] serait considérée comme une correction très importante », a déclaré Robert Hogue, économiste en chef adjoint chez RBC, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Nous voyons rarement ce type de baisse de prix à deux chiffres à l’échelle nationale.”

La hausse des taux d’intérêt a joué un rôle clé dans la correction de certains des gains extraordinaires du prix des maisons que les Canadiens ont constatés pendant la pandémie, a déclaré James Laird, co-PDG de Ratehub.ca.

“Les dernières années ont été irrationnelles et une certaine rationalité dans la correction de cette exubérance se produit en ce moment”, a déclaré Laird à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Compte tenu du rythme effréné des deux dernières années et demie, il semble logique maintenant que nous fassions une pause.”

Après avoir atteint un niveau record de 816 720 $ en février, les prix moyens nationaux des maisons ont connu une baisse constante, selon les données de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). Le prix moyen d’une maison au Canada pour le mois de juin était de 665 849 $, non désaisonnalisé.

Le manque de certitude quant à ce à quoi s’attendre de la part de la Banque du Canada concernant de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourrait également encourager certains Canadiens à rester à l’écart du marché, a déclaré Laird.

“Avec la banque centrale toujours dans une période de transition de la politique de taux pandémique … à la politique de taux d’inflation post-pandémique, nous ne savons pas exactement où la banque veut aller”, a déclaré Laird.

Face à un marché en mutation entraîné par la baisse des prix de l’immobilier, Hogue a déclaré que les vendeurs actuels doivent être pragmatiques et reconnaître que le marché est très différent de ce qu’il était il y a quelques mois à peine.

“Les prix devraient continuer à baisser dans les mois à venir, il est donc peu probable que le marché devienne plus convivial pour les vendeurs à court terme”, a déclaré Hogue. “Les acheteurs arrivent sur le marché avec moins de budget… Ils ont des limites plus strictes en ce qui concerne [how much they can afford].”

LES ZONES DE TORONTO ET DE VANCOUVER PLUS ÉQUILIBRÉES

Selon le rapport de RBC, les grands marchés de l’habitation de l’Ontario et de la Colombie-Britannique devraient connaître certaines des corrections les plus importantes par rapport aux autres régions du Canada. La raison en est les prix exorbitants des logements qui ont caractérisé ces zones pendant la majeure partie de la pandémie de COVID-19. Hogue a déclaré que ces zones sont donc plus sensibles aux hausses de taux d’intérêt.

Selon les données compilées par l’ACI, les prix moyens des maisons en Ontario et en Colombie-Britannique ont culminé en février à 1 086 493 $ et 1 104 098 $, respectivement. Les deux chiffres ne sont pas désaisonnalisés.

Depuis lors, l’activité a plongé à son rythme le plus lent en plus de 13 ans – hors blocages pandémiques. Cela laisse place à davantage de négociations entre acheteurs et vendeurs à mesure que le marché s’équilibre, a déclaré Frank Clayton, économiste et chercheur principal à la Toronto Metropolitan University.

“[Buyers] devraient garder l’œil ouvert parce que… il y a toujours des gens qui doivent vendre », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique mercredi. “Certaines personnes ne voudront pas attendre six ou huit semaines et espérer que leur maison se vendra, elles voudront peut-être l’argent tout de suite.”

Bien que ce ne soit pas encore un marché d’acheteurs dans certaines parties du sud de l’Ontario, a déclaré Clayton, les marchés semblent plus équilibrés. C’est également le cas dans la région du Grand Vancouver, selon le rapport de RBC. L’activité immobilière dans la région a diminué de 40 % au cours des quatre derniers mois, et les prix des maisons pour tous les types de maisons ont également chuté de 4,5 % depuis avril.

Il est également important de comprendre que certaines zones de ces régions ressentiront les effets d’une correction différemment des autres, a déclaré Laird.

“[Prices in] les banlieues et les propriétés plus rurales ont le plus augmenté au cours des deux années d’exubérance pandémique… et ce sont les endroits [where] les prix corrigent le plus », a déclaré Laird. “[But] les noyaux urbains n’ont pas augmenté autant que les banlieues environnantes [so] ils ne corrigent pas non plus autant.

LES MAISONS TOUJOURS « MOINS ABORDABLES », DIT UN EXPERT IMMOBILIER

Une perspective immobilière de Desjardins indique également que le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard font face à des corrections importantes, après que les prix des maisons ont explosé pendant la pandémie.

Cependant, certaines parties de l’Alberta devraient être plus résilientes. Malgré une baisse des prix, la correction dans cette partie du Canada devrait être plus douce que dans d’autres, a déclaré Hogue.

Bien que les prix moyens des maisons aient peut-être chuté à l’échelle nationale, cela ne signifie pas que les maisons sont devenues plus abordables pour les Canadiens, a déclaré Laird.

La baisse des prix des maisons a été entraînée par des taux d’intérêt plus élevés, qui forcent les propriétaires à payer plus d’intérêts sur leurs hypothèques. Avec un coût d’emprunt plus élevé, ceux qui cherchent à acheter une maison sont susceptibles de se qualifier pour moins d’hypothèque, a déclaré Hogue. Cela rend la tâche particulièrement difficile pour les acheteurs de maison qui cherchent à entrer sur le marché du logement pour la première fois.

Taylor Wright et son fiancé louent actuellement un appartement d’une chambre alors qu’ils recherchent une nouvelle maison. Vous cherchez à acheter à Ajax, Ont. ou Whitby, en Ontario, avec un budget de 800 000 $, Wright a déclaré qu’elle et son fiancé restaient hors du marché.

“Chaque maison que nous allons visiter coûte toujours près de 100 000 $ de plus que le prix demandé, et nous ne sommes pas disposés à nous lancer dans une guerre d’enchères et à payer trop cher pour une maison”, a écrit Wright dans un courriel à CTVNews.ca jeudi.

Ayant gardé un œil sur le marché du logement de la province depuis le début de la pandémie, Wright a déclaré avoir vu les prix des maisons « grimper de plus en plus hors de portée ». Pourtant, elle a déclaré que la hausse des taux d’intérêt et la baisse des prix lui donnaient l’espoir que dans six mois, elle pourrait être en mesure d’acheter une maison.

Diordan Svelander et sa femme cherchent à acheter une maison dans la région du Grand Vancouver. Avec des prix immobiliers exorbitants, il a déclaré qu’ils ne pouvaient pas se permettre un acompte sur une maison malgré le fait qu’ils occupaient deux emplois à temps plein.

Svelander a déclaré que lui et sa famille avaient essayé de chercher au nord de la ville, dans la municipalité de Chetwynd, en Colombie-Britannique. Le couple avait les yeux rivés sur une maison, mais comme les taux d’intérêt grimpaient tout au long de l’année, ils ne pouvaient plus se le permettre.

“L’argent que nous avions économisé n’était pas suffisant pour résister aux tests de résistance, et nous avions épuisé toutes nos options en essayant d’acheter”, a écrit Svelander dans un e-mail à CTVNews.ca mercredi.

En conséquence, le couple loue maintenant une unité de deux chambres avec leurs deux jeunes enfants et leurs animaux de compagnie, a déclaré Svelander.

Un rapport récent de Ratehub.ca a évalué le revenu requis pour acheter une maison moyenne dans différentes villes canadiennes. Jusqu’à présent, les pertes financières résultant de la hausse des taux d’intérêt n’ont pas été compensées par les gains résultant de la baisse des prix de l’immobilier, a déclaré Laird. Dans toutes les villes canadiennes incluses dans le rapport, les résidents avaient besoin de plus de revenus, en moyenne, pour s’offrir une maison typique.

“Vous aviez plus de chances d’acheter une maison il y a un an avec ces prix élevés mais avec des taux hypothécaires plus bas … qu’avec des prix immobiliers plus modestes mais des taux hypothécaires plus élevés”, a déclaré Laird. “Cela signifie en fait que tout est moins abordable qu’il ne l’a jamais été.”