Des gens font la queue sur un site de test et de vaccination contre les coronavirus à Los Angeles, Californie, le 30 décembre 2020. | Frazer Harrison / Getty Images

La Californie a l’un des pires déploiements de vaccins du pays. Les résidents font du crowdsourcing les informations que le gouvernement de l’État devrait fournir.

Mercredi, sous les critiques croissantes de la lenteur du déploiement du vaccin par l’État, le gouverneur Gavin Newsom (D) a annoncé que tous les Californiens de 65 ans et plus seraient éligibles pour le vaccin.

Mais si vous étiez un Californien qui voulait trouver plus d’informations sur l’endroit où obtenir cette photo pour vous-même ou votre proche, vous n’auriez pas eu de chance. Bien que le site Web de l’État ait été mis à jour pour indiquer que les personnes de 65 ans ou plus sont éligibles, il n’existe aucun outil pour trouver un emplacement à proximité où des vaccins sont disponibles. La FAQ officielle de l’État répond à la question: «Comment puis-je obtenir le vaccin Covid-19?» avec: «La plupart des Californiens seront vaccinés sur les sites de vaccination communautaires, les cabinets médicaux, les cliniques ou les pharmacies» – pas de liens, pas d’instructions sur la façon d’en trouver un près de chez vous.

Alors, les Californiens fatigués prennent les choses en main: ils le crowdsourcing. Au cours des deux derniers jours, un effort a été déployé pour signaler les endroits où les vaccins sont disponibles pour les personnes âgées. Les bénévoles ont mis en place une feuille de calcul avec un principe simple: une personne peut appeler chaque site chaque jour et demander si des vaccins sont disponibles, puis publier les informations pour que tout le monde puisse les voir. (Il existe également un moyen de soumettre des mises à jour et des corrections.) Une fois que l’équipe est confiants dans leur système vieux de deux jours, ils ouvriront le crowdsourcing et le reporting, sollicitant plus d’aide et plus de publicité afin qu’il puisse atteindre plus de Californiens.

La liste crowdsourcing des endroits où les vaccins Covid-19 sont disponibles, et à qui, est un microcosme de tout ce qui est bon et de tout ce qui est totalement cassé aux États-Unis.‘ réponse du coronavirus.

Tout au long de la pandémie, la coordination nationale a fait défaut, ce qui a fait en sorte que les tâches de santé publique incombent aux États et aux comtés qui varient considérablement dans leur préparation à les assumer. Les tâches de coordination qui devraient être l’affaire du gouvernement – de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs hospitaliers à la communication de données sur les cas de Covid-19 en passant par la communication aux gens des cliniques qui offrent des vaccins – sont incombées aux hôpitaux eux-mêmes, voire à personnes.

Dans ce sombre contexte, les gens se sont multipliés, encore et encore, pour faire avancer les choses là où nos institutions ont échoué. Dans l’État de Washington, université les chercheurs qui étudient la grippe ont été parmi les premiers à détecter le nouveau coronavirus dans le pays, tandis que le CDC patauge. En Floride, un scientifique des données licencié seul a tenu les citoyens de l’État informés du nombre de cas de coronavirus. Des journalistes et des chercheurs comme Zeynep Tufekci a dit au public de porter des masques et de s’inquiéter de la ventilation bien avant que des organisations officielles comme le CDC et l’OMS ne le recommandent. Un groupe de citoyens a développé et publié un calculateur de points de risque pour aider les gens à comprendre les risques des différentes activités quotidiennes.

Et maintenant, en Californie, des volontaires essaient de déterminer quels hôpitaux ont suffisamment de vaccins pour vacciner les Américains âgés. Une telle tâche devrait-elle leur incomber? Non. Mais depuis, je suis content que nous les ayons.

Comment la Californie a obtenu un tableau de bord non officiel de disponibilité des vaccins du jour au lendemain

Peu d’États américains ont fait un travail impressionnant pour déployer les vaccins Covid-19 dont le besoin était désespéré au cours du mois suivant leur approbation par la FDA, mais l’État le plus peuplé, la Californie, fait partie de ceux dont les résultats sont particulièrement médiocres. L’État avec le meilleur programme de vaccination, la Virginie-Occidentale, a utilisé 78,6 pour cent des doses qui lui ont été expédiées; La Californie en a utilisé 27%, ce qui la place au 49e rang du pays. (Seul l’Alabama, à 21 pour cent, fait pire.) Sept pour cent des Virginiens de l’Ouest ont été vaccinés; seulement 2,5% des Californiens en ont.

Le mercredi 13 janvier, Newsom a annoncé que les personnes âgées de 65 ans et plus pourraient être vaccinées en Californie, dans le cadre d’une initiative visant à améliorer les performances de vaccination globales lamentables de l’État. (Le bureau de Newsom n’a pas répondu à une demande de commentaire.) Pourtant, la Californie est manque d’infrastructure pour les rapports sur la disponibilité des vaccins que de nombreux autres États ont, bien que certains comtés aient leurs propres systèmes. Par exemple, le site Web de vaccination de la Virginie-Occidentale répertorie toutes les cliniques effectuant des vaccinations chaque jour, avec une adresse et des détails spécifiques sur la façon de se faire vacciner. Le Texas a une énorme carte des lieux de vaccination dans tout l’État, avec ceux dont la disponibilité est mis en évidence.

Le tableau de bord non officiel de la Californie se sont réunis à la suite d’un appel aux armes sur Twitter de Patrick McKenzie, un technicien et écrivain bien connu actuellement chez Stripe, une société de paiement qui avant la pandémie était basée à San Francisco.

Si quelqu’un en Californie veut faire un projet civtech qui compte: 1) Trouvez quels fournisseurs de soins de santé ont un inventaire

2) Publiez le n ° 1 en permanence Il n’y a pas d’étape 3, et beaucoup de place pour différentes approches à l’étape 1. https://t.co/VZbPNAe7X6 – Patrick McKenzie (@ patio11) 14 janvier 2021

McKenzie a poursuivi en précisant que lui et d’autres rembourseraient quiconque dépenserait de son propre argent pour mettre en place un système. Les Californiens ont immédiatement réagi avec leurs histoires de frustration à essayer de se faire vacciner:

Quelqu’un le fera à LA. J’ai des parents et des beaux-parents qui appellent 25 endroits différents pour essayer de savoir où se faire vacciner. C’est fou. – Moïse Kagan (@moseskagan) 14 janvier 2021

J’ai dit à mon père, qui a plus de 65 ans, d’appeler Kaiser et de savoir comment se faire vacciner maintenant que @GavinNewsom a élargi le bassin pour inclure les personnes âgées. Il a été en attente pendant une heure et a abandonné. Nous avons besoin de plus de clarté et d’un moyen pour les gens de s’inscrire. C’est urgent. – Heather Knight (@hknightsf) 14 janvier 2021

Faire en sorte que chaque personne en Californie qui a besoin d’un vaccin appelle le bureau de chaque médecin jusqu’à ce qu’elle en trouve un disponible est, de toute évidence, une manière terrible de distribuer les vaccins; Les cabinets de médecins seront submergés d’appels, tandis que les Américains à risque pourraient devenir découragés et renoncer à se faire vacciner.

Ainsi, plus de 70 bénévoles se sont mis au travail. Idéalement, chaque clinique ne recevrait qu’un seul appel, chaque jour, demandant la disponibilité ce jour-là; alors l’information serait rendue publique afin que les résidents éligibles puissent déterminer où ils pourraient se faire vacciner sans avoir à faire le s’appelle eux-mêmes. Une feuille de calcul Google a été liée, puis migrée vers un AirTable (un service de feuille de calcul / base de données avec plus de flexibilité que l’offre Google Sheets). Une liste de cliniques et d’hôpitaux et leurs coordonnées ont été compilées et l’équipe s’est mise au travail en les appelant.

Les rapports ont commencé à affluer, chacun une fenêtre sur un système de vaccination chaotique. «Je fais seulement 75 ans et plus en ce moment, et m’a demandé d’appeler le département de santé publique du comté au 408 792 5040 pour prendre rendez-vous. Ce numéro redirige vers le 211 pour le moment pour des problèmes liés au coronavirus et atteint une boîte vocale pleine dans le cas contraire », lisent les notes d’un rapport pour un hôpital.

Un autre lit, « dit que le comté de Yolo n’a eu aucune direction [to start vaccinating elderly Californians], toujours sur [Phase] 1A uniquement. »

«Nous n’offrons pas encore cela dans le comté de LA. Je sais que le comté d’Orange le propose, mais vous devez être un résident du comté d’Orange », a dit un autre appelant.

Il y avait aussi de bonnes nouvelles. Au 14 janvier, Kaiser, le système de soins de santé basé à Oakland, est disponible pour les patients Kaiser de 65 ans et plus. Sutter Health, un autre système de soins de santé basé en Californie, est disponible pour les patients Sutter Health de 75 ans et plus. Ralph’s, l’épicerie du sud de la Californie, a quelques créneaux horaires.

Et le site a déjà été utilisé pour faire vacciner certaines personnes:

J’ai eu les rendez-vous de mes parents pour la vaccination la semaine prochaine grâce à ce tableur alors merci @chiefofstuffs https://t.co/vLAiXpOZrN – Mallrat (@ Mallrat9000) 15 janvier 2021

Mais dans l’ensemble, la déclaration de mercredi de Newsom selon laquelle les personnes de 65 ans et plus sont éligibles à la vaccination ne s’est pas traduite par des changements de politique dans la grande majorité des hôpitaux de Californie. Quel que soit le retard de la Californie par rapport à la Virginie-Occidentale, il faudra plus qu’une extension de l’éligibilité – ou un outil de crowdsourcing – pour y remédier.

Les gouvernements des États et locaux ont été soumis à un test extraordinaire au cours de l’année dernière. De nombreux services de santé du comté de Californie ont été des modèles sur la façon de gérer la pandémie, de leur action précoce déclarant une urgence en mars au faible nombre de décès toute l’année.

Mais le déploiement de la vaccination a montré clairement qu’une bonne gouvernance locale ne peut pas tout résoudre. Sans une bonne coordination et une bonne communication à l’échelle de l’État, et sans financement, les comtés ne peuvent tout simplement pas aider toutes les personnes éligibles à un vaccin à s’arranger pour en obtenir un. Les bons gouvernements de comté et les efforts individuels / participatifs peuvent prendre en charge de nombreuses fonctions gouvernementales clés, mais sans coordination étatique et fédérale, la distribution des vaccins sera plus chaotique qu’elle ne devrait l’être.

À la lumière de cela, le plus grand avantage d’un projet de suivi comme celui-ci est peut-être la responsabilité. L’appel de cliniques à travers la Californie montre systématiquement que de nombreux comtés et de nombreux hôpitaux ne vaccinent pas les personnes âgées de 65 ans et plus, quoi qu’en dise Newsom. Dans certaines régions, les cliniques continuent de vacciner leurs propres agents de santé, même si de nombreux autres États ont fini de vacciner tous les travailleurs de la santé de première ligne consentants plus tôt ce mois-ci et sont passés à d’autres groupes prioritaires.

Cela montre clairement que bon nombre des citoyens les plus vulnérables de l’État sont déplacés entre les sites Web et les lignes téléphoniques, souvent sans vaccin à la fin du voyage – et cela élimine cette confusion et ce désordre pour trouver les endroits recevoir des coups de feu dans les bras des résidents âgés.

Finalement, peut-être que les Californiens auront des réponses sur les raisons pour lesquelles le déploiement du vaccin a été si mal bâclé. En attendant, cependant, la réponse qui ne peut pas attendre – quelles cliniques sont ouvertes – est disponible en ligne.