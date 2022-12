comment les calculatrices peuvent mesurer les changements

Hobo_018 | E+ | Getty Images

Comment mesurer les effets d’une réduction des prestations

Covisum, un fournisseur de logiciels de réclamation de la sécurité sociale, a récemment mis à jour sa calculatrice pour refléter les dernières projections des administrateurs de la sécurité sociale. Les offres comprennent un version gratuite pour les consommateurs et une version payante plus complexe pour les conseillers financiers. Un autre produit, Maximiser ma sécurité sociale, permet aux consommateurs d’évaluer, moyennant des frais annuels de 40 $, la stratégie de réclamation qui leur convient le mieux. Il a également une version distincte pour les conseillers financiers. Le calculateur gratuit Covisum peut aider les gens à faire un calcul rapide basé uniquement sur leurs prestations et sur certains faits clés – année de naissance, montant de la pension d’âge à taux plein, pourcentage de la réduction des prestations et année de la réduction des prestations. Ainsi, quelqu’un atteignant l’âge de la retraite à taux plein cette année, par exemple, peut calculer l’effet d’une réduction de 23 % des prestations à partir de 2034, ainsi que l’effet d’une absence de réduction des prestations. Pour chaque scénario, le calculateur indiquera la valeur de la demande à 65 ou 70 ans, et le moment où les bénéficiaires obtiendront le montant maximum possible du programme. À mesure que les bénéficiaires vivent plus longtemps, la valeur d’attendre jusqu’à 70 ans pour réclamer augmente, comme le montre la différence des prestations totales selon les calculs de l’outil.

Selon Joe Elsasser, fondateur et président de Covisum, la calculatrice gratuite n’est qu’un point de départ pour se faire une idée des compromis lors de la demande de sécurité sociale. Parce qu’il existe des milliers de règles de réclamation de la sécurité sociale, une analyse plus approfondie peut aider à identifier la meilleure façon de tirer le meilleur parti du programme pour votre situation unique. Par exemple, les couples mariés devraient vraiment coordonner leurs choix de prestations, a souligné Elsasser. “Les couples devraient prendre la décision ensemble car au premier décès, la plus petite prestation disparaît et la plus grande prestation continue”, a déclaré Elsasser.

Pourquoi il est important de soumettre votre plan à un test de résistance

Il est également important de se rappeler que les projections actuelles de la date d’épuisement sont susceptibles de changer, car les administrateurs de la sécurité sociale modifient leurs projections chaque année. De plus, la législation du Congrès pourrait modifier le statut de financement du programme avant cette date. Cela peut inclure des impôts plus élevés, des réductions de prestations ou une combinaison des deux. Les démocrates de Washington ont présenter des propositions qui appellent à augmenter les impôts des riches tout en rendant les prestations plus généreuses.