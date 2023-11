Comment les Browns ont construit l’une des meilleures défenses de la NFL

Jake TrotterRédacteur d’ESPNLecture de 12 minutes

Les Browns limogent Clayton Tune pour la septième fois La défense des Browns revient en force en limogeant Clayton Tune pour la septième fois.

BEREA, Ohio — Au début du troisième trimestre de Première victoire par blanchissage des Cleveland Browns en 16 ans, l’ailier défensif Myles Garrett a propulsé une double équipe et s’est précipité vers le quart-arrière recrue des Arizona Cardinals Clayton Tune.

Garrett était trop tard. Le joueur de ligne défensive Shelby Harris l’avait battu à Tune et lui avait fait tomber le ballon de la main. Mais avant que le ballon ne touche le sol, Garrett s’est penché et a réussi un petit tir pour assurer son premier échappé de la saison.

La domination défensive inégalée de Cleveland cette saison a été pleinement démontrée lors du bombardement 27-0 de dimanche contre l’Arizona. Les Cardinals ont terminé avec 58 verges offensives en 48 jeux. Ce n’était pas seulement le total de verges le plus bas qu’une attaque ait enregistré dans un match cette saison, c’était le moins de verges que les Cardinals avaient gagnées depuis 1955 – lorsque l’équipe jouait à Chicago – selon ESPN Stats & Information.

Pour cette défense de Cleveland, c’était juste un autre jour. Les Browns avaient déjà tenu leurs adversaires aux deux autres totaux de verges les plus bas de la saison de la NFL : la semaine 4 contre les Titans du Tennessee (94 verges) et la semaine 1 contre les Bengals de Cincinnati (142 verges).

“Ce n’est pas un one-man show”, a déclaré Garrett à propos de l’unité.

En 2016, les Browns ont remporté un match. Mais cela leur a donné le choix n°1 du repêchage et la possibilité de sélectionner Garrett. Cleveland ne gagnerait aucun match en 2017. Mais Garrett deviendrait bientôt un All-Pro.

Aujourd’hui, Garrett est l’un des joueurs défensifs les plus dynamiques de la NFL et parmi les favoris pour remporter le titre de joueur défensif de l’année, selon les cotes ESPN BET. Et avec lui comme point d’ancrage, les Browns peuvent se vanter de ce qui est sans doute la meilleure défense de la NFL.

“Cela a été une longue progression. La tendance n’a pas toujours été à la hausse chaque année”, a déclaré Garrett à ESPN. “Mais ce n’est pas ainsi que se déroule la vie. On traverse des hauts et des bas. Mais petit à petit, c’est devenu quelque chose qui rappelle notre imagination, ce que nous avions en tête au début, l’idée que nous avions pour la défense.”

Après avoir terminé au 11e rang en termes d’efficacité défensive au cours des cinq dernières saisons, les Browns possèdent désormais une défense de calibre Super Bowl.

Sous la direction du coordinateur défensif de première année Jim Schwartz, Cleveland se classe n ° 1 en EPA défensif (points attendus alloués) et en verges par match alloués (234,8). Les Browns sont également en tête de la ligue dans une foule d’autres catégories, notamment les taux de conversion au troisième down (26,0 %) et aux taux de trois-and-out (37,7 %).

Garrett, quant à lui, connaît sa meilleure saison à ce jour. Il est à égalité au deuxième rang de la ligue avec 9,5 sacs. Lors d’une victoire le 22 octobre contre les Colts d’Indianapolis, Garrett est devenu le premier joueur de ce millénaire à terminer un match avec deux sacs, deux échappés forcés et un panier bloqué.

Mais cette année, Garrett a également reçu beaucoup d’aide. Une course de passes complémentaire écrasante, une solide défense contre la course et un secondaire tenace ont transformé Cleveland en une unité défensive imposante et sans faiblesse. L’arrivée des plans agressifs de Schwartz, combinée à la domination individuelle de Garrett, a contribué à tout débloquer, mettant les Browns 5-3 en position pour une poussée en seconde période pour les séries éliminatoires.

“Nous avons encore des objectifs à atteindre et des choses que nous voulons faire”, a déclaré Garrett. “Mais c’est enfin, enfin presque là.”

Voici un aperçu de ce que les Browns ont fait avec leur personnel pour passer de 1-31 en 2016-17 à sans doute la meilleure défense de la NFL.

Myles Garrett est la pièce maîtresse de ce qui a été jusqu’à présent une défense dominante à Cleveland. Ken Blaze-USA TODAY Sports

Le deuxième élément fondateur

Joueur (1) : Quartier CB Denzel

Les Browns ont commencé leur reconstruction en recrutant un passeur prééminent à Garrett. Depuis, ils se sont concentrés sur l’ajout de prospects de premier ordre au secondaire. Cela a commencé avec le régime précédent dirigé par le directeur général John Dorsey et la quatrième sélection au total en 2018 de Ward, qui a été l’un des meilleurs coins de la ligue cette saison.

Ward était déjà un artiste du Pro Bowl, remportant cet honneur en 2018 en tant que recrue, puis à nouveau en 2021. Mais après avoir lutté contre des blessures dans le passé, il a élevé sa performance à un autre niveau. Ward a accordé un EPA de -24,3 (points attendus alloués) lorsqu’il est ciblé, selon Next Gen Stats, le quatrième meilleur parmi les coins extérieurs. Ward compte également deux interceptions, dont une lors de la victoire de dimanche.

“Il est venu pour concourir”, a déclaré l’entraîneur Kevin Stefanski. “Nous l’avons mis dans des situations difficiles. Il a répondu à chaque fois. Je pense qu’il tacle bien, qu’il joue bien le ballon. Il joue à un niveau élevé.”

CB Denzel Ward, déjà deux fois Pro Bowler, pourrait connaître sa meilleure saison. Scott Galvin/USA TODAY Sports

L’autre coup sûr du premier tour

Joueur (1) : CB Greg NewsomeII

Newsome connaissait une saison renaissante avant de subir une blessure à l’aine qui l’a empêché de participer au match de dimanche. L’année dernière, il a eu du mal à passer du coin extérieur au coin de la fente. Mais en 2023, il a rebondi et n’a cédé que 189 verges sur réception sur 19 cibles alors qu’il était le troisième corner de Cleveland dans des sets nickel.

Le repêchage du Jour 2 vole

Joueurs (4) : LB Sione Takitaki, S Grant Delpit, LB Jeremiah Owusu-Koramoah, CB Martin Emerson Jr.

Peut-être la meilleure décision de Cleveland sous la direction de l’actuel directeur général Andrew Berry, qui a assumé ce rôle en 2020, Emerson est en train de devenir lui-même rapidement l’un des meilleurs coins de la NFL. Longiligne et physique mesurant 6 pieds 2 pouces et 200 livres, l’ancien choix de troisième ronde de Mississippi State est le complément idéal du rapide Ward. Le 15 octobre, Emerson est devenu le premier joueur à intercepter le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy, cette saison (c’était également le premier choix en carrière d’Emerson). Il a eu une autre interception deux semaines plus tard à Seattle, qui a anéanti une occasion de but des Seahawks juste avant la mi-temps.

Emerson est deuxième de la ligue pour le pourcentage d’achèvement le plus bas en tant que défenseur le plus proche en termes de couverture (minimum 20 cibles) parmi les cornerbacks (38,9 %) et n°3 pour l’évaluation des passeurs adverses lorsqu’ils sont ciblés (38,5).

L’émergence d’Emerson est l’une des principales raisons pour lesquelles Cleveland a pu compter si souvent sur sa couverture masculine — 53,6 % du temps, soit le sixième rang de la ligue — et avec autant de succès ; L’adversaire de Cleveland, QBR (18,2, sur une échelle de 0 à 100) en termes de couverture masculine, se classe n°1.

“Dès le premier jour, il avait le bon état d’esprit”, a déclaré Stefanski. “Et en jouant à ce poste, vous feriez mieux d’avoir cet état d’esprit. Enthousiasmé par l’endroit où il se trouve. … Il continuera à s’améliorer.”

Après des hauts et des bas, Delpit, Owusu-Koramoah et Takitaki ont tous trouvé leur chemin simultanément cette saison.

Delpit s’est déchiré le tendon d’Achille lors du camp d’entraînement en tant que rookie en 2020. Il a connu des difficultés l’année suivante et à la moitié de la saison dernière. Mais l’ancien choix de deuxième tour de LSU a bondi fin 2022 et a prolongé cette tendance jusqu’à cette année. Il mène les Browns avec 53 plaqués et a récupéré une interception et un échappé.

Cleveland a admis avoir envisagé de recruter Owusu-Koramoah avec sa sélection de premier tour en 2021 avant d’opter pour Newsome avec le 26e choix. Lorsque JOK est tombé au deuxième tour, les Browns ont échangé pour le récupérer avec la 52e sélection au classement général. Le secondeur polyvalent était un joueur entièrement débutant, mais il n’a pas pu résister à la course l’an dernier. Depuis, il a ajouté plus de poids à son cadre de 6 pieds 2 pouces et semble être au bon endroit au bon moment tout le temps, avec le taux de trucs le plus élevé (11,3%) de tous les joueurs de la NFL avec un minimum de 50 instantanés de course. , selon les statistiques de nouvelle génération.

“Nous attaquons par vagues et jouons contre les gars devant. … Je pense que ces choses conviennent à Jeremiah”, a déclaré Schwartz. “Il a été constant cette année. Il y a de petites choses que nous pouvons régler et qui peuvent le rendre encore meilleur. Mais j’aime ce que nous voyons avec lui jusqu’à présent.”

Takitaki est l’un des rares survivants de l’ère Dorsey, une sélection de troisième ronde en 2019. Il était principalement un remplaçant jusqu’à la saison dernière, lorsqu’il a finalement eu l’opportunité de débuter au poste de secondeur intérieur après une série de blessures mettant fin à la saison au position. Takitaki a prouvé qu’il pouvait être un élément productif d’une défense gagnante, et pas seulement un élément de profondeur, et a prospéré avant sa propre blessure au LCA qui a mis fin à la saison lors de la semaine 13. De retour dans la rotation, Takitaki a deux sacs à faire avec une interception contre les cardinaux dimanche.

Martin Emerson Jr. est progressivement devenu un solide cornerback face à Denzel Ward. Frank Jansky/Icône Sportswire

Les agents libres à fort impact

Joueurs (2) : DT Dalvin Tomlinson, DE Ogbo Okoronkwo

La priorité n ° 1 de Cleveland en agence libre l’intersaison dernière était de recruter un joueur de ligne défensive intérieure qui pourrait renforcer ce qui était sans doute la pire défense contre la course de la NFL l’année dernière (-23,11 points totaux défensifs attendus autorisés). Selon des sources, les Browns ont poursuivi Javon Hargrave, qui a fini par signer avec les 49ers de San Francisco. Mais Cleveland s’est retrouvé avec le complément idéal au projet de Schwartz, Tomlinson, un poids de 325 livres, qui a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 57 millions de dollars, avec 27,5 millions de dollars garantis.

“Un tel leader pour nous”, a déclaré Schwartz. “Vous êtes tellement impressionné par son comportement, son expérience, son intelligence. Toutes ces choses signifient énormément. Nous sommes vraiment chanceux d’avoir des gars comme Dalvin.”

Avec Tomlinson au milieu, la défense contre la course des Browns a fait des améliorations spectaculaires, se classant neuvième dans la course défensive totale EPA (21,77). Tomlinson ne remplit pas toujours la feuille de statistiques avec des sacs, même s’il en a réussi 2,5 dimanche contre les Cardinals. Mais comme le souligne Schwartz, « ce que montre la bande » souligne la valeur de Tomlinson, y compris dans la course aux passes. Il a été doublé 67,8 % du temps sur les passes (10e parmi les joueurs intérieurs), ce qui a allégé la pression sur Garrett et les autres rushers de Cleveland.

“Dalvin mangeant ces doubles équipes rend les choses un peu plus faciles lorsque je n’ai pas à faire face au garde lorsque je fais un mouvement intérieur ou que je contre-attaque”, a déclaré Garrett. “Ils sont concentrés sur lui parce que c’est une charge à gérer. Aussi forts qu’ils soient, il traversera un gars, donc [offenses] je dois m’assurer qu’ils en ont deux sur lui….