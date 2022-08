Comment les bureaux Samsung du monde entier braquent les projecteurs sur notre prochaine génération – Samsung Global Newsroom

La Journée internationale de la jeunesse (JIJ), qui a lieu chaque année le 12 août, est une journée de sensibilisation désignée par les Nations Unies (ONU) à la fois pour sensibiliser aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes d’aujourd’hui et pour célébrer leurs réalisations et leur potentiel.

Avec ses programmes mondiaux de responsabilité sociale des entreprises (RSE), Samsung Electronics habilite, engage et stimule l’imagination des jeunes qui s’efforcent de devenir les solutionneurs de problèmes de demain. Samsung Solve for Tomorrow offre des opportunités d’éducation et la mise en œuvre de solutions basées sur la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Le Samsung Innovation Campus (SIC), quant à lui, aide à concevoir et à développer les capacités d’innovation des jeunes en les formant aux compétences de base des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Les programmes se sont étendus à 33 pays à travers le monde et ont jusqu’à présent inclus 2,1 millions de participants talentueux. Aujourd’hui, la salle de presse de Samsung examine de plus près ces différentes initiatives mondiales pour voir comment Samsung Electronics s’acquitte de ses responsabilités sociales d’entreprise à travers le monde et pour célébrer les jeunes qui participent à la Journée internationale de la jeunesse.

Malaisie: Alternatives plastiques innovantes pour un océan plus sain

En Malaisie, trois étudiants ont appris comment la pollution des océans par les déchets plastiques menace la vie des espèces côtières et marines. Ils ont mené une étude pour développer des alternatives au plastique en utilisant l’un des matériaux les plus facilement accessibles dans un pays au littoral long : les algues. Après avoir rejoint Samsung Solve for Tomorrow, les étudiants ont appris que STEM est un outil essentiel pour aborder les problèmes et trouver des solutions. S’appuyant sur ce qu’ils ont appris tout au long du programme, ils poursuivent leur étude sur la réduction de la pollution marine dans l’espoir de contribuer à un avenir durable.

Allemagne : la technologie de pointe ouvre la voie aux start-up de demain

Nada Seada, qui a participé à Samsung Solve for Tomorrow en Allemagne, a conçu un nouveau gadget appelé Ingrid qui donne aux personnes âgées plus de possibilités de se connecter avec les autres et entre elles. Exacerbés par la pandémie La solitude et l’isolement social sont de sérieux problèmes pour notre société vieillissante. Ingrid a été conçue en recyclant un ancien appareil VR.

“Samsung Solve for Tomorrow m’a aidé à faire passer mes idées de la graine au fruit et m’a donné la possibilité d’obtenir des commentaires précieux de mentors et d’amis”, a déclaré Nada.

Katharina Porenta Elisabeth Scholz a développé ce qu’on appelle un EP-Checkup, qui facilite la communication entre les professionnels de la santé et les familles des patients. L’invention de Katharina a été motivée par une expérience qu’elle a vécue lorsque son grand-père a été hospitalisé pour une maladie cardiaque. Elle se souvient des heures anxieuses qu’elle a passées à attendre des mises à jour sur son état. S’appuyant sur cette nervosité — et en espérant que d’autres personnes pourront l’éviter à l’avenir — était ce qui a inspiré ses efforts.

“J’ai participé à des bootcamps, des sessions de coaching et des séminaires, et j’ai eu la chance d’apprendre des technologies de pointe grâce à des mentors experts. Maintenant, je veux créer ma propre start-up », a-t-elle déclaré.

Pérou: Innover au profit des communautés de différentes régions

Au Pérou, le premier prix Samsung Solve for Tomorrow 2021 a été décerné à une équipe qui a développé une boîte thermique isolée capable de chauffer l’eau à l’aide de l’énergie solaire. La boîte thermique chauffe l’eau puis la maintient au chaud, ce qui est utile dans les régions fraîches où la température moyenne annuelle varie de 5 à 15°C. L’espoir des jeunes innovateurs était que la boîte puisse être produite en combinant des méthodes biologiques traditionnelles péruviennes avec des approches scientifiques modernes et que leur invention puisse servir à toutes les régions du Pérou.

Brésil : nouvelles méthodologies pour la purification de l’eau

L’Institut fédéral de l’éducation, des sciences et de la technologie, situé dans la région nord-est du Brésil, est un excellent modèle de la façon dont les approches basées sur les STEM peuvent s’avérer inestimables dans l’éducation publique. Une équipe de cette institution s’est engagée à développer un système de purification d’eau par rayonnement solaire et, grâce à la fois à l’utilité sociale et à l’originalité de l’idée, l’équipe a remporté le deuxième prix du 8e Brésil Samsung Solve for Tomorrow.

« Les STEM sont un moyen très efficace d’explorer des technologies auxquelles les étudiants ne sont pas autant exposés dans le système d’éducation conventionnel », a déclaré M. Raymond Lima Júnior, entraîneur de l’équipe et professeur de chimie. “Le programme a la capacité d’apporter des changements positifs à l’éducation institutionnelle publique en montrant aux communautés qu’il est impliqué avec les valeurs importantes qu’il détient.”

Canada : L’innovation environnementale déverrouillée grâce à des matériaux inattendus

Des étudiants de l’Université Mount Allison ont remporté le défi Samsung Solve for Tomorrow organisé par Samsung Canada. L’équipe a tenté de résoudre le problème des déchets d’écorces d’orange dans la région de leur université. Au cours du projet Enviroot, comme ils l’appelaient, les étudiants ont développé un produit adhésif alternatif non toxique et respectueux de l’environnement, fabriqué à partir d’écorces d’orange séchées dans des fours Samsung. L’alternative adhésive est maintenant largement utilisée dans les panneaux souples à travers le campus.

“C’était une opportunité tellement significative d’interagir avec d’autres écologistes étudiants et des militants communautaires”, ont déclaré les jeunes passionnés de l’environnement.

Indonésie: Exploiter la technologie pour aider les malvoyants

Le SIC organisé en Indonésie n’était pas réservé aux étudiants se spécialisant en STEM.

“Je ne suis pas un étudiant en programmation, donc SIC était un grand défi pour moi”, a déclaré un étudiant qui a appris à développer des solutions informatiques indépendantes à SIC.

Cet étudiant a développé quelque chose qu’ils ont appelé Eyeroom solutions. Cette technologie — mis en œuvre à travers des théories acquises lors du bootcamp – permet aux personnes âgées et aux malvoyants de faire la distinction entre leurs médicaments sur ordonnance.

« J’ai appris tellement de choses de mes mentors et amis de SIC. J’ai étudié des choses que je n’avais jamais rencontrées auparavant et maintenant mon rêve est de développer un jour des solutions pour parvenir à un avenir meilleur.

Arménie : gravir les échelons de la programmation

SIC Armenia a donné des conférences à des étudiants de toute l’Arménie au United World College (UWC) Dilijan, l’un des 18 collèges de ce type dans le monde. Le programme SIC comprenait des cours de compétences en TIC et des cours de renforcement des capacités pour les étudiants à la recherche d’un emploi.

“Après avoir suivi des cours à SIC, je suis déterminé à commencer ma carrière dans le secteur de la programmation”, a déclaré Narek, un étudiant de premier cycle qui a participé au programme. « J’espère pouvoir contribuer à l’avenir de notre pays en concevant des logiciels de drones ou des systèmes de négociation d’intelligence artificielle pour l’industrie de l’armement. SIC est une excellente opportunité à la fois pour améliorer vos capacités techniques et pour goûter à une variété de nouvelles classes et pratiques.

Corée : Samsung Smart Schools aide les rêves à devenir réalité

Une école de seulement 50 élèves à Chungyang, en Corée, compense sa petite taille par ses capacités numériques : Samsung Smart School est un outil actif pour l’école en fournissant des salles de classe numériques. Les enseignants et les parents de l’école élémentaire de Chungsong réfléchissent depuis longtemps à des moyens de maximiser le potentiel des enfants et de minimiser l’écart éducatif entre les districts urbains et ruraux. Ensemble, ils ont trouvé la réponse à cette question importante mais complexe avec Samsung Smart School.

“Je me suis intéressé aux fusées et à leur fonctionnement lorsque je les ai vues en action sur ma tablette PC”, a déclaré Myung-Gu Kang, un 6e niveleuse de l’école primaire de Chungsong. “Maintenant, je m’intéresse également à d’autres domaines scientifiques et j’étudie ces autres sujets avec diligence”, a expliqué Myung-Gu qu’il peut rechercher des informations à l’aide de la tablette PC chaque fois qu’il rencontre une question, et que la plus grande taille d’affichage de Samsung Flip rend l’étude plus amusante et agréable que jamais.

Inde : les écoles intelligentes Samsung comblent l’écart dans les communautés marginalisées

Depuis janvier de cette année, Samsung India soutient 10 écoles avec Samsung Smart School, qui fournit des environnements éducatifs de pointe utilisant des appareils et des technologies numériques. Aarohi Kumari, élève de l’une de ces 10 écoles — Jawahar Navodaya Vidyalaya — rêve de devenir médecin. Le père d’Aarohi gagne sa vie comme chauffeur à Varanasi.

“Mon parcours ne me donne aucun avantage par rapport aux autres étudiants, mais mon père me donne toujours de l’espoir”, a déclaré Aarohi. “Samsung Smart School m’a permis de découvrir l’éducation numérique et a aidé mon étude de ma matière préférée à devenir plus agréable. J’espère devenir médecin à l’avenir et rendre mon père fier.

“J’ai été ravi de voir des scènes de jeunes libérant tout leur potentiel grâce à cet environnement éducatif de pointe”, a déclaré Shilaja Pathania, responsable des activités RSE de Samsung India. “Nous avons l’intention de créer davantage d’opportunités éducatives pour les jeunes qui ont été marginalisés dans l’éducation et les soins, afin qu’ils puissent acquérir des connaissances et cultiver les compétences dont ils ont besoin pour devenir la prochaine génération de leaders.”

Ensemble pour demain de Samsung Electronics ! La vision d’Enabling People s’engage à fournir une éducation aux jeunes du monde entier pour autonomiser les leaders de demain. D’autres articles sur les efforts de Samsung Electronics en matière de RSE sont disponibles sur la page Web RSE de Samsung Electronics (csr.samsung.com).