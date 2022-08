Comment les Canadiens étirent leur budget d’épicerie tout en essayant de rester en bonne santé

C’est la saison des pêches en Colombie-Britannique et un tas de délicieux fruits cultivés dans la vallée de l’Okanagan est empilé à l’extérieur d’un marché sur la rue Davie à Vancouver. Prenez-en trois pour grignoter cette semaine et, à 8,80 $ le kilogramme, vous obtenez 4,39 $ pour votre dose de fruits frais.

Le prix des fruits frais a augmenté de 11,8 % en juillet par rapport à l’année précédente, selon Statistique Canada . D’autres produits étaient encore plus élevés, comme les œufs (15,8 %) et les produits de boulangerie (13,6 %). En tenant compte des prix élevés de presque toutes les autres dépenses de subsistance, plus de la moitié des Canadiens qui ont répondu à une récente Sondage de l’Institut Angus Reid ont déclaré avoir du mal à couvrir les coûts.

Tracy Frimpong, diététiste à Toronto, affirme qu’il existe des moyens de faire des choix nutritifs tout en essayant de joindre les deux bouts.

L’important, a-t-elle déclaré à CBC News, est de prendre des décisions “qui fonctionnent pour vous et que vous appréciez également”.

Les abonnés de CBC News sur Instagram ont partagé certaines façons de réduire leurs factures d’épicerie tout en mettant des repas nutritifs sur la table.

REGARDER | Des choix difficiles dans un contexte d’inflation élevée : Le taux d’inflation au Canada était de 7,6 % en juillet. Qu’est-ce que cela signifie pour Amna Masoodi, qui essaie de fonder une famille et de terminer ses études d’ingénieur ? Cela signifie que des choix difficiles sont faits. Elle parle avec CBC News Network de sa situation.

Atteindre la nourriture en conserve

Un adepte a déclaré que les aliments en conserve sont le moyen de vaincre le choc des autocollants au supermarché – ils durent beaucoup plus longtemps que les produits frais et il y a souvent moins de déchets.

Frimpong dit que c’est un mythe que les aliments en conserve sont moins sains que les aliments frais, décrivant le poisson en conserve, en particulier, comme “l’un des aliments les plus sains qui soient”.

Bien que de nombreux produits en conserve puissent être conservés avec du sodium ou du sucre, une préoccupation pour les personnes ayant certaines restrictions alimentaires, dit-elle, il existe généralement des options pour répondre à ces besoins, y compris des produits stockés uniquement dans de l’eau.

Elle recommande également d’acheter en vrac.

“Un bon garde-manger vous aide à prendre des décisions plus saines”, a-t-elle déclaré. “De cette façon, vous n’êtes pas incité à aller chercher de la nourriture à l’extérieur.”

Battre le coût élevé du boeuf

Rita Rhammaz, une adepte d’Instagram à Halifax, s’est associée à un groupe de quatre ou cinq familles pour acheter du bœuf en vrac, une vache entière en fait, à un boucher local.

Elle dit que la dernière fois qu’ils ont commandé du bœuf, cela a coûté environ 1 600 $, soit 400 $ par famille. Il est massacré dans les coupes qu’ils aiment – ​​des steaks au bœuf haché – emballés individuellement et livrés à leurs portes.

Elle sait que 400 $ semble être beaucoup à payer d’avance, mais dit que son congélateur est approvisionné pendant “au moins quatre mois”. Sa famille de cinq personnes mange du bœuf trois fois par semaine, encore plus pendant la saison des barbecues.

Elle estime que cela équivaut à environ 5,50 $ la livre, ou 12,10 $ le kilogramme, ce qui est bien moins cher que ce qu’il en coûte dans la plupart des magasins.

REGARDEZ | La famille voit le coût de la nourriture presque doubler : Lutter contre les coûts alimentaires élevés dus à l’inflation Tamara Kuly, mère de deux enfants à Winnipeg, raconte que les frais d’épicerie de sa famille ont presque doublé et qu’elle a dû ajuster ses habitudes pour respecter son budget.

Chercher des offres

Certaines personnes recherchent ces offres en allant de magasin en magasin, mais Alison Stewart de Strathroy, en Ontario, recommande une application appelée Flashfood.

Il alerte les utilisateurs sur les articles à prix réduit pour vente rapide dans certaines épiceries du pays, des boîtes de produits à 5 $ aux emballages de viande, de lait et de produits de boulangerie vendus à moitié prix ou moins.

“Cette année, j’ai déjà économisé plus de 275 $”, a déclaré Stewart.

L’application Flashfood montre des aliments démarqués pour le dédouanement, dans une épicerie de Strathroy, en Ontario, en vente à un prix considérablement réduit mercredi. (Nourriture instantanée)

La qualité peut être « hasardeuse », a-t-elle déclaré, en particulier lorsqu’il s’agit d’articles qui mûrissent rapidement, mais dit qu’il suffit d’une planification simple pour utiliser ces articles rapidement.

Frimpong dit qu’un produit proche de la fin de sa durée de conservation “a toujours sa valeur nutritionnelle”, mais rappelle aux gens de ne pas acheter quoi que ce soit qu’ils ne vont pas manger.

Couper les repas pour réduire les coûts

Susan Praseuth de Burnaby, en Colombie-Britannique, suggère de supprimer un repas par jour.

Elle a dit avoir toujours été une bonne affaire, mais au cours de la dernière année, elle s’est intéressée aux avantages potentiels pour la santé du jeûne intermittent – comme ne manger que pendant une certaine période de la journée ou de la semaine et réduire l’apport calorique.

Praseuth dit que cela peut ne pas fonctionner pour tout le monde, mais dit non seulement qu’elle se sent mieux, mais qu’elle économise 100 à 200 $ par mois sur l’épicerie.

Frimpong dit que les personnes qui envisagent d’éliminer les repas pour réduire leurs dépenses devraient s’assurer que ce qu’elles mangent est “optimisé” pour leurs besoins nutritionnels. .

“De cette façon, vous vous sentez rassasié tout au long de la journée et vous ne vous sentez pas obligé de vous sacrifier”, a-t-elle déclaré.