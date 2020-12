(Opinion Bloomberg) – Les négociations commerciales avec l’Union européenne ont atteint la fin de la partie pour de vrai cette fois. Qu’un accord soit annoncé ou non dans les jours à venir, le résultat ne ressemble en rien à la vision qui a été vendue aux électeurs britanniques en 2016 et depuis lors. On a dit aux Britanniques qu’ils conserveraient tous les avantages du marché unique, tandis que le pays retrouverait toute sa souveraineté. Cela n’arrivera clairement pas.

Comme d’habitude, le parti conservateur au pouvoir de Boris Johnson tente de briser cela. Sa tactique semble être: enfilez une paire de lunettes teintées du Brexit et vous êtes prêt à partir, quel que soit le coût économique de la séparation du continent (évalué ici par Bloomberg Economics). L’approbation rapide par le Royaume-Uni du vaccin Pfizer-BioNTech Covid donne un avant-goût de la façon dont cette tentative de revendiquer des victoires au Brexit va fonctionner.

Le vaccin Pfizer a été développé conjointement par une société allemande fondée par deux scientifiques issus de familles de migrants turcs, et il est fabriqué en Belgique. Mais tant pis. «Grâce au Brexit, nous avons pu prendre la décision de [approve the treatment] basé sur le régulateur britannique, un régulateur de classe mondiale, et ne pas aller au rythme des Européens, qui avancent un peu plus lentement », a déclaré mercredi le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.

Jacob Rees-Mogg, l’architecte conservateur du Brexiter, a doublé: «Nous n’avons pu approuver ce vaccin que si rapidement parce que nous avons quitté l’UE.» Il a suggéré que c’était la nouvelle réglementation britannique introduite en octobre qui a détaché le régulateur du pays du processus d’approbation des médicaments de l’UE.

C’est une belle et agréable histoire de Brexit – si seulement c’était vrai. L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé est en effet de classe mondiale. Avant le Brexit, il travaillait en étroite collaboration avec l’ancienne Agence européenne des médicaments basée à Londres, réalisant jusqu’à 20% des évaluations scientifiques des nouveaux médicaments dans le bloc, et bénéficiait de fonds européens. Mais, comme l’a clairement indiqué June Raine, responsable de la MHRA, lors de la conférence de presse de mercredi annonçant le feu vert du vaccin, l’approbation de Pfizer-BioNTech reposait sur «des dispositions de droit européen, qui existent jusqu’au 1er janvier».

L'histoire continue

La législation britannique d’octobre, mettant à jour le règlement de 2012 sur les médicaments à usage humain, a facilité l’administration du vaccin en Grande-Bretagne, mais l’idée qu’il aurait autrement été retardée par l’EMA ne tient pas la route. Les règles de l’UE permettent à des membres individuels d’approuver temporairement la distribution d’un produit sans licence «en réponse à la propagation soupçonnée ou confirmée d’agents pathogènes, de toxines, d’agents chimiques ou de radiations nucléaires dont l’un quelconque pourrait causer des dommages», comme le note la directive de l’UE de 2001 pertinente.

Le Premier ministre Johnson, l’inventeur du jeu des lunettes teintées du Brexit, a sagement évité de prétendre que l’approbation du vaccin était le résultat du départ de la Grande-Bretagne dans l’UE; des négociations commerciales sont toujours en cours. Mais l’épisode met en évidence le calcul auquel son gouvernement est maintenant confronté alors que les négociations sur le Brexit atteignent leur conclusion. À la fin de plus de quatre ans amers et polarisants, comment Johnson vend-il un Brexit qui, même avec l’accord qu’il espère conclure, est à des kilomètres de la brochure ensoleillée qui a été vendue aux électeurs?

Vous pouvez voir pourquoi ses ministres s’emparent d’avantages imaginés tels qu’une approbation rapide des vaccins. Malheureusement, certains sonnent comme s’ils jaillissaient dans un jeu de cour d’école de qui est le meilleur. «Nous avons les meilleures personnes dans ce pays et nous avons évidemment le meilleur régulateur médical», a déclaré jeudi le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, lors d’une interview à la radio. «Bien mieux que les Français, bien mieux que les Belges, bien mieux que les Américains.»

Une sortie potentielle pour Johnson, si les gens n’achètent pas le drapeau, est que les électeurs sont fatigués du Brexit. La pandémie a été un rappel grossier qu’il y a de plus grandes choses à craindre. Les sondages d’opinion ont montré que plus de gens pensent maintenant que c’était une mauvaise décision, mais la plupart ne veulent pas renouer avec les dernières années. Si Johnson peut créer un détournement – un programme de vaccination réussi, une reprise économique et un semblant de compétence de gouvernement pourraient le faire – alors l’accord commercial de la peau et des os qu’il espère conclure pourrait suffire.

Les choses seront plus difficiles s’il n’y a pas d’accord. Dans son récent rapport, le Bureau indépendant de la responsabilité budgétaire a noté que les perturbations aux frontières, le resserrement des conditions de crédit, la baisse des niveaux d’investissement des entreprises, la baisse de la productivité et la hausse du chômage structurel seraient aggravés par une sortie sans accord. Si cela se produit, Johnson et ses alliés espèrent que les électeurs blâmeront simplement le virus, ou Bruxelles, d’être difficile.

Quoi qu’il en soit, comme pour l’approbation du vaccin, attendez-vous à voir plus de bonnes nouvelles racontées à travers une lentille rose.

